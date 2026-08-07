Инвентарь для ручной уборки

Профессиональный ручной инвентарь незаменим для ежедневной поддерживающей уборки полов, чистки поверхностей и мойки окон – особенно в местах, недоступных для уборочной техники. Мы предлагаем оптимальные решения для эффективной профессиональной уборки – высококачественный, эргономичный инвентарь для ручной уборки, гарантирующий превосходные результаты наведения чистоты на любых объектах.

Kärcher Уборочные и транспортные тележки, тележки с ведрами

Уборочные и транспортные тележки, тележки с ведрами

Различные варианты базового оснащения, модульная эргономичная конструкция, высокая надежность и долгий срок службы уборочных тележек гарантируют эффективную и экономичную поддерживающую уборку.

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Kärcher Инвентарь для сухой уборки полов и поверхностей

Инвентарь для сухой уборки полов и поверхностей

Наши высококачественные продукты значительно облегчают сухую уборку полов и различных других поверхностей. Они позволяют выполнять работу быстро и без больших усилий.

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Kärcher Инвентарь для влажной уборки полов

Инвентарь для влажной уборки полов

Мы предлагаем оптимальный ассортимент продуктов для эффективной и экономичной влажной уборки полов – в особенности их участков, не допускающих механизированной уборки.

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Kärcher Инвентарь для влажной уборки поверхностей

Инвентарь для влажной уборки поверхностей

Эргономичные продукты для ручной влажной уборки поверхностей отличаются высоким качеством и обеспечивают эффективное устранение загрязнений. Их применение гарантирует тщательное наведение чистоты.

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Kärcher Инвентарь для мойки окон

Инвентарь для мойки окон

Профессиональное качество для профессионалов: разнообразные компоненты эргономичной конструкции и надежные соединительные элементы гарантируют тщательную, экономичную и безопасную очистку стекол без образования на них полос и разводов.

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Kärcher Уборочный инвентарь

Уборочный инвентарь

Больше времени для важных дел с идеально подобранными чистящими средствами для ручной уборки. Эти средства обеспечивают максимальную эффективность и скорость, позволяя вам справляться с уборкой в одно мгновение.

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Kärcher
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

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мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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