Чистота перед собственным порогом и на улице От ручных подметальных машин до подметально-уборочных машин промышленного и коммунального назначения: все изделия Керхер соответствуют самому современному уровню техники. Наш ассортимент включает как классические модели, так и инновационные решения – например, мусороуборочные машины. Ведь мы всегда думаем о будущем!

Kärcher Ручные подметальные машины

Ручные подметальные машины

Для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских. Для дворников, торговцев, клининговых компаний и промышленных предприятий: эргономичные подметальные и подметально-всасывающие машины с ручным управлением тщательно выметают мусор даже из углов и не поднимают пыли. Приобретение машин с тяговым приводом оправдывается при размерах очищаемых площадей от 300 м².

Kärcher Подметальные машины с сиденьем для водителя

Подметальные машины с сиденьем для водителя

Для тщательной и экономичной уборки площадей средних и больших размеров: подметально-всасывающие машины Керхер с сиденьем водителя предлагаются в разных вариантах оснащения, удовлетворяющих самым разнообразным запросам. При их разработке используются самые современные технологии и обращается особое внимание на простоту управления и технического обслуживания.

Kärcher Промышленные подметальные машины

Промышленные подметальные машины

Независимо от области применния: логистика, металлообработка, строительство или проивзосдтво цемента: промышленные подметально-всасывающие машины Керхер надежны и эффективны. Они предназначены для промышленного использования на больших площадях для уборки значительных объемов грязи. Передовая система фильтров обеспечивает защиту от пыли даже в самых тяжелых условяих. Для рентабельной и эффективной уборки площадей среднего и большого размера: Kärcher предлагает разные варианты подметально-всасывающих машин с сиденьем для водителя, удовлетворяющие любым запросам.

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

