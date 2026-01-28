Аппарат высокого давления K 5 Compact FJ 6 Set сочетает высокую производительность с максимальным комфортом. Инновационная концепция хранения шланга высокого давления позволяет легко намотать его вокруг передней панели аппарата и закрепить резиновым фиксатором для безопасной транспортировки. При этом компактные размеры аппарата обеспечивают его перевозку в багажнике легкового автомобиля и возможность хранения в любом месте (например, на стеллаже). Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка для перемещения на колесах и возможность эксплуатации как в горизонтальном, так и в вертикальном положении значительно облегчают выполнение работ. Насадка для пенной чистки с баллоном объемом 0,6 л формирует интенсивную пену для легкой очистки любых поверхностей и позволяет удобно регулировать расход чистящего средства, входящего в комплект поставки. Кроме того, аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды.