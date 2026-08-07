Echipamente pentru curățare manuală
Curățarea manuală rămâne o practică obișnuită în curățarea zilnică de întreținere, chiar și în perioadele de mașini de curățat eficiente. Suprafețele pot fi eliberate de mizerie rapid și rentabil cu mâna, în locuri în care nicio mașină nu poate ajunge. Și cu precizia și sensibilitatea incomparabile a mâinii umane. În calitate de furnizor mondial de tehnologie de curățare, ne extindem continuu gama de instrumente de curățare manuale profesionale și de înaltă calitate.
Cărucioare de curățare și sisteme mobile de găleți
Diferitele echipamente de bază, o structură modulară și ergonomică, precum și durabilitatea robustă a cărucioarelor noastre de curățare fac posibilă o curățare de întreținere eficientă și economică.
Podele și suprafețe - curățare uscată
Produsele noastre de calitate fac foarte ușoară curățarea uscată a suprafețelor și a podelelor. Datorită asistentului util, curățarea se face în cel mai scurt timp - simplu și fără efort.
Podele - curățare umedă
Echipamentul potrivit pentru curățarea umedă economică și eficientă a podelelor - în special în zonele greu accesibile cu mașini.
Suprafețe - curățare umedă
Produse proiectate ergonomic pentru curățarea manuală umedă a suprafețelor. Caracterizate de o calitate superioară pentru o preluare eficientă a murdăriei. Garantează o curățare fiabilă.
Curățare geamuri
Calitate superioară pentru profesioniști. Echipamentele pentru curățarea fără urme a suprafețelor din sticlă necesită un design ergonomic, piese de conectare sigure și componente versatile. Pentru o muncă sigură și economică.
Accesorii de curățare
Mai mult timp pentru lucrurile importante: ustensile de curățare perfect coordonate pentru curățarea manuală. Pentru mai multă eficiență și viteză într-o clipă.