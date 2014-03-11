Kärcher. Разница очевидна!

Компания Kärcher изобрела технологию чистки высоким давлением и уже несколько десятилетий непрерывно работает над ее усовершенствованием. В 1950 г. Альфред Керхер разработал первый в Европе профессиональный аппарат высокого давления с подогревом воды, а в 1984 г. был выведен на рынок первый переносной аппарат бытового назначения HD 555, ставший вехой в истории успеха компании и развития технологий уборки.

Обладая уникальным опытом разработки и производства аппаратов высокого давления, Kärcher превосходит в этой области всех своих конкурентов. Регулярные исследования позволяют нам своевременно выявлять потребности покупателей и учитывать их при проектировании новой продукции. Благодаря этому каждое новое изделие соответствует актуальным запросам потребителей.

Высочайшая производительность и экономия 50% времени

Аппараты высокого давления Kärcher превосходят технику конкурентов в интенсивности и эффективности очистки – в частности, за счет применения запатентованных сопел Kärcher, соответствующих по своим характеристикам параметрам производительности конкретных аппаратов.

Говоря конкретнее: уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50% времени) и со значительной (также до 50%) экономией энергии и воды – весомое преимущество, подтвержденное результатами независимых исследований авторитетного Института Фраунгофера.