Как именно работают поломоечные машины?

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА - БЫСТРООКУПАЕМАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Хотите снизить расходы, связанные с проведением уборки, и одновременно ускорить ее? Такой результат обеспечит Вам механизированная уборка полов, для которой как нельзя лучше подходят наши поломойные машины. Они значительно повышают производительность труда, уменьшают расходы по заработной плате и позволяют распорядиться сэкономленным временем в целях получения дополнительной прибыли.
Поломоечная машина - рентабельное решение очистки для любого применения
По сравнению с ручной очисткой полов, поломоечные машины быстрее, экономичнее и тщательнее очищают все типы полов. Поломоечная машина экономит ваше время и чистящие средства, а также защищает сотрудников и ваш кошелек. Машины также просты в использовании и не требуют особого обслуживания. У нас есть подходящий дизайн для каждого применения, каждый из которых идеально подходит к типу и размеру вашего пола и вашим требованиям. Будь то малый бизнес, паб или ресторан, большой супермаркет или торговый центр, или очень большая площадь в аэропорту или производственном цехе, поломоечные машины являются наиболее эффективным решением для очистки всех полов, будь то площадь 30 или 30 000 м².
Так какая же поломоечная машина нужна Вам?
Предлагаемая нами техника для уборки полов включает поломойно-всасывающие машины разнообразных типов и размеров в различных вариантах комплектации, позволяющие решать широчайший спектр задач, причем благодаря наличию специально разработанных принадлежностей даже тех, которые выходят за пределы обычной уборки.
Наши машины для уборки полов доступны в разных размерах и имеют множество вариантов конфигурации для широкого спектра применений. Специальные аксессуары и дополнительные опции помогут вам использовать наше оборудование для решения различных уборочных задач.
Поломоечные машины
Чтобы полы сияли чистотой Поломойные машины Керхер придадут Вашим полам гигиеническую чистоту и сияющий внешний вид. Мы гарантируем превосходные результаты! Наши универсальные и специальные машины выполняют все виды уборочных работ исключительно быстро и экономично.
Поломоечные машины
Поломоечные машины Керхер быстро наводят гигиеническую чистоту и отличаются высочайшей производительностью. Универсальные и специальные машины разных типов гарантируют быстрое и рентабельное выполнение самых разнообразных уборочных работ.
Однодисковые уборочные машины
Для уборки как твердых, так и текстильных напольных покрытий: в программе Керхер найдутся однодисковые уборочные машины для решения любых задач – как универсальные, так и специального назначения.
Полировальные машины
Эффективное решение для удаления следов, оставленных подошвами обуви: полировальные машины Керхер быстро вернут полам утраченный блеск. Аккумуляторный привод позволяет использовать их и в присутствии посетителей.
Аппараты для очистки лестниц и эскалаторов
Быстро и до блеска: Керхер предлагает высокоэффективные аппараты для чистки эскалаторов, травалаторов, лестниц и подоконников.
Особенности поломоечной машины с сиденьем для водителя B 110 R
Как именно работают поломоечные машины?
Все современные поломоечные машины с роликовой или дисковой щеткой работают по одинаковому принципу. Моющее средство либо добавляется в бак для чистой воды, либо, при наличии в машине автоматической дозирующей системы, подается непосредственно перед щеточной головой. Вращение и контактное давление щеток – два фактора, влияющих на эффективность удаления загрязнений. Благодаря высокой мощности всасывания турбины грязная вода собирается всасывающей балкой и направляется в бак для грязной воды.
Но не все поломоечные машины одинаковы
Поломоечные машины похожи на автомобили: все они работают одинаково, однако не каждая модель подходит для каждой области применения. Однако благодаря различным конструкциям, размерам, системам щеток и технологиям привода очень легко найти машину, которая точно соответствует вашим индивидуальным требованиям. Вы знаете, насколько велики ваши поверхности и заполнены ли они объектами или нет. Вы знаете структуру своих полов и степень их загрязнения. И у нас есть подходящая машина для мытья полов, которая вам нужна. Обещаем.
Какая модель поломоечной машины для каких напольных покрытий?
Поломоечная машина с роликовой щеточной головой идеально подходит для глубокой очистки структурированных и сильнозагрязненных напольных покрытий. Это обеспечивается благодаря высокой скорости вращения щеток и большему контактному давлению на см². Эта технология щеточной головы также имеет существенные преимущества при уборке пола, загрязненного мелким мусором, поскольку вращающиеся навстречу друг другу ролики собирают его, а затем направляют в специальный контейнер. Таким образом, аппарат для мойки полов с роликовой щеточной головой реализует функцию предварительного подметания.
Поломоечные машины с дисковыми щеточными головами обычно используются для поддерживающей и ежедневной уборки или удаления лёгких и средних загрязнений. Эта щеточная голова чаще применима, т. к. она более универсальна и подходит для большинства типов напольных покрытий, а также для объектов, чувствительных к шуму, например, больниц, гостиниц, ресторанов. Как правило, дисковые щеточные головы чаще применяются на производствах, складских комплексах и логистических центрах, тем не менее, они демонстрируют отличные результаты уборки в ритейле.
Какой источник энергии для какой поломоечной машины?
В зависимости от размера и модели поломоечные машины Kärcher могут работать от сети, от аккумулятора или от двигателя. Здесь также действует следующее: где именно будет использоваться машинка (применение) играет ключевую роль в выборе наиболее подходящей для вас технологии привода.
Доступные только в компактных классах и только в поломоечных машинах с ручным управлением, машины с сетевым питанием (то есть проводные) доступны по цене и идеально подходят для уборки небольших помещений в нерабочее время.
Поломоечные машины с батарейным питанием обеспечивают максимальную гибкость и предотвращают опасность спотыкания. Большие и маленькие: Kärcher предлагает версии с аккумуляторами в любом исполнении.
Мы рекомендуем наши экологически чистые версии двигателей внутреннего сгорания (дизельный или сжиженный нефтяной газ) для больших наружных или хорошо вентилируемых помещений. Поломоченые машины с двигателем внутреннего сгорания от Kärcher доступны только в исполнении с сидением для водителя.
Поломоечные машины со встроенным тяговым приводом или без него?
Комфорт, вес и удобство эксплуатации являются решающими факторами при принятии решения о том, нужна вам машина со встроенным тяговым приводом или без него. Более легкие поломойные машины с объемом баков прибл. 50 литров можно легко использовать без тягового привода. Мы рекомендуем выбирать машины с интегрированным тяговым приводом для более крупных моделей. Это связано с тем, что достаточно сложно и утомительно эксплуатировать машину большого размера, используя для ее толкания только тяжесть собственного веса в течение длительных интервалов времени.
Поломоечные машины без тягового двигателя перемещаются вперед за счет вращения своих щеток. Прилагаемые усилия, необходимые оператору для этого, сведены к минимуму. Поломоечные машины с тяговым приводом для перемещения используют двигатель, который обеспечивает более длительную работу без утомления оператора.
Поломоечные машины специально для вас
Поломоечную машину Kärcher также можно использовать для особых задач, таких как кристаллизация или удаление покрытий, если она оснащена соответствующими принадлежностями. Мы не только обеспечиваем наличие всех быстроизнашивающихся деталей, но и предлагаем широкий ассортимент падов, дисковых и роликовых щеток, всасывающих губок, всасывающих балок, аккумуляторов и зарядных устройств, которые позволяют оснастить вашу машину точными требованиями к очистке. Также доступны различные комплекты крепления, такие как Home Base Kit, для удобной транспортировки инструментов для ручной уборки. Таким образом, вы получаете поломочную машину, которая точно соответствует вашим потребностям.
Подходящее чистящее средство для поломоечной машины
Независимо от типа пола, поломоечной машины или уровня загрязнения, Kärcher предлагает широкий выбор чистящих средств, разработанных для идеального удовлетворения ваших различных требований. Они не только экономичны в использовании и высокоэффективны против любого типа загрязнений, но также экологически безопасны и достаточно бережны, чтобы, конечно же, соответствовать новейшим стандартам исследований.
Эффективное снижение количества микробов для удовлетворения повышенных требований к гигиене
Наш комплект насадок для поломоечных машин для дезинфекции поверхностей с помощью спрея поможет вам достичь совершенно нового уровня очистки с минимальными затратами денег и материалов. Подача подходящего дезинфицирующего средства через распылительную трубку или ручную насадку может эффективно уменьшить количество микробов на полу, стенах и мебели. Соблюдая действующие правила, можно провести профессиональную дезинфекцию распылением с использованием подходящего дезинфицирующего средства. Аксессуары подходят для использования на вокзалах, в аэропортах, офисах и коммерческих зданиях, учреждениях по уходу и престарелым, детских садах, школах, бассейнах и спортивных сооружениях. В настоящее время возможна модернизация поломоечных машин B 150 R и B 200 R.
Эффективность будущего – подметание и чистка за один рабочий этап
Наши поломоечно-всасывающие машины более эффективно очищают замкнутые пространства, а также большие площади.
- Экономьте время и затраты
- Быстрая и тщательная очистка больших площадей
- Эффективны против грязи
Теперь еще лучше
Эффективная, долговечная и экономичная – новая поломоечная машина B 110 R с сиденьем для водителя теперь делает уборку больших площадей, например, в супермаркетах, аэропортах и складах, еще проще. Благодаря обновленным компонентам она теперь обеспечивает еще лучший результат очистки и максимальное удобство.
Блестящие перспективы
Компактные, маневренные и эргономичные: наши поломойно-всасывающие машины с сиденьем для оператора позволяют без проблем очищать полы большой площади (начиная от 1500 м²) на складах, в паркингах или торговых центрах. Высокое расположение сиденья обеспечивает превосходный обзор, малый радиус поворота – высочайшую маневренность для уборки в заставленных помещениях, а эргономичная панель управления – легкое, понятное на интуитивном уровне управление машиной. Итак, займите место на сиденье – и наведите безукоризненную чистоту!
Быстро и гибко в кратчайшие сроки
Препятствия и заставленные участки больше не являются проблемой при уборке: компактные поломоечные машины быстро убирают небольшие и средние площади, такие как рестораны, кухни, магазины и отели. Благодаря их маневренности ими легко управлять – теперь можно убрать даже узкие проходы. Различные модели позволяют добиться оптимальных результатов на самых разных поверхностях и вернуть блеск всем напольным покрытиям. Благодаря всасывающей балке пол не только чистый, но и сухой, и по нему можно сразу же ходить.
