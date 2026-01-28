Очистка воздуха

!Drinnen ist das neue Draußen.! Работаете ли вы из дома, отдыхаете или спите: большую часть времени мы проводим в помещении. Таким образом, обеспечение свежести воздуха внутри является хорошей идеей. Однако нередко наружный воздух бывает более загрязненным, чем воздух внутри дома. Вот почему мощные очистители воздуха Kärcher AF являются идеальным решением, поскольку они не только надежно отфильтровывают пыльцу и мелкую пыль, которые попадают внутрь, когда вы открываете окно, но также эффективно и бесшумно удаляют вирусы, домашнюю пыль и неприятные запахи. запахи из воздуха в помещении. Свежий и чистый воздух особенно важен для аллергиков. Очистители воздуха действительно имеют значение — и вы замечаете это с каждым вдохом.

0 Продукты
Kärcher !Drinnen ist das neue Draußen.!

Почему разумно использовать очиститель воздуха в вашем доме.

Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важен воздух, просто попробуйте задержать дыхание на несколько секунд. Чтобы мы чувствовали себя хорошо и могли эффективно работать, учиться или восстанавливать силы, воздух, которым мы дышим, должен быть чистым. Kärcher предлагает различные очистители воздуха для различных жизненных ситуаций, а благодаря интеллектуальному автоматическому режиму устройство всегда адаптирует свою производительность к текущему качеству воздуха.

Эффективная очистка воздуха - для чистого воздуха.

Очистители воздуха Kärcher работают с высокоэффективной фильтрацией HEPA 13 с натуральным активированным углем и антибактериальным покрытием. Это отфильтровывает 99,95% всех частиц размером более 0,3 мкм из воздуха в помещении. Поэтому наши очистители воздуха помогают бороться с неприятными запахами или спорами плесени, а также удаляют бактерии, аэрозоли, химические пары, мелкую пыль, пыльцу и аллергены.

Kärcher Air Purifier

Бесшумная работа - для приятного использования.

Воздухоочистители AF оснащены высококачественными, исключительно тихими вентиляторами и двигателями, а также оптимизированным воздушным потоком. Короче говоря: вы можете сосредоточиться на важных вещах в жизни, не отвлекаясь на шум.

Kärcher Air Purifier

Высокая скорость воздушного потока - для быстрой очистки воздуха.

Мощные, высокоэффективные, но тихие двигатели обеспечивают высокую производительность и быстрый воздухообмен. Вы можете дышать свободно со спокойной душой.

Kärcher Air Purifier

Функции

icon_arrow

На что способны очистители воздуха Kärcher?

Благодаря фильтру HEPA 13 и антибактериальному фильтру с активированным углем наши воздухоочистители Kärcher могут отфильтровывать широкий спектр различных загрязняющих веществ из воздуха во всех помещениях:

Pictogram for pathogens & aerosols

Патогены и аэрозоли

Pictogram for chemical vapours

Химические пары

Pictogram for fine dust

Мелкая пыль

Pictogram for allergens

Аллергены

Pictogram for unpleasant odours

Неприятные запахи

Pictogram for mould spores

Споры плесени

Области применения

Гостиная и спальня
Пыль быстро собирается, особенно в помещениях, где вы проводите много времени. Компактные очистители воздуха AF эффективно удаляют из воздуха мелкую пыль, пыльцу и бактерии, не занимая слишком много места.

Кухня
Вы знаете проблему — запах обеда все еще держится несколько часов спустя. Воздушные фильтры серии AF положили этому конец.

Рабочая область
Если вы работаете дома в собственном офисе, вам нужна приятная рабочая обстановка. Воздушный фильтр Kärcher гарантирует чистоту воздуха в помещении, что, в свою очередь, повышает концентрацию внимания.

Гараж
Свой уголок в гараже, сделанный своими руками, — это здорово, но обычно это означает наличие пыли и паров химикатов. С воздушными фильтрами AF домашние мастера снова могут дышать легко.

Подвал и чердак
Подвалы и чердаки известны своей пылью. Если вы хотите повесить здесь свое белье или хранить продукты, вы будете благодарны за эффективные фильтры, встроенные в очистители воздуха Kärcher.

Kärcher Air purifier

Часто задаваемые вопросы

Во всех очистителях воздуха Kärcher используется фильтр специальной конструкции. Он состоит из предварительного фильтра, фильтрующего материала HEPA 13 и слоя активированного угля. Кроме того, все воздушные фильтры имеют антибактериальное покрытие и поэтому удаляют из воздуха загрязняющие вещества и неприятные запахи.

Коронавирусы имеют диаметр около 0,1 мкм. Они присутствуют в воздухе внутри дома как часть более крупных частиц. До 99,95 % частиц такого размера (0,3 мкм и более) удаляются фильтрами.

Очистители воздуха различаются размером устройства, размером фильтра, достигаемой скоростью воздушного потока и потребляемой мощностью.

Очистители воздуха могут управляться вручную с 3 (AF 20) или 5 скоростями вентилятора (AF 30 и AF 50). Все устройства имеют интеллектуальный автоматический режим, который эффективно регулирует скорость вращения вентилятора в зависимости от обнаруженного качества воздуха. В спящем режиме вентилятор настраивается на самый тихий уровень, а подсветка устройств гаснет. Кроме того, все очистители воздуха имеют регулируемый вручную таймер, который автоматически отключает устройства по истечении заданного времени. Очистители воздуха AF 30 и AF 50 также имеют экологически чистый эко-режим.

Время работы фильтра зависит от того, насколько часто он используется ежедневно, а также от качества воздуха в доме. Очиститель воздуха показывает, сколько осталось фильтра, и сигнализирует о необходимости замены фильтра HEPA 13. Средний срок службы фильтра составляет около 1 года. Из гигиенических соображений рекомендуется ежегодная замена фильтра.

Стоит ли покупать очиститель воздуха AF 20, 30 или 50, зависит от размера помещения и места использования. Если две модели соответствуют вашим требованиям, мы рекомендуем выбрать очиститель воздуха большего размера, так как он имеет более высокую скорость потока воздуха и, следовательно, быстрее очищает помещение от загрязняющих веществ.

Аксессуары

Регулярная замена фильтра HEPA 13 гарантирует неизменно высокую производительность и, следовательно, хорошее качество воздуха.

Front view of the Kärcher AF 100

Профессиональный очиститель воздуха

Профессиональные очистители воздуха Kärcher подходят для больших помещений, таких как закрытые офисы, учебные заведения, рестораны и кафе, поскольку они обеспечивают свежий и чистый воздух в помещениях площадью до 100 квадратных метров.

Посмотреть профессиональный очиститель воздуха

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова