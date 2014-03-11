Как именно работают поломоечные машины?

Все современные поломоечные машины с роликовой или дисковой щеткой работают по одинаковому принципу. Моющее средство либо добавляется в бак для чистой воды, либо, при наличии в машине автоматической дозирующей системы, подается непосредственно перед щеточной головой. Вращение и контактное давление щеток – два фактора, влияющих на эффективность удаления загрязнений. Благодаря высокой мощности всасывания турбины грязная вода собирается всасывающей балкой и направляется в бак для грязной воды.

Но не все поломоечные машины одинаковы

Поломоечные машины похожи на автомобили: все они работают одинаково, однако не каждая модель подходит для каждой области применения. Однако благодаря различным конструкциям, размерам, системам щеток и технологиям привода очень легко найти машину, которая точно соответствует вашим индивидуальным требованиям. Вы знаете, насколько велики ваши поверхности и заполнены ли они объектами или нет. Вы знаете структуру своих полов и степень их загрязнения. И у нас есть подходящая машина для мытья полов, которая вам нужна. Обещаем.