Коммунальная техника

Коммунальная уборочная техника - решение для чистоты в общественных местах. Коммунальные машины Керхер с двигателями мощностью от 26 до 84 л.с. отличаются высокой надежностью и широчайшими функциональными возможностями. И они впечатляют прекрасными результатами, надежностью и практически неограниченными возможностями использования. Для того, чтобы использовать весь потенциал этих приспособлений навесного оборудования, доступны специальные приспособления. Оптимальные решения для самых разнообразных приложений. Специально разработано совместно с известными производителями навесного оборудования для шасси Kärcher. Передовые ноу-хау в технологии и области применения объединены для образцовой экономии благодаря оптимальному использованию мощностей машин.

Для профессиональной уборки больших автостоянок, территорий ярмарок и промышленных предприятий: совершенная техника Керхер гарантирует высокую рентабельность эксплуатации и превосходные результаты уборки.

Kärcher Коммунальная уборочная техника - решение для чистоты в общественных местах.

Многофункциональное навесное оборудование и подметальные машины от Kärcher и Holder

Недавно созданная Kärcher Municipal GmbH объединяет весь спектр коммунальной техники. В рамках этой новой организации бренды Holder и Kärcher прекрасно дополняют друг друга и продвигаются вперед, опираясь на соответствующие компетенции. Для вас, как для клиента, это означает еще больше решений для еще большего круглогодичного использования. С первоклассным качеством, из одного компетентного источника и в большем количестве мест по всему миру. Поднимитесь на борт и доверьтесь муниципальной технике, у которой есть будущее.

Коммунальные подметальные машины Kärcher везде демонстрируют исключительную производительность. На больших площадях, а также на сложных поверхностях, дорогах, дорожках, автостоянках, задернованных площадках и спортивных сооружениях. От весенней уборки, ухода за зелеными насаждениями в летнее и лиственное время до зимнего обслуживания. Каждая из этих надежных машин с различным навесным оборудованием представляет собой оптимизированное для конкретного применения решение с точки зрения производительности, эксплуатации и экономичности. И, таким образом, инвестиции, которые сохраняют свою ценность в течение многих лет.

Подходящее оборудование для любого применения

Всё самое лучшее на борту МС 250

Наш MC 250 демонстрирует лучшие характеристики подметания, комфорта и защиты окружающей среды. Компактная и надежная подметальная машина оснащена мощным приводом, соответствующим самым высоким стандартам защиты окружающей среды. Логическая концепция управления интуитивно понятна. Просторная, хорошо организованная и удобная большая кабина обеспечивает максимальный комфорт в любое время года. Благодаря скорости движения 60 км/ч, гидропневматической подвеске и быстрому доступу ко всем компонентам обслуживания вы можете выполнять свою работу быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.

Мощная техника в действии – видеоролики о применении

MC 130

MC 250 – когда хочешь лучшего!

MIC 35/MIC 42 зимнее обслуживание

Хорошо продуманные функции — идеально адаптированы для удовлетворения ваших потребностей

Рабочее место коммунальных машин Kärcher и Holder может комплектоваться различными аксессуарами, как функциональными, так и удобными. Такие опции, как камера заднего вида, радио с проигрывателем компакт-дисков, MP3, Bluetooth и система громкой связи, комфортное сиденье и обогрев заднего зеркала, служат для повышения безопасности водителя и облегчения его работы. Точно настроенная система, состоящая из держателей навесного оборудования, навесного оборудования и принадлежностей, предлагает высокую степень функциональности и производительности. Гарантированная высокая доступность запасных частей при минимальных сроках поставки и долгосрочное хранение обеспечивают эксплуатационную готовность и долгосрочную экономическую эффективность.

Удобное и комфортное оборудование

От подстаканника до сумки для документов, от комфортного сиденья с пневматической подвеской до радиоприемника с проигрывателем компакт-дисков — практичные и продуманные детали оборудования делают работу водителя особенно приятной.

Настроен под ваши требования

Индивидуальные дополнительные функции, такие как дополнительный всасывающий шланг, система циркуляции воды, тяговый привод и гидравлическая система, расширяют область применения и повышают эффективность.

Ваша гибкость благодаря бесчисленному количеству навесного оборудования

Kärcher предлагает подходящее оборудование для любой задачи: передние роликовые щетки, щеточные системы с боковыми щетками и без них, а также всасывающие системы для наружной уборки. Косилки, щетки для сорняков и гидравлический поливочный рукав для ухода за зелеными насаждениями. Снегоуборщики, снегоочистители и навесные разбрасыватели для зимнего обслуживания. Очистители высокого давления и моечные установки для влажной уборки.

Надежность, на которую можно положиться

Только оригинальные запчасти Kärcher обладают общеизвестным качеством Kärcher. Это относится к боковым щеткам, моторному маслу и гидравлической жидкости, а также, конечно же, ко всем другим изнашиваемым деталям, запасным частям, смазочным материалам и эксплуатационным материалам. Нет ничего лучше и надежнее оригинала.

Ваши помощники по телефону

Дружелюбно. Компетентный. Ориентированность на решение. Сотрудники горячей линии Kärcher хорошо знакомы со всеми машинами, дополнительными компонентами и чистящими средствами, чтобы дать вам компетентную консультацию по телефону.

Сохраняйте производительность и ценность

Всегда максимальная производительность: с нашими сервисными соглашениями ваши уборочные машины Kärcher всегда готовы к использованию — благодаря регулярным осмотрам, техническому обслуживанию или полному пакету полного обслуживания.

Муниципальные прикладные решения

Наши решения по применению оборудования для муниципальной территории представляют собой идеальную концепцию решения для любых потребностей и для любого времени года — будь то лед и снег, уход за зелеными насаждениями или специальные приложения, а также подметание и уборка пылесосом.

Консультации, сервис и продажи

Ваше удовлетворение является нашей целью. Таким образом, вы приобретаете коммунальную технику Kärcher исключительно у своего специализированного дилера Kärcher по продаже коммунальной техники.

