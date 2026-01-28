Минимойка высокого давления K 5 Compact FJ 6 Set *EU
С инновационным приспособлением для хранения шланга: удобный для транспортировки и хранения аппарат высокого давления K 5 Compact для регулярного устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади составляет 40 м²/ч.
Аппарат высокого давления K 5 Compact FJ 6 Set сочетает высокую производительность с максимальным комфортом. Инновационная концепция хранения шланга высокого давления позволяет легко намотать его вокруг передней панели аппарата и закрепить резиновым фиксатором для безопасной транспортировки. При этом компактные размеры аппарата обеспечивают его перевозку в багажнике легкового автомобиля и возможность хранения в любом месте (например, на стеллаже). Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка для перемещения на колесах и возможность эксплуатации как в горизонтальном, так и в вертикальном положении значительно облегчают выполнение работ. Насадка для пенной чистки с баллоном объемом 0,6 л формирует интенсивную пену для легкой очистки любых поверхностей и позволяет удобно регулировать расход чистящего средства, входящего в комплект поставки. Кроме того, аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды.
Особенности и преимущества
Концепция хранения шланговШланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,27
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Пенная насадка: 0.6 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610, 1 л
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах