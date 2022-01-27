Аккумуляторный аппарат высокого давления

Нет подключения к электросети? Не проблема для мойки высокого давления с питанием от аккумулятора. Аккумулятор K 2 идеально подходит для универсальной уборки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для небольших задач по уборке дома даже без подключения к сети.

Akku-Hochdruckreiniger

Продукты

Широкий спектр областей применения

Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger

Блестящие результаты даже без подключения к сети: мойка высокого давления с питанием от аккумулятора для различных областей применения, таких как патио, лодки, садовые дорожки и велосипеды. Для еще большей гибкости всасывающий шланг Kärcher можно использовать для всасывания воды из альтернативных источников воды. Благодаря инновационной технологии реального времени на ЖК-дисплее батареи постоянно отображается информация о емкости батареи.

K 2 Battery– подальше от розетки. Вплотную к грязи.

Гибкость мойки высокого давления K 2 Battery безгранична. Благодаря трем различным уровням мощности этот продукт можно использовать для гибкой уборки до 14 минут.

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Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power

36 V

Все устройства аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В можно найти здесь.
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