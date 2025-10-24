APARATE PENTRU GRĂDINĂ CU ACUMULATOR

Indiferent ca este vorba de gazon, gard viu sau toaletarea copacilor, cu aparatele pentru grădină de la Kärcher grădina ta va arata perfect. Și, datorită funcționării cu acumulatori, vei lucra fără zgomot și fără cabluri deranjante.

PUR ȘI SIMPLU WOW. REÎNTOARCEȚI CULORI GRĂDINII DVS

Tu ești stăpânul regatului tău, cuceritorul sălbăticului. Aici, la porțile castelului tău te simți rege. Domnești asupra propriei tale lumi mici și, cu ajutorul puternicelor unelte de grădină cu baterie de la Kärcher, poți aduce o splendoare reînnoită grădinii tale: fie că este vorba de îngrijirea gazonului, a gardului viu și a copacilor sau de îndepărtarea frunzelor și buruienilor – reîntoarceți senzația WOW împreună cu Kärcher.

Kärcher Mașină de tuns iarba cu acumulator

Mașină de tuns iarba cu acumulator

Mașinile de tuns iarbă, manevrabile, de 18 volți sunt îndeosebi potrivite pentru peluzele mici și mijlocii. Pentru zonele mai mari de gazon, alegerea ideală o reprezintă mașinile mai puternice de tuns iarbă de 36 de volți.

Kärcher Lampă multifuncțională cu acumulator

Lampă multifuncțională cu acumulator

Oferă o iluminare îmbunătățită oriunde este nevoie de mai multă lumină atunci când lucrați în întuneric sau în timpul activităților de agrement. Datorită funcției integrate de power bank, puteți încărca dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri sau tablete. Mai flexibilă decât orice lanternă, mai mobilă decât un reflector cu cablu: lampa cu baterii reîncărcabile MFL 2-18.

Kärcher Trimmer pentru gazon cu acumulator

Trimmer pentru gazon cu acumulator

Dispozitivele de tuns iarba cu baterie Kärcher asigură tăierea îngrijită a marginilor și o margine frumoasă pentru gazon. De la ușor la puternic, Kärcher oferă soluția potrivită pentru fiecare domeniu de aplicare.

Kärcher Foarfecă de tuns gardul viu cu acumulator

Foarfecă de tuns gardul viu cu acumulator

Perfect pentru modelarea și tunderea gardurilor vii și a tufișurilor. Datorită funcționării bateriei, a cablurilor silențioase, practice și lipsite de supărare.

Kärcher Foarfecă de tuns iarba și arbuști cu acumulator

Foarfecă de tuns iarba și arbuști cu acumulator

Cu foarfecele de iarbă alimentate cu baterii, tăierea marginilor gazonului este ușoară. Și cu o simplă schimbare a lamei, instrumentul devine o pereche de foarfece pentru modelarea precisă a arbuștilor.

Kärcher Aparat de îndepărtat buruieni cu acumulator

Aparat de îndepărtat buruieni cu acumulator

Nici o plantă nu poate opune rezistență utilajelor Kärcher. Lichenii și iarba nedorită pot fi îndepărtate fără efort chiar și din margini, fără a provoca dureri de spate.

Kärcher Suflante și aspiratoare cu suflantă cu acumulator

Suflante și aspiratoare cu suflantă cu acumulator

Cuceriți grădina de toamnă într-o furtună. Suflantele de frunze Kärcher, cu baterie, asigură cărări îngrijite și grădini curate în cel mai scurt timp.

Kärcher Fierăstrău cu acumulator

Fierăstrău cu acumulator

Cu o întindere simplă a lanțului, ungere automată a lanțului și performanțe puternice de tăiere, drijbele cu acumulator Kärcher obțin rezultate excelente printr-o funcționare convenabilă.

Kärcher Clește pentru crengi cu acumulator

Clește pentru crengi cu acumulator

Întreținerea fără efort a copacului chiar și în cazul în care ramurile greu accesibile. Nu este nicio problemă pentru cleștele cu acumulator de la Kärcher și lama de înaltă calitate a acestuia.

Kärcher Pulverizator cu presiune cu acumulator

Pulverizator cu presiune cu acumulator

Protejarea și îngrijirea plantelor prin simpla apăsare a unui buton: pulverizatorul cu presiune PSU 4-18 cu acumulator interschimbabil de 18 V, rezervor de 4 l și lance telescopică, asigură fertilizarea plantelor cu o pulverizare fină și uniformă, combate dăunătorii și buruienile într-un mod eficient și stropește în mod practic răsadurile mici - fără a fi nevoie de o pompare manuală și obositoare.

