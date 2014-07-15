Поломоечные машины

Поломоечные машины Керхер быстро наводят гигиеническую чистоту и отличаются высочайшей производительностью. Универсальные и специальные машины разных типов гарантируют быстрое и рентабельное выполнение самых разнообразных уборочных работ.

Kärcher Ручные поломоечные машины

Ручные поломоечные машины

Для быстрой очистки малых площадей: эти поломойно-всасывающие машины позволяют наводить чистоту даже в присутствии посетителей или покупателей. Их применение рентабельнее обычной влажной уборки уже при площади 100 м².

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Kärcher Поломойные машины, компактный класс

Поломойные машины, компактный класс

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Kärcher Поломоечные машины с площадкой для водителя

Поломоечные машины с площадкой для водителя

Управление этими машинами осуществляется оператором с площадки. Их инновационная конструкция обеспечивает удобство работы и высокую рентабельность эксплуатации.

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Kärcher Поломоечные машины с сиденьем водителя

Поломоечные машины с сиденьем водителя

Для площадей от 1.500 м²: поломойно-всасывающие машины Керхер с сиденьем для водителя представляют собой комфортабельную альтернативу крупногабаритным машинам с ручным управлением. Малая ширина обеспечивает им превосходную маневренность.

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Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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