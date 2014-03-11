Stație de călcat cu abur
Spalare si calcare cu aburi, in acelasi timp. Sistemele de călcat cu abur de la Kärcher combină curățarea și călcarea. Cu accesoriile potrivite, aparatul de curățat cu aburi se transformă pur și simplu într-o stație de călcat în cel mai scurt timp. Calcați cu 50% mai repede.
Realizări
Sistemele de călcat cu abur sunt combinația perfectă pentru călcare perfectă și curațenie impecabilă. Oferă maximum de confort și reduce cu 50% timpul de călcare.
Stația de călcare - sistem de aspirare cu abur
Sistemul activ de aspirare abur trage eficient aburul prin rufe din fierul de călcat, uscând complet hainele, improspatându-le și călcându-le.
Funcția de umflare
Chiar și materialele delicate pot fi călcate ușor și convenabil pe pernă cu aer, fără a face cute.
Calcă cu 50 % mai repede
Grație presiunii ridicate a aburului calci ușor chiar și materialele groase. Timpul de călcare este redus cu până la 50%.
Accesorii complete pentru toate zonele
Curățitorul cu abur include o gamă extinsă de accesorii pentru și mai multe posibilități de întrebuințare.