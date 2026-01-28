Aparate de spălat cu acumulator

De ce să târăști murdăria peste tot când poți recrea efectul WOW într-o clipă? Curățarea mobilă înseamnă aparate ușoare, compacte, cu presiune medie și joasă, care iți permit să cureți rapid și delicat biciclete, echipament de camping, cizme de drumeție, animale de companie și multe altele, fără a fi nevoie să depinzi de conexiuni electrice și de surse de apă. În mijlocul pustietății sau pur și simplu pentru o curățare rapidă acasă. Datorită acumulatorilor puternici litiu-ion și a rezervorului de apă sau a furtunului de aspirare, totul poate fi curățat chiar la fața locului.