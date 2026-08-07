Echipamente pentru curățare manuală

Curățarea manuală rămâne o practică obișnuită în curățarea zilnică de întreținere, chiar și în perioadele de mașini de curățat eficiente. Suprafețele pot fi eliberate de mizerie rapid și rentabil cu mâna, în locuri în care nicio mașină nu poate ajunge. Și cu precizia și sensibilitatea incomparabile a mâinii umane. În calitate de furnizor mondial de tehnologie de curățare, ne extindem continuu gama de instrumente de curățare manuale profesionale și de înaltă calitate.

Kärcher Cărucioare de curățare și sisteme mobile de găleți

Cărucioare de curățare și sisteme mobile de găleți

Diferitele echipamente de bază, o structură modulară și ergonomică, precum și durabilitatea robustă a cărucioarelor noastre de curățare fac posibilă o curățare de întreținere eficientă și economică.

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Kärcher Podele și suprafețe - curățare uscată

Podele și suprafețe - curățare uscată

Produsele noastre de calitate fac foarte ușoară curățarea uscată a suprafețelor și a podelelor. Datorită asistentului util, curățarea se face în cel mai scurt timp - simplu și fără efort.

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Kärcher Podele - curățare umedă

Podele - curățare umedă

Echipamentul potrivit pentru curățarea umedă economică și eficientă a podelelor - în special în zonele greu accesibile cu mașini.

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Kärcher Suprafețe - curățare umedă

Suprafețe - curățare umedă

Produse proiectate ergonomic pentru curățarea manuală umedă a suprafețelor. Caracterizate de o calitate superioară pentru o preluare eficientă a murdăriei. Garantează o curățare fiabilă.

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Kärcher Curățare geamuri

Curățare geamuri

Calitate superioară pentru profesioniști. Echipamentele pentru curățarea fără urme a suprafețelor din sticlă necesită un design ergonomic, piese de conectare sigure și componente versatile. Pentru o muncă sigură și economică.

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Kärcher Accesorii de curățare

Accesorii de curățare

Mai mult timp pentru lucrurile importante: ustensile de curățare perfect coordonate pentru curățarea manuală. Pentru mai multă eficiență și viteză într-o clipă.

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Kärcher
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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