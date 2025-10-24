Aparat de curățat terase

Ajutorul tău pentru curățarea patio-urilor. Puneți capăt epurării epuizante: Datorită produsului de curățare a teraselor nu veți mai fi nevoit să curățați manual pardoselile din lemn din exterior. Pur și simplu conectați cablul de alimentare și furtunul de grădină și bucurați-vă de o băutură răcoroasă pe terasa curată foarte curând. Periile rotative cu apă și apa se curăță uniform, îndepărtând chiar și murdăria încăpățânată și înrădăcinată din lemn. Cantitatea de apă poate fi ajustată cu ușurință, ceea ce înseamnă că folosiți doar câtă apă aveți de fapt nevoie. Murdăria este slăbită și spălată într-un singur pas. Nu este necesară o reluare obositoare.