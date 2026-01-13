Оборудование и инструмент для полива

Дождь, воссозданный Керхер. Насосы и инструменты для полива идеально работают друг с другом. Широкий ассортимент оборудования компании Керхер порадует любителей садоводства по всему миру. Специальные сенсоры и таймеры обеспечивают строго нужный объем полива. Что бы Вы не выбрали - насадки, пистолеты, дождеватели, шланги, насосы, коннекторы или тележки - Вы всегда точно знаете, что сделали правильный выбор!

Kärcher Шланги

Шланги

Садовые шланги Керхер очень гибкие, надежные и устойчивые к переломам. Ничего не помешает Вам позаботиться о своем саде!

Kärcher Хранение шланга

Хранение шланга

Всегда опрятно, всегда готово к использованию: с помощью коробок для шлангов, тележек для шлангов, барабанов для шлангов и подвесов для шлангов Kärcher полив всего сада осуществляется быстро и просто.

Kärcher Насадки и распылительные трубки

Насадки и распылительные трубки

Абсолютный победитель: поливочные пистолеты и штанги от Керхер обладают эргономичным дизайном и очень удобны в использовании. Вы можете выбирать разные виды струй.

Kärcher Дождеватели и разбрызгиватели для полива

Дождеватели и разбрызгиватели для полива

Полив даже самых отдаленных участков: благодаря широкому ассортименту круговых дождевателей, Вы всегда найдете правильное решение для своего сада.

Kärcher Соединители и коннекторы для систем полива

Соединители и коннекторы для систем полива

Керхер предлагает широкий выбор коннекторов, штуцеров, соединений и муфт, которые идеально сочитаются с другими поливочными аксессуарами.

Kärcher Kärcher Rain System™

Kärcher Rain System

Новая поливочная система Kärcher Rain System® идеально вписывается в пейзаж Ваших кустов, грядок, живых изгородей и клумб. Вода подается толкьо в нужные места, экономя ресурсы и обеспечивая идеальные условия для растений.

Kärcher Автоматический полив

Автоматический полив

Даже если Вы уехали в отпуск, Вы можете не беспокоиться о своем саде: поливочные таймеры Керхер будут поливать Ваши растения четко по графику.

Главные новинки 2014 г.

Новый, интеллектуальный метод орошения.

Kärcher Rain System

Система орошения Kärcher Rain System®

Клумбы или газоны, кустарники или живые изгороди, – новая интеллектуальная система орошения от Kärcher гарантирует целенаправленный полив любых растений в зависимости от их потребности в воде и влажности почвы. Новая система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного полива. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система Kärcher Rain System™, адаптируемая к садам любых видов и размеров, прекрасно сочетается с блоком управления SensoTimer, обеспечивающим орошение в зависимости от влажности почвы.

 

К обзору вариантов применения системы орошения Kärcher Rain System®
К информации о продуктах

Rain System T Connector

Оптимальное орошение

Соединительные элементы позволяют комбинировать отрезки системного и сочащегося шлангов в самых разнообразных сочетаниях.

Effiziente Tropfbewässerung

Эффективное капельное орошение

Сочащийся шланг обеспечивает эффективный полив растений, расположенных вдоль линии длиной до 50 м.

Rain System Drip Nozzle

Целенаправленный полив

Капельница с регулятором расхода воды подает воду к корням конкретного растения.

Flächenbewässerung

Поверхностный полив

Форсунки с тремя разными секторами орошения (360°, 180°, 90°) снабжены регуляторами расхода воды.

SensoTimer ST6 eco!ogic: самый легкий способ полива

Предлагаемые Kärcher блоки управления поливом серии SensoTimer ST6 eco!ogic автоматически начинают и завершают процесс орошения, избавляя садоводов от утомительной работы и оставляя им больше времени для других дел или развлечений. Важно и то, что для полива используется лишь действительно необходимый объем воды: датчик измеряет влажность почвы и активирует подачу воды, только если влажность не достигает установленного минимального значения. Тем самым обеспечивается экономия семейного бюджета и природных ресурсов.

 

Как работает ST6 eco!ogic?

Блок управления поливом SensoTimer ST6 eco!ogic обеспечивает полив в зависимости от влажности почвы, измеряемой входящим в комплект поставки датчиком. Результаты измерений передаются блоку управления через каждые 30 минут по радиоканалу. Блок управления, позволяющий задавать желаемый уровень влажности (5 ступеней), автоматически включает полив в очередной заданный момент времени, если влажность не достигает установленного минимального значения. Съемный пульт управления с 5 кнопками обеспечивает легкое программирование. Можно задать до двух моментов включения полива в течение суток, а максимальная продолжительность орошения составляет 90 минут. Предусмотрена функция eco!ogic, позволяющая отложить полив на 1 - 7 дней. Полив может быть также в любое время активирован вручную. Предусмотрена также клавиша отключения полива, прерывающая исполнение программы на 24 часа. Таким образом, полив растений производится только тогда, когда он действительно необходим.

К продукту SensoTimer ST6 eco!ogic

Блок управления поливом SensoTimer ST6 Duo eco!ogic обеспечивает оптимальный полив двух разных участков сада, требующих разных условий увлажнения.

К продукту SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

SensoTimer ST6 eco!ogic Duo

Совместимые поливочные устройства

Rechteckregner

Осциллирующий дождеватель

Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).

Kärcher Rain System

Система орошения Kärcher Rain System®

В комбинации с блоком управления SensoTimer ST6 eco!ogic гарантирует полив в соответствии с потребностями растений.

Impulsregner

Импульсный секторно-круговой дождеватель

Сектор орошения задается в пределах 30 - 360°.

Multifunktionsflächenregner

Многофункциональный дождеватель

Оснащен форсунками 6 разных форм для разных вариантов полива.

Обзоры вариантов применения

Откройте для себя широчайшие возможности нашей садовой техники!

Anwendungsübersicht Garten 2014

Техника для сада
Anwendungsübersicht Bewässerungssysteme 2014

Оборудование для полива

Экологичность

Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами. Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.

Effiziente Bewässerung

Эффективное орошение

Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами.

Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.

1 Снабжение водой из альтернативных источников
2 Управление расходом воды
3 Перекачка необходимых объемов воды
4 Полив без потерь воды

 

Больше информации по теме устойчивого развития

Экономия электроэнергии

Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. При этом многоступенчатые насосы отличаются повышенной производительностью и экономией 30% электроэнергии в сравнении с обычными инжекторными насосами. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.

Strom sparen

Экономия воды

Новый интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer, оснащенный телеметрическими датчиками влажности почвы, гарантирует в высшей степени эффективное орошение. Влажность измеряется каждые 30 минут в непосредственной близости от корней растений, и полив инициируется только при действительной необходимости. Функция eco!ogic позволяет по желанию отложить полив для дополнительной экономии воды.

Wasser sparen

Ответственный выбор материалов

Kärcher придает большое значение выбору экологичных конструктивных материалов, избегая применения таких опасных для здоровья и окружающей среды веществ, как фталаты и тяжелые металлы. При этом высококачественные шланги Kärcher PrimoFlex® отличаются высокими прочностью, эластичностью и стойкостью к перегибам.

Verantwortungsvolle Materialauswahl

Высочайшая эффективность

Новая система орошения Kärcher Rain System® обеспечивает оптимальный полив кустов, грядок или клумб, ориентированный на потребности конкретных растений. Вода подается именно туда, где она необходима, без потерь и с сохранением постоянного давления даже на расстоянии 50 м от источника водоснабжения. При этом расход воды, используемой для полива конкретных растений, допускает точную регулировку.

Wasser sparen

Видео

Хотите узнать больше об оборудовании Kärcher, предназначенном для полива?
Щелкните кнопкой мыши на видеофрагменте, чтобы увидеть нашу технику в действии.

SensoTimer ST6 eco!ogic

Kärcher Rain System®

Насосы и системы полива

Катушка для шланга HR 7.315

Тележка для шланга HT 4.520

Компактная катушка для шланга CR 7.220 Automatic

Универсальный коннектор

