С инновационным приспособлением для хранения шланга: удобный для транспортировки и хранения аппарат высокого давления K 5 Compact для регулярного устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади составляет 40 м²/ч.

Аппарат высокого давления K 5 Compact FJ 6 Set сочетает высокую производительность с максимальным комфортом. Инновационная концепция хранения шланга высокого давления позволяет легко намотать его вокруг передней панели аппарата и закрепить резиновым фиксатором для безопасной транспортировки. При этом компактные размеры аппарата обеспечивают его перевозку в багажнике легкового автомобиля и возможность хранения в любом месте (например, на стеллаже). Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка для перемещения на колесах и возможность эксплуатации как в горизонтальном, так и в вертикальном положении значительно облегчают выполнение работ. Насадка для пенной чистки с баллоном объемом 0,6 л формирует интенсивную пену для легкой очистки любых поверхностей и позволяет удобно регулировать расход чистящего средства, входящего в комплект поставки. Кроме того, аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды.

Особенности и преимущества
Концепция хранения шлангов
Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
  • Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12
Вес (с упаковкой) (кг) 16,27
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • Пенная насадка: 0.6 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610, 1 л
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящее средство
