Коммунальная техника

Многофункциональное навесное оборудование и подметальные машины от Kärcher и Holder

Недавно созданная Kärcher Municipal GmbH объединяет весь спектр коммунальной техники. В рамках этой новой организации бренды Holder и Kärcher прекрасно дополняют друг друга и продвигаются вперед, опираясь на соответствующие компетенции. Для вас, как для клиента, это означает еще больше решений для еще большего круглогодичного использования. С первоклассным качеством, из одного компетентного источника и в большем количестве мест по всему миру. Поднимитесь на борт и доверьтесь муниципальной технике, у которой есть будущее.

Коммунальные подметальные машины Kärcher везде демонстрируют исключительную производительность. На больших площадях, а также на сложных поверхностях, дорогах, дорожках, автостоянках, задернованных площадках и спортивных сооружениях. От весенней уборки, ухода за зелеными насаждениями в летнее и лиственное время до зимнего обслуживания. Каждая из этих надежных машин с различным навесным оборудованием представляет собой оптимизированное для конкретного применения решение с точки зрения производительности, эксплуатации и экономичности. И, таким образом, инвестиции, которые сохраняют свою ценность в течение многих лет.