APARATE PENTRU GRĂDINĂ CU ACUMULATOR
Indiferent ca este vorba de gazon, gard viu sau toaletarea copacilor, cu aparatele pentru grădină de la Kärcher grădina ta va arata perfect. Și, datorită funcționării cu acumulatori, vei lucra fără zgomot și fără cabluri deranjante.
PUR ȘI SIMPLU WOW. REÎNTOARCEȚI CULORI GRĂDINII DVS
Tu ești stăpânul regatului tău, cuceritorul sălbăticului. Aici, la porțile castelului tău te simți rege. Domnești asupra propriei tale lumi mici și, cu ajutorul puternicelor unelte de grădină cu baterie de la Kärcher, poți aduce o splendoare reînnoită grădinii tale: fie că este vorba de îngrijirea gazonului, a gardului viu și a copacilor sau de îndepărtarea frunzelor și buruienilor – reîntoarceți senzația WOW împreună cu Kärcher.
Mașină de tuns iarba cu acumulator
Mașinile de tuns iarbă, manevrabile, de 18 volți sunt îndeosebi potrivite pentru peluzele mici și mijlocii. Pentru zonele mai mari de gazon, alegerea ideală o reprezintă mașinile mai puternice de tuns iarbă de 36 de volți.
Lampă multifuncțională cu acumulator
Oferă o iluminare îmbunătățită oriunde este nevoie de mai multă lumină atunci când lucrați în întuneric sau în timpul activităților de agrement. Datorită funcției integrate de power bank, puteți încărca dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri sau tablete. Mai flexibilă decât orice lanternă, mai mobilă decât un reflector cu cablu: lampa cu baterii reîncărcabile MFL 2-18.
Trimmer pentru gazon cu acumulator
Dispozitivele de tuns iarba cu baterie Kärcher asigură tăierea îngrijită a marginilor și o margine frumoasă pentru gazon. De la ușor la puternic, Kärcher oferă soluția potrivită pentru fiecare domeniu de aplicare.
Foarfecă de tuns gardul viu cu acumulator
Perfect pentru modelarea și tunderea gardurilor vii și a tufișurilor. Datorită funcționării bateriei, a cablurilor silențioase, practice și lipsite de supărare.
Foarfecă de tuns iarba și arbuști cu acumulator
Cu foarfecele de iarbă alimentate cu baterii, tăierea marginilor gazonului este ușoară. Și cu o simplă schimbare a lamei, instrumentul devine o pereche de foarfece pentru modelarea precisă a arbuștilor.
Aparat de îndepărtat buruieni cu acumulator
Nici o plantă nu poate opune rezistență utilajelor Kärcher. Lichenii și iarba nedorită pot fi îndepărtate fără efort chiar și din margini, fără a provoca dureri de spate.
Suflante și aspiratoare cu suflantă cu acumulator
Cuceriți grădina de toamnă într-o furtună. Suflantele de frunze Kärcher, cu baterie, asigură cărări îngrijite și grădini curate în cel mai scurt timp.
Fierăstrău cu acumulator
Cu o întindere simplă a lanțului, ungere automată a lanțului și performanțe puternice de tăiere, drijbele cu acumulator Kärcher obțin rezultate excelente printr-o funcționare convenabilă.
Clește pentru crengi cu acumulator
Întreținerea fără efort a copacului chiar și în cazul în care ramurile greu accesibile. Nu este nicio problemă pentru cleștele cu acumulator de la Kärcher și lama de înaltă calitate a acestuia.
Pulverizator cu presiune cu acumulator
Protejarea și îngrijirea plantelor prin simpla apăsare a unui buton: pulverizatorul cu presiune PSU 4-18 cu acumulator interschimbabil de 18 V, rezervor de 4 l și lance telescopică, asigură fertilizarea plantelor cu o pulverizare fină și uniformă, combate dăunătorii și buruienile într-un mod eficient și stropește în mod practic răsadurile mici - fără a fi nevoie de o pompare manuală și obositoare.