Очистка воздуха

Области применения

Гостиная и спальня

Пыль быстро собирается, особенно в помещениях, где вы проводите много времени. Компактные очистители воздуха AF эффективно удаляют из воздуха мелкую пыль, пыльцу и бактерии, не занимая слишком много места.

Кухня

Вы знаете проблему — запах обеда все еще держится несколько часов спустя. Воздушные фильтры серии AF положили этому конец.

Рабочая область

Если вы работаете дома в собственном офисе, вам нужна приятная рабочая обстановка. Воздушный фильтр Kärcher гарантирует чистоту воздуха в помещении, что, в свою очередь, повышает концентрацию внимания.

Гараж

Свой уголок в гараже, сделанный своими руками, — это здорово, но обычно это означает наличие пыли и паров химикатов. С воздушными фильтрами AF домашние мастера снова могут дышать легко.

Подвал и чердак

Подвалы и чердаки известны своей пылью. Если вы хотите повесить здесь свое белье или хранить продукты, вы будете благодарны за эффективные фильтры, встроенные в очистители воздуха Kärcher.