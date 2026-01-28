Очистка воздуха
!Drinnen ist das neue Draußen.! Работаете ли вы из дома, отдыхаете или спите: большую часть времени мы проводим в помещении. Таким образом, обеспечение свежести воздуха внутри является хорошей идеей. Однако нередко наружный воздух бывает более загрязненным, чем воздух внутри дома. Вот почему мощные очистители воздуха Kärcher AF являются идеальным решением, поскольку они не только надежно отфильтровывают пыльцу и мелкую пыль, которые попадают внутрь, когда вы открываете окно, но также эффективно и бесшумно удаляют вирусы, домашнюю пыль и неприятные запахи. запахи из воздуха в помещении. Свежий и чистый воздух особенно важен для аллергиков. Очистители воздуха действительно имеют значение — и вы замечаете это с каждым вдохом.
Почему разумно использовать очиститель воздуха в вашем доме.
Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важен воздух, просто попробуйте задержать дыхание на несколько секунд. Чтобы мы чувствовали себя хорошо и могли эффективно работать, учиться или восстанавливать силы, воздух, которым мы дышим, должен быть чистым. Kärcher предлагает различные очистители воздуха для различных жизненных ситуаций, а благодаря интеллектуальному автоматическому режиму устройство всегда адаптирует свою производительность к текущему качеству воздуха.
Эффективная очистка воздуха - для чистого воздуха.
Очистители воздуха Kärcher работают с высокоэффективной фильтрацией HEPA 13 с натуральным активированным углем и антибактериальным покрытием. Это отфильтровывает 99,95% всех частиц размером более 0,3 мкм из воздуха в помещении. Поэтому наши очистители воздуха помогают бороться с неприятными запахами или спорами плесени, а также удаляют бактерии, аэрозоли, химические пары, мелкую пыль, пыльцу и аллергены.
Бесшумная работа - для приятного использования.
Воздухоочистители AF оснащены высококачественными, исключительно тихими вентиляторами и двигателями, а также оптимизированным воздушным потоком. Короче говоря: вы можете сосредоточиться на важных вещах в жизни, не отвлекаясь на шум.
Высокая скорость воздушного потока - для быстрой очистки воздуха.
Мощные, высокоэффективные, но тихие двигатели обеспечивают высокую производительность и быстрый воздухообмен. Вы можете дышать свободно со спокойной душой.
Функции
На что способны очистители воздуха Kärcher?
Благодаря фильтру HEPA 13 и антибактериальному фильтру с активированным углем наши воздухоочистители Kärcher могут отфильтровывать широкий спектр различных загрязняющих веществ из воздуха во всех помещениях:
Патогены и аэрозоли
Химические пары
Мелкая пыль
Аллергены
Неприятные запахи
Споры плесени
Области применения
Гостиная и спальня
Пыль быстро собирается, особенно в помещениях, где вы проводите много времени. Компактные очистители воздуха AF эффективно удаляют из воздуха мелкую пыль, пыльцу и бактерии, не занимая слишком много места.
Кухня
Вы знаете проблему — запах обеда все еще держится несколько часов спустя. Воздушные фильтры серии AF положили этому конец.
Рабочая область
Если вы работаете дома в собственном офисе, вам нужна приятная рабочая обстановка. Воздушный фильтр Kärcher гарантирует чистоту воздуха в помещении, что, в свою очередь, повышает концентрацию внимания.
Гараж
Свой уголок в гараже, сделанный своими руками, — это здорово, но обычно это означает наличие пыли и паров химикатов. С воздушными фильтрами AF домашние мастера снова могут дышать легко.
Подвал и чердак
Подвалы и чердаки известны своей пылью. Если вы хотите повесить здесь свое белье или хранить продукты, вы будете благодарны за эффективные фильтры, встроенные в очистители воздуха Kärcher.
Часто задаваемые вопросы
Аксессуары
Регулярная замена фильтра HEPA 13 гарантирует неизменно высокую производительность и, следовательно, хорошее качество воздуха.
Профессиональный очиститель воздуха
Профессиональные очистители воздуха Kärcher подходят для больших помещений, таких как закрытые офисы, учебные заведения, рестораны и кафе, поскольку они обеспечивают свежий и чистый воздух в помещениях площадью до 100 квадратных метров.