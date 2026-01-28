Aparat de spalat cu presiune K 5 Compact FJ 6 Set *EU
Caracteristici inovatoare de depozitare a furtunurilor, aparatul de spălat cu presiune Karcher K 5 Compact este ușor de transportat și depozitat. Ideal în curățarea murdariei moderate. Performanță în suprafață de 40 m²/h.
Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 5 Compact FJ 6 set combină confortul maxim cu puterea completă. Datorită conceptului său inovator, furtunul de înaltă presiune poate fi înfășurat simplu în jurul capacului frontal după utilizare și asigurat cu o bandă de cauciuc pentru simplificarea transportării. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde, pe un raft sau într-un portbagaj auto. Două mânere de transport, un mâner telescopic reglabil în înălțime și opțiunea de a utiliza dispozitivul fie pe orizontală, fie pe verticală ofera confort adițional. Jetul de spumă de 0,6 l asigură spumă puternică pentru curățarea fără efort a tuturor suprafețelor. De asemenea, este echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 8 m, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu duză rotativă și un filtru de apă. Aparatul de spălat cu presiune K 5 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 40 m²/h, este ideal pentru utilizarea regulată spre a înlătura murdăria moderate.
Caracteristici si beneficii
Conceptul de stocare al furtunuluiFurtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.
Răcire cu apă și performanțe remarcabileMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Duza pentru spumă: 0.6 l
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile