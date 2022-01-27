Аккумуляторный аппарат высокого давления
Нет подключения к электросети? Не проблема для мойки высокого давления с питанием от аккумулятора. Аккумулятор K 2 идеально подходит для универсальной уборки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для небольших задач по уборке дома даже без подключения к сети.
Продукты
Широкий спектр областей применения
Блестящие результаты даже без подключения к сети: мойка высокого давления с питанием от аккумулятора для различных областей применения, таких как патио, лодки, садовые дорожки и велосипеды. Для еще большей гибкости всасывающий шланг Kärcher можно использовать для всасывания воды из альтернативных источников воды. Благодаря инновационной технологии реального времени на ЖК-дисплее батареи постоянно отображается информация о емкости батареи.