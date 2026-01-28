Aparate de spălat cu acumulator

De ce să târăști murdăria peste tot când poți recrea efectul WOW într-o clipă? Curățarea mobilă înseamnă aparate ușoare, compacte, cu presiune medie și joasă, care iți permit să cureți rapid și delicat biciclete, echipament de camping, cizme de drumeție, animale de companie și multe altele, fără a fi nevoie să depinzi de conexiuni electrice și de surse de apă. În mijlocul pustietății sau pur și simplu pentru o curățare rapidă acasă. Datorită acumulatorilor puternici litiu-ion și a rezervorului de apă sau a furtunului de aspirare, totul poate fi curățat chiar la fața locului.

Kärcher Aparat de spălat portabil cu presiune joasă

Aparat de spălat portabil cu presiune joasă

Fie că faceți drumeții, mergeți cu bicicleta sau plimbați câinele: a fi în aer liber este pur și simplu distractiv. Dar uneori lucrurile devin foarte noroioase. Cu dispozitivul de curățat mobil în aer liber, nu veți fi prins de murdărie când sunteți în aer liber și natura rămâne acolo unde îi aparține.

Kärcher Aparat de spălat cu presiune medie cu acumulator

Aparat de spălat cu presiune medie cu acumulator

Conectați furtunul și sunteți gata de acțiune: cu inovatorul curățitor portabil Kärcher pe bază de baterie detașabilă de 18 V, aveți posibilități de curățare nelimitate, fără dependență de o conexiune la sursă de curent electric. Predestinat pentru o curățare intermediară rapidă și diversă în jurul casei.

