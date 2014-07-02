ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Незаменимы. Пылесосы для сухой и влажной уборки справятся с любой грязью. Сухой, влажной или жидкой – не имеет значения! Подходящие пылесосы Kärcher просто убирают все. Конечно, вы также можете использовать пылесосы только для влажной уборки или только для сухой.
Пылесосы сухой и влажной уборки Kärcher: предназначены для профессионального коммерческого использования.
- Пылесосы NT Tact были разработаны для самых требовательных применений в промышленности и торговле, облегчая вашу повседневную работу с максимальной мощностью. Самоочищающиеся системы фильтров для промышленных пылесосов обеспечивают высокую мощность всасывания даже при большом количестве мелкой пыли.
- Коммерческие пылесосы класса Ap являются универсальными, удаляя грязь, сухую или влажную. Например, они идеально подходят для решения всех задач по очистке в автомобильной промышленности.
- Долговечность и удобство в использовании — это то, за что прочный стандартный класс высоко ценится. Машины стандартного класса в основном используются для всасывания жидкостей при уборке зданий, а также в отелях и ресторанах.
- Наши специальные пылесосы предлагают индивидуальные решения для конкретных областей применения, например, пылесосы со встроенными насосами для удаления отходов для пожарных и строительных компаний, а также наш пылесос для пекарен.
- Безопасные пылесосы обеспечивают защиту здоровья пользователей, где бы они ни подвергались воздействию вдыхаемой пыли класса M или опасной пыли класса H. Более того, наш ассортимент включает взрывозащищенные пылесосы NT для зоны 22 класса опасности.
Что такое пылесос для влажной и сухой уборки?
Пылесосы для сухой и влажной уборки предназначены для торговли и промышленности, а также для гостиниц и ресторанов. Они устраняют как сухую, так и влажную грязь, в том числе жидкую. Коммерческие пылесосы для сухой и влажной уборки незаменимы для удаления крупной и мелкой пыли, особенно при выполнении разнообразных работ на стройплощадках или в мастерских.
Будь то жидкости или большое количество мелкой пыли, они намного превосходят обычные пылесосы для сухой уборки для частного или коммерческого использования, в первую очередь в отношении типа и количества загрязнения, которое они могут устранить. Более того, корпус, ролики, силовые кабели и т. д. отвечают требованиям ежедневного использования в сложных условиях.
Какой пылесос для влажной и сухой уборки мне подходит?
Tact-класс
Пылесосы серии NT с запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact обеспечивают стабильно высокую мощность всасывания даже при работе с большим количеством мелкодисперсной пыли. Очистка фильтра происходит автоматически с помощью мощного воздушного импульса, что позволяет работать без перерывов. Модели с системой Tact разработаны для профессионального использования и отвечают самым высоким требованиям пользователей на строительных объектах, в мастерских и промышленных условиях.
Ap-класс
Мощные универсальные пылесосы класса Ap рассчитаны как на сбор жидкостей и влажного мусора, так и на удаление мелкой пыли. Поддержание высокой силы всасывания обеспечивается полуавтоматической системой очистки фильтра, гарантирующей продолжительное и эффективное выполнение уборочных работ.
Стандартный класс
Пылесосы стандартного класса предназначены для сбора крупного мусора и больших объемов жидкостей. Благодаря высокой прочности, долгому сроку службы и удобству в обращении они прекрасно подходят для клининговых компаний.
Безопасный класс
Безопасные пылесосы Керхер гарантируют пользователям надежную защиту от вредной для здоровья тонкой пыли, способной проникать глубоко в легкие (например, асбестовой).
Специальный класс
Керхер предлагает специальные пылесосы для пекарен и пожарных частей. Пылесосы для уборки в пекарнях способны выдерживать высокие температуры, а аппараты для пожарных частей оснащаются насосами для утилизации воды и самыми современными защитными устройствами.
Пылесосы для мелкой пыли с очисткой фильтра
Высшее качество не бывает случайным — это тяжелая работа. Особенно на строительных площадках и в мастерских скапливается большое количество сухой пыли, образуются опилки, остатки материала падают на пол и застревают в машинах. Наши пылесосы для мелкой пыли специально разработаны для решения этих задач. Запатентованная технология очистки фильтра Tact позволяет убирать большое количество мелкой пыли без использования мешочного фильтра. Это позволяет использовать весь размер всасывающего контейнера, а также нет затрат на мешки. Мощность всасывания остается неизменно высокой, поэтому вы можете работать с максимальной эффективностью без перерывов — как для уборки пыли непосредственно с электроинструмента, так и для удаления отложений пыли.
Наши пылесосы класса Ap были разработаны с полуавтоматической очисткой фильтра для мелкой и средней пыли. Конечно, они также прекрасно справляются с крупными загрязнениями и жидкостями — настоящий универсал.
Пылесосы для влажной уборки
Большие объемы жидкости трудно удалить без пылесоса для влажной уборки. Влага повреждает пол и может привести к несчастным случаям из-за опасности поскользнуться. Эти задачи интересно решать с помощью наших пылесосов для влажной уборки. Используете ли вы их для глубокой уборки полов или удаления пролитой жидкости, это не имеет значения — все наши пылесосы для влажной и сухой уборки быстро и надежно удаляют небольшие или большие объемы жидкости. Если вам нужен пылесос в первую очередь для влажной уборки, наши пылесосы стандартного класса — правильный выбор для вас.
Безопасные пылесосы: легко всасывают вредные вещества
Безопасные пылесосы подарят вам душевное спокойствие. Используйте их для простого и правильного удаления опасных загрязнений. Если вы работаете в среде с вдыхаемой пылью, имеете какое-либо отношение к канцерогенным материалам или даже подвергались воздействию асбеста, безопасные пылесосы Kärcher станут вашим спасением, позволяя вам работать экологично и безвредно для здоровья. Сертифицированные плоские складчатые фильтры класса пыли H удерживают всасываемые вещества там, где они должны быть – внутри пылесоса. Наша запатентованная система очистки фильтра Tact позволяет вам пылесосить в течение длительного времени с мощным всасыванием. Когда вы можете легко и безопасно убирать вредные вещества пылесосом, вы можете сосредоточиться на важных вещах.
Как работает пылесос Kärcher для влажной и сухой уборки?
Чтобы справиться со сложными задачами пользователей на строительных площадках, в мастерских или в промышленности, пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher предлагают различные принципы работы в зависимости от типа загрязнения.
Различают сухое и влажное загрязнение, где большую роль играет конкретный состав грязи. Это крупнозернистая или пыльная грязь? Загрязнение имеет низкую или высокую вязкость? Kärcher предлагает пылесосы для сухой и влажной уборки, которые подходят для любых загрязнений, от твердых до жидких.
Как это работает для влажной грязи
Жидкость транспортируется в контейнер через всасывающий шланг благодаря вакууму, создаваемому байпасным вентилятором в контейнере. Чтобы предотвратить попадание жидкости в вентилятор в случае переполнения, механическая поплавковая система прерывает поток воздуха, при этом поплавок блокирует всасывающий канал, а электронный автоматический выключатель отключает пылесос.
Механические поплавковые системы
Когда жидкость в контейнере увеличивается, система толкает поплавок вверх до тех пор, пока он не перекроет всасывающий канал, предотвращая переполнение, которое может привести к затоплению всасывающего вентилятора.
Электронные поплавковые системы
Если жидкость в контейнере присоединяется к токопроводящим контактам, машина отключается, чтобы предотвратить переполнение.
Как это работает для сухой грязи
Вакуум создается в контейнере байпасной воздуходувкой, которая транспортирует пыль внутрь контейнера через шланг. В результате грязь отделяется или фильтруется через плоский фильтр или картриджный фильтр. Со временем пыль забивается в фильтр, снижая мощность всасывания. Для предотвращения этого существуют модели с возможностью полуавтоматической или полностью автоматической очистки фильтра. На короткое время создается поток воздуха, который проходит через фильтр с чистой стороны, очищая фильтр. Благодаря конструкции порта всасывающего шланга на контейнере, грязь вращается, и тяжелые, крупные частицы оседают прямо на дно контейнера, подобно циклону.
Каковы преимущества полуавтоматической или полностью автоматической очистки фильтра?
При уборке пыли без использования мешочного фильтра необходимо регулярно чистить фильтр, чтобы свести к минимуму потери мощности всасывания. Многие пылесосы имеют встроенную очистку фильтра, чтобы сделать это удобно.
Преимущества автоматической очистки фильтра
- Стабильно высокая мощность всасывания
- Нет необходимости снимать фильтр
- Нет контакта с грязью
- Отсутствие вдыхания пыли во время очистки фильтра
- Отсутствие механической нагрузки, т.е. от выбивания грязи
- Экономия рабочего времени
- Сокращение неправильного использования
- Экономия затрат, так как нет необходимости использовать фильтровальные мешки
- Полное использование всего объема контейнера (в отличие от использования с мешочным фильтром)
- Это означает, что контейнер не нужно опорожнять так часто.
AP
Универсальный
Благодаря полуавтоматической очистке фильтра Ap пользователи могут сами определять интервалы очистки. Для этого быстро нажмите кнопку три раза подряд, когда машина включена, желательно с закрытым портом всасывающего шланга (мощная очистка).
Класс Tact L
Технология триггерной очистки воздуха
На машинах с классом пыли L интервал очистки фильтра для автоматической очистки фильтра может быть установлен в два этапа. При настройке MIN (3) очистка происходит каждые 60 секунд. При настройке MAX (2) очистка происходит каждые 15 секунд. При всасывании жидкостей или работе с мешочными фильтрами функция Tact остается выключенной (1).
Такт класс M/H
Технология триггерной очистки воздуха
При автоматической очистке фильтра пылесос сам выбирает идеальный интервал очистки фильтра для классов пыли M и H. Электронное измерение перепада давления определяет, будет ли очистка производиться каждые 7, 15 или 60 секунд или не производиться вообще.
Безопасность — это вопрос для Такт
Мы хотим внести свой вклад в защиту работников строительной отрасли от опасностей мелкодисперсной пыли. Поэтому мы разработали линейку пылесосов для удаления влажной и сухой грязи и пыли с возможностью уборки непосредственно у источника пыли благодаря всасыванию стружки и пыли. Мы сделали еще один шаг вперед с нашим последним поколением пылесосов для влажной и сухой уборки классов Tact H и M.
Что означает слово «такт»? Технология триггерной очистки воздуха
Благодаря ряду функций, таких как наша новая система автоматической очистки фильтра с сенсорным управлением (Tact), пылесосы Kärcher Professional и пылесосы для сухой уборки определяют, когда требуется очистка плоского складчатого фильтра, затем на короткое время меняют направление потока воздуха и продувают его. фильтр. В результате пользователи могут работать без потери мощности всасывания и без перерывов. Эта революционная система обеспечивает беспрецедентное количество пыли, которое можно убрать пылесосом без ручной очистки фильтра, а также значительно снижает уровень шума при наличии лишь небольшого количества пыли.
Благодаря этой высокоэффективной очистке фильтра мощные пылесосы Tact идеально подходят как для обычной, так и для опасной пыли. Фильтры имеют беспрецедентный срок службы – их нужно менять только после уборки 180 кг мелкой пыли (минеральная пыль категории А). В результате вы можете наслаждаться более длительными периодами непрерывной работы с постоянной мощностью всасывания, а также лучшей защитой от мелкой пыли.
Обзор характеристик пылесоса
- Центральный поворотный переключатель для настройки и регулировки очистки фильтра в соответствии с вашими потребностями.
- Соединение всасывающего шланга в головке машины для увеличения полезного объема и легкого опорожнения
- Прочный контейнер с бампером и ручкой для длительного срока службы и удобного обращения
- Стойка для ящиков и решение для крепления ящиков для инструментов
- Хранение гибкого шланга и силового кабеля для надежной фиксации различных шлангов
- Хранение щелевой насадки и втулки инструмента сбоку для большей безопасности от потери
- Большие и прочные металлические ролики для оптимальной мобильности даже в сложных условиях строительной площадки.
Обзор характеристик аксессуаров
- Чехол для инструмента с регулятором потока воздуха и резиновым креплением для оптимальной совместимости с электроинструментом
- Широкая насадка для пола с быстросменными вставками для влажной и сухой уборки
- Эргономичный изгиб с ручкой из мягкого материала для приятной работы
- Усовершенствованная система зажимов для легкой замены, например. от изгиба до втулки инструмента
- Грязеотталкивающее байонетное крепление для легкого отсоединения шланга от пылесоса
Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки: классы пыли
Что обозначают классы L, M и H?
Пыль представляет собой сложную смесь воздуха и твердых частиц различных форм и размеров. Химический состав и физические характеристики также могут существенно различаться. Пыль подразделяется на классы L, M или H с использованием этих переменных в зависимости от уровня опасности. Волокна, такие как особо опасные асбестовые и минеральные волокна (при размере < 5 мкм), также могут проникать глубоко в дыхательные пути. Поэтому точная идентификация отдельных классов пыли важна для того, чтобы иметь возможность выбрать правильный пылесос при оценке опасности.
L класс
Пылесосы класса L особенно подходят для уборки мягкой древесины, мела и гипсовой пыли. Пыль класса L представляет умеренный риск. Особых мер предосторожности при их утилизации нет.
M класс
Класс L, модернизированный. Подходит для уборки пыли и грязи со следующих материалов: твердая древесина, панельные материалы, частицы пыли от краски, керамика, бетон и кирпич. Класс M является самым низким классом, требуемым по закону для использования на строительных площадках.
H класс
Пылесосы класса H идеально подходят для уборки больших объемов как безопасных, так и опасных/высококанцерогенных веществ, таких как асбестовая пыль, свинец, уголь, никель, кобальт, медь, кадмий и плесень.
Класс пыли
L
Скорость проникновения
≤ 1.0%
Подходит для
- Пыль со значениями ПДК > 1 мг/м³
Использовать для
- Известковая пыль
- Гипсовая пыль
Класс пыли
M
Скорость проникновения
< 0.1%
Подходит для
- Пыль со значениями ПДК ≥ 0,1 мг/м³
- Древесная пыль до 1200 Вт/50 л
Использовать для
- Древесная пыль (бук, дуб)
- Частицы пыли от краски
- Керамическая пыль
- Пыль от пластика
Класс пыли
H
Скорость проникновения
< 0.005%
Подходит для
- Пыль со значениями ПДК < 0,1 мг/м³
- Канцерогенная пыль (раздел 35 Постановления Германии об опасных веществах)
- Пыль, содержащая патогены
Использовать для
- Канцерогенные виды пыли (свинцовая, угольная, кобальтовая, никелевая, смолистая, медная, кадмиевая и др.)
- Плесень, бактерии
- Зародышевые споры
- Формальдегид
Класс пыли
Особое требование: Асбест*
Скорость проникновения
< 0.005%
Подходит для
- Асбестосодержащая пыль
Использовать для
- Асбестовая пыль от ночных обогревателей или брандмауэров
Класс пыли
Взрывоопасные виды пыли (ATEX зона 22)
Скорость проникновения
Как пыль класса L, M или H с особыми требованиями
Подходит для
- Виды пыли класса взрывоопасности пыли в зоне 22
Использовать для
- Бумажная пыль
- Мучная пыль
Лучшие в каждом классе
Пылесос всегда хорош настолько, насколько хорош его фильтр
Никогда еще не было так безопасно показывать истинное лицо. Наши фильтры имеют цветовую маркировку, указывающую на область их применения. Коричневый означает древесную и волокнистую пыль. Красный указывает на HEPA. Черным цветом обозначены самые сложные приложения. Синий означает, что их можно использовать где угодно. А зеленый означает сухую пыль и высокую экономичность.
Деревянный патронный фильтр
Наш картриджный фильтр подходит ко всем одномоторным пылесосам Kärcher Tact последнего поколения. Восемь картриджей с покрытием из ПТФЭ чрезвычайно эффективно справляются с древесной и волокнистой пылью любого типа. Сертифицированы для классов пыли M и L. Гарантированная степень отделения пыли: 99,9%.
- Впервые позволяет пылесосить волокнистую пыль без мешочного фильтра
- Гарантирует высокую мощность всасывания (без засорения)
- Влагостойкий и устойчивый к гниению
Класс пыли: M + L
Плоский складчатый фильтр безопасности/HEPA
Первый очищаемый фильтр H для пылесосов влажной и сухой уборки. Одноступенчатые, поставляются исключительно компанией Kärcher. Сертифицировано для пыли класса H. Гарантированная степень отделения пыли: 99,995% (HEPA).
- Подходит для уборки опасной и взрывоопасной пыли.
- Новый фильтр H из ПТФЭ — это первый на рынке очищаемый фильтр H. Таким образом, он позволяет пылесосить большое количество мелкой пыли без мешочного фильтра.
- Для уборки опасной пыли требуется комплект защитных фильтров или мешок для утилизации.
Класс пыли: H
Окончательный плоский складчатый фильтр
У нас есть лучшее решение для фильтров для приложений, которые создают много пыли, например. шлифование свежего бетона или работа с тонером: наш фильтр из ПТФЭ. Может использоваться во всех моделях NT Tact. Сертифицированы для классов пыли M и L. Гарантированная степень отделения пыли: 99,9%.
- Влагостойкий и устойчивый к гниению
- Еще более экономичный благодаря более длительному сроку службы фильтра
- Гарантирует высокую мощность всасывания (без засорения)
Класс пыли: M + L
Мокрый и сухой плоский складчатый фильтр
Эти фильтры PES (стандартная комплектация наших новых пылесосов NT Tact) обеспечивают превосходные результаты как для влажной, так и для сухой уборки. Сертифицированы для классов пыли M и L. Гарантированная степень отделения пыли: 99,9%.
- Влагостойкий и устойчивый к гниению
- Еще более экономичный благодаря более длительному сроку службы фильтра
- Идеально подходит для частого переключения между влажной и сухой уборкой.
Класс пыли: M + L
Сухой плоский складчатый фильтр
Эти бумажные фильтры являются отличным выбором для сухих применений, в том числе с точки зрения цены. Может использоваться во всех пылесосах NT Tact. Сертифицированы для классов пыли M и L. Гарантированная степень отделения пыли: 99,9%.
- Высокая мощность всасывания при уборке мелкой пыли
- Высокая степень удержания пыли
- Фильтр необходимо просушить после всасывания жидкостей.
Класс пыли: M + L
Мелкая пыль на строительных площадках
Строительная пыль — это общий термин для описания типов пыли, которые обычно возникают при работе в строительной отрасли. Если их не контролировать должным образом, типы пыли могут оказать серьезное негативное влияние на ваше дыхание и здоровье. Новые пылесосы Kärcher для влажной и сухой уборки выделяются из толпы благодаря усовершенствованной технологии фильтрации, которая помогает бороться с пылью в вашем окружении, а также защищает вас и других от нее.
Что такое строительная пыль?
Строительная пыль — это общий термин для описания типов пыли, которые обычно возникают при работе в строительной отрасли. Эта пыль больше, чем просто раздражает — если ее не контролировать должным образом, эти типы пыли могут серьезно повредить вашему дыханию и здоровью. Длительное воздействие некоторых видов пыли может вызвать опасные для жизни заболевания легких, вплоть до летального исхода.
Мы знакомы с мелкими частицами пыли, которые изо дня в день циркулируют в атмосфере, такими как клетки кожи человека, текстильные волокна и даже частицы сгоревшего метеорита. Однако работники строительной отрасли сталкиваются со значительно более опасными видами пыли.
Существует три основных категории пыли, образующейся при резке, опиловке, шлифовке или любом другом способе измельчения материалов:
Кремнеземная пыль
Бетон, кирпич, плитка, раствор и песчаник (также известный как «вдыхаемый кристаллический кремнезем»).
Древесная пыль
Древесина хвойных и лиственных пород и изделия из дерева, такие как МДФ и фанера
Пыль с низкой токсичностью
Гипс (например, гипсокартон), известняк, мрамор и доломит
Пропылесосить вместо кашля
Наши легкие просто не приспособлены для работы с мелкой пылью. Не говоря уже о больших объемах. И именно эти большие объемы могут быть чрезвычайно опасны. Таким образом, хронические заболевания легких занимают третье место в статистике заболеваний. Лечение стоит несколько миллиардов евро. Сколько стоит для вас ваше здоровье?
Какую пыль я вдыхаю?
- Кремниевая и асбестовая пыль особенно опасны и могут вызывать рак.
- Ядовитая или канцерогенная пыль из свинца, кадмия, ванадия или марганца не только повреждает легкие, но и другие органы, такие как печень и селезенка. Такая пыль образуется при сварочных работах, в том числе при выполнении других работ.
- Древесная пыль (например, пыль дуба и бука) может вызывать рак носа в долгосрочной перспективе.
- Аллергенная пыль имеет растительное или животное происхождение и возникает, например, во время уборки помещений или зданий, загрязненных птичьим пометом. Споры плесени или микроорганизмы также могут вызывать аллергические реакции.
- Фибриногенная пыль вызывает образование рубцовой ткани и постепенно изменяет состав легочной ткани после частого воздействия в течение длительного времени. Пневмокониоз, также известный как черное легкое, вызванный кварцем и асбестом, является одним из наиболее распространенных признанных профессиональных заболеваний.
Профилактика всегда лучше лечения
Пыль, которая не создается изначально, не может никому угрожать. Существует множество различных способов предотвращения образования пыли. И если мы не можем предотвратить попадание пыли, мы все равно можем связать ее, пропылесосить или заблокировать попадание в легкие с помощью защитной одежды и пылезащитных масок.
Что я могу сделать, чтобы предотвратить пыль?
- Удалите пыль пылесосом, как только она образуется. Многие электроинструменты имеют порт для подключения пылесоса. Пылесосы с разъемами для подключения включаются автоматически при включении подключенного электроинструмента. Всегда используйте подходящий фильтр.
- Выбирайте методы работы с низким содержанием пыли, т.е. мокрая или влажная работа.
- Свяжите пыль водой, т.е. при проведении демонтажных и шлифовальных работ на открытом воздухе.
- Используйте изделия с низким содержанием пыли, напр. растворные гранулы, товарный бетон и гипс.
- Не поднимайте пыль без необходимости. Вместо сухой уборки и использования воздуходувок используйте пылесосы и подметальные машины.
- Организовывать и использовать профилактические осмотры.
- Регулярно убирать рабочие места, достаточно проветривать рабочие помещения, содержать рабочую одежду в чистоте.
- Удаляйте отходы немедленно и без образования пыли.
- Регулярно проверяйте мощность всасывания пылесоса. Очистите или замените фильтр по мере необходимости. Используйте пылесосы с автоматической очисткой фильтра для стабильно высокой мощности всасывания.
- Носите защитную одежду и пылезащитные маски. При использовании в качестве само собой разумеющегося для особенно пыльных задач вы всегда должны носить подходящую пылезащитную маску, по крайней мере, даже когда воздействие пыли менее сильное.