Caracteristici inovatoare de depozitare a furtunurilor, aparatul de spălat cu presiune Karcher K 5 Compact este ușor de transportat și depozitat. Ideal în curățarea murdariei moderate. Performanță în suprafață de 40 m²/h.

Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 5 Compact FJ 6 set combină confortul maxim cu puterea completă. Datorită conceptului său inovator, furtunul de înaltă presiune poate fi înfășurat simplu în jurul capacului frontal după utilizare și asigurat cu o bandă de cauciuc pentru simplificarea transportării. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde, pe un raft sau într-un portbagaj auto. Două mânere de transport, un mâner telescopic reglabil în înălțime și opțiunea de a utiliza dispozitivul fie pe orizontală, fie pe verticală ofera confort adițional. Jetul de spumă de 0,6 l asigură spumă puternică pentru curățarea fără efort a tuturor suprafețelor. De asemenea, este echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 8 m, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu duză rotativă și un filtru de apă. Aparatul de spălat cu presiune K 5 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 40 m²/h, este ideal pentru utilizarea regulată spre a înlătura murdăria moderate.

Caracteristici si beneficii
Conceptul de stocare al furtunului
Conceptul de stocare al furtunului
Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.
Răcire cu apă și performanțe remarcabile
Răcire cu apă și performanțe remarcabile
Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
  • Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat (l/h) max. 500
Capacitate pe suprafață (m²/h) 40
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 2,1
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 12
Greutate cu ambalaj (kg) 16,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • Duza pentru spumă: 0.6 l
  • Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610, 1 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 8 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
  • Trepte exterioare
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Locuințe mobile
