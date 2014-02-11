Kärcher – глобальный оферент уборочной техники

Семейное предприятие Kärcher является сегодня ведущим мировым производителем и поставщиком высокоэффективной, ресурсосберегающей уборочной техники. Системные решения от Kärcher отличаются от предложений других оферентов инновационностью, высокими производительностью и качеством.

Патенты и дизайнерские награды

Уборочная техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и выразительным дизайном. Инновационная направленность компании и стремление к нахождению лучших решений убедительно подтверждаются целым рядом престижных наград и более чем 1300 патентами на изобретения и промышленные образцы.