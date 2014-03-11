МИНИМОЙКИ
Помните то чувство, когда ваша машина была новенькой, а подъездная дорога только что заасфальтирована? Когда ваша садовая мебель впервые увидела свет, а на стенах вашего сада не было мха? Это были настоящие WOW-моменты. Но пыль, грязь и нежелательная растительность не справятся с вами и вашими мойками высокого давления Kärcher. Так что WOW никогда не проходит... Его просто нужно вернуть! Вы и ваш Kärcher – интересный и эффективный способ борьбы с грязью! Превратите эту грязную работу в настоящее удовольствие. Верните WOW. Требуется ли вам бережный уход или мощная очистка — мойки высокого давления Kärcher предлагают идеальное решение для любой задачи по уборке.
Наши аппараты высокого давления
ВЕРНИТЕ ПРЕЖНИЙ ВОСТОРГ. БУДЬТЕ ЭКСПЕРТОМ.
Благодаря первым в истории мойкам высокого давления с подключением к приложению вы теперь в большой лиге. Освойте линейку Kärcher Smart Control прямо со своего смартфона и с помощью консультанта по применению у вас под рукой определите идеальное давление для всего, что вы чистите, и различных аксессуаров, которые всегда обеспечат вам оптимальный результат очистки.
Первый аппарат высокого давления с подключением к приложению.
Чистите как эксперт благодаря приложению Home&Garden
Просто подключите мойку высокого давления Smart Control к приложению Kärcher Home & Garden на смартфоне - и очистка станет проще и эффективнее. Потому что консультант по применению в приложении дает практические советы и рекомендации по многим ситуациям очистки, в зависимости какой объект вы чистите, а также настраивает оптимальное давление для мытья объекта, например.
Режим Boost
Устройства Smart Control имеют режим Boost для дополнительной мощности. Чтобы даже самые стойкие загрязнения больше не были проблемой, применяется большее давление в течение 30 секунд. Режим Boost можно активировать с помощью пистолета-распылителя или приложения.
Всё, что вам нужно
Благодаря продуманным деталям оборудования, таким как распылитель Smart Control, распылительная трубка 3-в-1 Multi Jet и система моющих средств Plug ’n’ Clean, вы легко справитесь с любой проблемой очистки.
Какой подходит именно тебе?
Пять мощных типов. Ассортимент продукции.
Когда дело доходит до чистки и технического обслуживания, на наши мойки высокого давления всегда можно положиться. Но это еще не все, что они могут предложить. Исключительно компактный дизайн? Или легкий, удобный, портативный и беспроводной дизайн? Каждый ассортимент продукции имеет свои сильные стороны. Идеально настроены под индивидуальные требования.
Smart Control
Эти мойки высокого давления справятся с любой работой. Благодаря интеграции приложения «Дом и сад», Bluetooth и продуманным деталям оборудования, таким как курковый пистолет Smart Control и многоструйная струйная трубка 3-в-1.
Power Control
Бережная и эффективная уборка еще никогда не была такой простой благодаря хорошей мощности, поддержке приложения «Дом и Сад» и мощных устройств, таких как курковый пистолет Power Control с дисплеем или струйная трубка Vario Power.
Standard
Все, что вам нужно для эффективной уборки: простое управление, достаточная мощность для выполнения различных задач по уборке и продуманные возможности хранения входящих в комплект аксессуаров.
Classic
Пользователи, которые любят компактные и портативные вещи, найдут здесь своего идеального помощника. Минимальные требования к пространству, легко хранить и всегда быстро приступить к работе. С продуманным встроенным хранилищем для шлангов.
Battery
Для мест, где нет доступа к розетке. Беспроводной, удобный, мобильный и гибкий. И может похвастаться немалой мощностью, когда она вам нужна.
Приложение Home & Garden
Что хорошего в мощности, если она не умная? Вообще ничего! Вот почему устройства серии Smart Control не только действительно мощные, но и обладают огромным опытом Kärcher. Через Bluetooth вы можете легко подключить мойку высокого давления Smart Control к смартфону с помощью приложения Home & Garden. А с советами наших экспертов вы можете вернуть эффект WOW вещам, которые вы редко чистите или чистите впервые - прямо как эксперт.
Аппараты Power Control
При уборке нужна правильная технология. И это именно то, что может предложить серия Power Control. Полная мощность, умные насадки и мощные аксессуары. Как, например, триггерный пистолет Power Control, который показывает установленное давление прямо на дисплее и может легко переключаться из режима давления в режим моющего средства. Или приложение Home & Garden, которое покажет вам, какая технология сделает вашу мойку высокого давления еще более щадящей и эффективной. Другие детали оборудования включают систему моющего средства Plug 'n' Clean для быстрой и чистой смены моющего средства, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку для удобной транспортировки и компактного хранения, систему Quick Connect для легкого и экономящего время подключения и отсоединение шланга высокого давления от устройства и пистолета-распылителя, а также положение парковки для аксессуаров, которые всегда под рукой.
Аккумуляторная мойка высокого давления
Сияйте даже без электричества: мойка высокого давления K 2 Battery с аккумуляторным питанием для различных областей применения, таких как небольшие автомобили, мотоциклы, велосипеды, лодки и другие небольшие работы по уборке дома. Благодаря времени работы от аккумулятора до 14 минут, вы можете выполнять очистку независимо от подключения к электросети. Во время чистки на аналоговом дисплее пистолета высокого давления всегда будет отображаться выбранный режим.
Классы производительности
Легко видеть, что большее количество воды и большее давление означает большую эффективность очистки поверхности. Но не всем нужна максимальная мощность. Вот почему мы определили множество классов производительности. Результат: подходящая мойка высокого давления для любой работы.
Области применения аппаратов высокого давления
Мойка под давлением - самый эффективный способ чистки на открытом воздухе, и он чрезвычайно прост: подключите устройство к водопроводу и розетке, откройте кран, включите мойку высокого давления и позвольте чистке начать весело! С соответствующими специальными аксессуарами устройства превращаются в настоящие универсалы: будь то терраса или настил, мойка автомобилей, очистка водосточных желобов или даже уборка мусорных баков - возможности применения практически безграничны. На форсунке всегда максимальное давление, и расстояние от форсунки до очищаемой поверхности должно быть скорректировано соответствующим образом, чтобы получить идеальный результат очистки. Наши практические примеры показывают, как добиться наилучших результатов с помощью мойки высокого давления.
Мойки высокого давления - это подходящее решение для любой задачи по очистке!
Наши исследования показывают, что наиболее распространёнными объектами очистки являются:
- инвентарь/оборудование для газона, сада
- садовая мебель
- заборы и дорожки
- мотоциклы и скутеры
- маленькие автомобили
- ступеньки и входы
- среднеразмерные автомобили, грузовики и внедорожники
- кирпичные и каменные стены
- дома на колесах и внедорожники
- бассейны и большие патио
- фасады дома и проезды
Ниже приведены некоторые примеры возможных приложений:
Мшистые камни и кирпич
Поскольку мох не только образует толстый слой на камнях и кирпиче, но и проникает в поры, для его удаления рекомендуется использовать Dirtblaster / грязевую фрезу. Сопло Dirtblaster производит концентрированную струю, вращающуюся с высокой скоростью. Держите спусковой крючок пистолета вертикально к покрытой мхом поверхности и медленно протирайте от одного края до другого на расстоянии от 8 до 12 дюймов.
Автомобили
Специальные принадлежности и чистящие средства Kärcher обеспечивают тщательный и бережный уход за автомобилем. Чтобы ваш автомобиль сиял всего за несколько простых шагов и оставался неизменным, сначала смойте рыхлую грязь с помощью насадки Vario Power Spray Wand. Затем нанесите моющее средство, используя либо настройку низкого давления на стержне Vario Power Spray, либо, чтобы получить еще более роскошную пену в стиле автомойки, дополнительную насадку для пены. Нанесите пену сверху вниз, следя за тем, чтобы она не высохла. Увеличьте давление на распылитель Vario Power Spray Wand, чтобы смыть пену и всю грязь / мусор. Для участков, требующих повышенного внимания, к распылительной трубке можно прикрепить дополнительную щетку, которая поможет избавиться от насекомых и высушить грязь / грязь.
Террасы и аллеи
Наши очистители поверхностей T-Racer - оптимальное решение для быстрой и эффективной очистки больших поверхностей на открытом воздухе, на 50 процентов быстрее, чем очистка с помощью распылителя. Они также предлагают возможность индивидуальной регулировки расстояния между форсунками и очищаемой поверхностью. При необходимости можно очищать твердые поверхности, такие как камень и бетон, а также чувствительные поверхности. Вращающийся рычаг с двумя соплами высокого давления создает так называемый эффект корабля на воздушной подушке, позволяющий очистителю поверхности парить над полом. Это делает T-Racer особенно простым в маневрировании при очистке. Благодаря эргономичной ручке можно оптимально очистить вертикальные поверхности, например, гаражные ворота. Еще одно преимущество: корпус защищает пользователя и стены от брызг воды.
Садовая техника
Попрощайтесь с чисткой! Грязь и почву можно эффективно удалить с горшков с растениями и цветами, лопаты, лопаты, грабли, тачки и т. д. при помощи мойки высокого давления Kärcher в кратчайшие сроки. Распылитель Vario Power Spray Wand и Dirtblaster Spray Wand особенно подходят для этой задачи. Работа в саду никогда не была такой простой и грязной!
Садовая мебель
Некрасивые пятна на садовой мебели - из-за загрязнения воздуха или прошедшей зимы - разберитесь с ними при помощи подходящих принадлежностей для очистителей высокого давления. В случае сильного загрязнения мы рекомендуем чистить специальной щёткой от Kärcher в сочетании с чистящим средством Kärcher.
Жалюзи
Перед чисткой закройте ставни. Установите распылитель на низкое давление и нанесите многофункциональный очиститель Karcher. Начните с самой нижней части жалюзи. Дайте моющему средству подействовать в течение нескольких минут, чтобы грязь полностью удалилась, но не позволяйте ей высохнуть. Наконец, удалите растворенную грязь с помощью щетки для мытья с мягкой щетиной и смойте моющее средство и грязь с помощью палочки Vario Power Spray Wand.
Преимущества
Как работает аппарат высокого давления?
Давление в обычном бытовом водопроводе может доходить до 4 бар. Вода, подаваемая в аппарат через садовый шланг, проходит через подкачивающий насос, который создает давление воды до 160 бар. Вода выбрасывается через небольшое сопло высокого давления в виде концентрированной струи с высоким очищающим эффектом.
Бережное отношение к окружающей среде и вашему карману
Мойки класса K4 - K7 также могут работать с альтернативным источником воды. Устройство просто набирает воду из любого доступного резервуара для воды (например, бочки с водой). Это позволяет использовать мойки высокого давления во время запрета на использование шлангов и делает их экологически безопасными. Еще одним преимуществом является то, что независимость от водопровода обеспечивает большую гибкость и увеличивает рабочий радиус.
Надёжное качество бренда
Являясь лидером мирового рынка, мы предлагаем самые надежные аппараты высокого давления. Более 75 лет компания Kärcher олицетворяет качество и инновации «Сделано в Германии». Мы производим все наши устройства на собственных заводах в соответствии с высочайшими производственными стандартами. Перед тем, как продукция покидает завод, она проходит полную проверку на функциональность и производительность. Вот почему мы всегда можем гарантировать нашим клиентам, что они покупают безупречные продукты, которые говорят сами за себя с точки зрения своих рабочих характеристик и длительного срока службы.
Аксессуары и чистящие средства.
Полный пакет имеет значение. При правильном сочетании аксессуаров и чистящих средств даже у самых стойких загрязнений не останется шансов. Оригинальные аксессуары Kärcher повышают эффективность очистки, сокращают время, необходимое для завершения проекта, и сокращают общие усилия, необходимые для достижения желаемых результатов.
Аксессуары для аппаратов высокого давления
Kärcher предлагает более широкий ассортимент принадлежностей для аппаратов высокого давления, чем любой другой бренд. Это позволяет нам решить любую проблему очистки, какой бы специфической она ни была.
Чистящие средства для аппаратов высокого давления
Новое поколение моющих средств Kärcher производит настоящий фурор благодаря своему активному принципу 3-в-1. Помимо идеального очищающего эффекта, эти новые многофункциональные продукты обеспечивают бережный уход и надежную защиту, экономя время и силы. Используя возобновляемые и природные ресурсы, Kärcher уделяет еще больше внимания экологичности. Более того, удачный дизайн бутылки тоже является победителем. Будь то подключение (Plug 'n' Clean), наполнение бака для моющего средства или контейнер, который можно использовать через всасывающий шланг, новые моющие средства универсально подходят для всех моечных машин Kärcher.
В нашем поисковике моющих средств вы найдете подходящее чистящее средство для вашей мойки высокого давления Kärcher.
Аргументы в пользу приобретения аппарата высокого давления Kärcher
Kärcher. Разница очевидна!
Компания Kärcher изобрела технологию чистки высоким давлением и уже несколько десятилетий непрерывно работает над ее усовершенствованием. В 1950 г. Альфред Керхер разработал первый в Европе профессиональный аппарат высокого давления с подогревом воды, а в 1984 г. был выведен на рынок первый переносной аппарат бытового назначения HD 555, ставший вехой в истории успеха компании и развития технологий уборки.
Обладая уникальным опытом разработки и производства аппаратов высокого давления, Kärcher превосходит в этой области всех своих конкурентов. Регулярные исследования позволяют нам своевременно выявлять потребности покупателей и учитывать их при проектировании новой продукции. Благодаря этому каждое новое изделие соответствует актуальным запросам потребителей.
Высочайшая производительность и экономия 50% времени
Аппараты высокого давления Kärcher превосходят технику конкурентов в интенсивности и эффективности очистки – в частности, за счет применения запатентованных сопел Kärcher, соответствующих по своим характеристикам параметрам производительности конкретных аппаратов.
Говоря конкретнее: уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50% времени) и со значительной (также до 50%) экономией энергии и воды – весомое преимущество, подтвержденное результатами независимых исследований авторитетного Института Фраунгофера.