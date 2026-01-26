Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I
Особенности и преимущества
Очистка без разводов и капель водыБлагодаря всасыванию, оконный пылесос собирает грязную воду без подтеков и разводов.
Широкий спектр решаемых задачОконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Светодиодный дисплей постоянно на видуВстроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легко выливать грязную воду
- Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Сменная всасывающая насадка
- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
В три раза быстрее
- Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Легкий и тихий
- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
Абсолютно гигиенично
- Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,6
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,148
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Узкое всасывающее сопло
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Душевая кабина / ванна
- Решетчатые окна