Поломоечные машины
Поломоечные машины Керхер быстро наводят гигиеническую чистоту и отличаются высочайшей производительностью. Универсальные и специальные машины разных типов гарантируют быстрое и рентабельное выполнение самых разнообразных уборочных работ.
Ручные поломоечные машины
Для быстрой очистки малых площадей: эти поломойно-всасывающие машины позволяют наводить чистоту даже в присутствии посетителей или покупателей. Их применение рентабельнее обычной влажной уборки уже при площади 100 м².
Поломоечные машины с площадкой для водителя
Управление этими машинами осуществляется оператором с площадки. Их инновационная конструкция обеспечивает удобство работы и высокую рентабельность эксплуатации.
Поломоечные машины с сиденьем водителя
Для площадей от 1.500 м²: поломойно-всасывающие машины Керхер с сиденьем для водителя представляют собой комфортабельную альтернативу крупногабаритным машинам с ручным управлением. Малая ширина обеспечивает им превосходную маневренность.