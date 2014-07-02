ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Что такое пылесос для влажной и сухой уборки?

Пылесосы для сухой и влажной уборки предназначены для торговли и промышленности, а также для гостиниц и ресторанов. Они устраняют как сухую, так и влажную грязь, в том числе жидкую. Коммерческие пылесосы для сухой и влажной уборки незаменимы для удаления крупной и мелкой пыли, особенно при выполнении разнообразных работ на стройплощадках или в мастерских.

Будь то жидкости или большое количество мелкой пыли, они намного превосходят обычные пылесосы для сухой уборки для частного или коммерческого использования, в первую очередь в отношении типа и количества загрязнения, которое они могут устранить. Более того, корпус, ролики, силовые кабели и т. д. отвечают требованиям ежедневного использования в сложных условиях.