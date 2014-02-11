Предложение месяца Декабря

    Kärcher – глобальный оферент уборочной техники

    Семейное предприятие Kärcher является сегодня ведущим мировым производителем и поставщиком высокоэффективной, ресурсосберегающей уборочной техники. Системные решения от Kärcher отличаются от предложений других оферентов инновационностью, высокими производительностью и качеством.

    Патенты и дизайнерские награды

    Уборочная техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и выразительным дизайном. Инновационная направленность компании и стремление к нахождению лучших решений убедительно подтверждаются целым рядом престижных наград и более чем 1300 патентами на изобретения и промышленные образцы.

    Собственные исследования и разработки

    Kärcher стремится к нахождению оптимального решения для любой задачи чистки и разрабатывает высокопроизводительные системы, состоящие из превосходно сочетающихся друг с другом уборочной техники, принадлежностей и чистящих средств. Для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов мы постоянно анализируем запросы и отзывы пользователей нашей бытовой и профессиональной техники. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой продукции. Благодаря этому наши новые продукты всегда становятся еще более функциональными, эффективными и эргономичными.

    Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

    Головной офис

    ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
    мун. Кишинев, Республика Молдова
    Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
    Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
    e-mail: info@karcher.md

