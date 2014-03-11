Stație de călcat cu abur

Spalare si calcare cu aburi, in acelasi timp. Sistemele de călcat cu abur de la Kärcher combină curățarea și călcarea. Cu accesoriile potrivite, aparatul de curățat cu aburi se transformă pur și simplu într-o stație de călcat în cel mai scurt timp. Calcați cu 50% mai repede.

0 Produse
Kärcher Spalare si calcare cu aburi, in acelasi timp.

Realizări

Sistemele de călcat cu abur sunt combinația perfectă pentru călcare perfectă și curațenie impecabilă. Oferă maximum de confort și reduce cu 50% timpul de călcare.

Dampfabsaugung

Stația de călcare - sistem de aspirare cu abur

Sistemul activ de aspirare abur trage eficient aburul prin rufe din fierul de călcat, uscând complet hainele, improspatându-le și călcându-le.

Aufblasfunktion

Funcția de umflare

Chiar și materialele delicate pot fi călcate ușor și convenabil pe pernă cu aer, fără a face cute.

50 % schneller bügeln

Calcă cu 50 % mai repede

Grație presiunii ridicate a aburului calci ușor chiar și materialele groase. Timpul de călcare este redus cu până la 50%.

Umfangreiches Zubehör für alle Bereiche

Accesorii complete pentru toate zonele

Curățitorul cu abur include o gamă extinsă de accesorii pentru și mai multe posibilități de întrebuințare.

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova