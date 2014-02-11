Оплата в рассрочку на 4 или 6 месяцев с 0% через Microinvest
Kärcher – глобальный оферент уборочной техники
Семейное предприятие Kärcher является сегодня ведущим мировым производителем и поставщиком высокоэффективной, ресурсосберегающей уборочной техники. Системные решения от Kärcher отличаются от предложений других оферентов инновационностью, высокими производительностью и качеством.
Патенты и дизайнерские награды
Уборочная техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и выразительным дизайном. Инновационная направленность компании и стремление к нахождению лучших решений убедительно подтверждаются целым рядом престижных наград и более чем 1300 патентами на изобретения и промышленные образцы.
Собственные исследования и разработки
Kärcher стремится к нахождению оптимального решения для любой задачи чистки и разрабатывает высокопроизводительные системы, состоящие из превосходно сочетающихся друг с другом уборочной техники, принадлежностей и чистящих средств. Для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов мы постоянно анализируем запросы и отзывы пользователей нашей бытовой и профессиональной техники. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой продукции. Благодаря этому наши новые продукты всегда становятся еще более функциональными, эффективными и эргономичными.