Fie ca utilizati apa pentru folosul in casa sau gradina din surse alternative sau doriti pomparea apei, Kärcher ofera o pompa pentru fiecare cerinta si domeniu de utilizare. Pompele de presiune Kärcher scot apa fie din subteran fie din butoaiele unde se strange apa de ploaie, cisterne sau puturi de mare adancime, cu o presiune suficienta. acolo unde este nevoie. Pompele submersibile îndeparteaza apa nedorita de care nu mai este nevoie de: inainte de curatenia de primavara din piscina sau dupa o inundatie in subsol.

Kärcher Pompe submersibile

Pompe submersibile

Pompele submersibile de la Kärcher sunt foarte eficiente, fie ca vorbim de pompelel pentru apa curata sau murdara.

Kärcher Pompe de irigații pentru casă și grădină

Pompe de irigații pentru casă și grădină

Utilizare versatilă în casă și grădină: folosiți pompele pentru udare sau pentru a alimenta mașina de spălat și toaleta cu apă de serviciu.

Avem soluția potrivită pentru fiecare cerință și aplicație și vă ajutăm cu pompele noastre inovatoare pentru a vă uda oaza verde fără efort și într-o manieră durabilă. Pompele de amplificare transportă apa de ploaie și apa subterană acolo unde este nevoie, în grădină și în casă. Pompele submersibile, dimpotrivă, sunt pentru îndepărtarea apei nedorite sau care nu mai sunt necesare. Și meseria ta? Pur și simplu stai pe spate și relaxează-te!

Prezentare generală a aplicației

Sisteme de irigare

  1. Sistem complet de colectare Karcher Rain system®

  2. Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic

  3. Pistol de pulverizare metalic Premium

  4. Lance de pulverizare Premium 

  5. Вuș de grădină

  6. Conector universal pentru furtun plus

  7. Conector universal pentru furtun plus cu Aqua Stop 

  8. Aspersor oscilant OS 5.320 SV

  9. Cărucior pentru furtun HT 4.520 Kit

  10. Șină pentru Premium HR 7.315 Kit

  11. PrimoFlex® Premium furtun

  12. Premium CR 7.220 șină automată pentru furtun

  13. Compact CR 3.110 șină pentru furtun

Pompe de irigare pentru casă și grădină

14.  BP 4 Garden Set

15.  BP 7 Home & Garden eco!ogic

16.  BP 1 Barrel

17.  BP 6 Deep Well

18.  BP 2 Cistern 



Pompe submersibile

19.  SP 7 Dirt Inox

20.  SP 6 Flat Inox

Rîndul de modele a pompelor

Pompe de gradină și casă Home & Garden

Popme de grădină Garden

Pompe submersibile de aspirație plate

Pompe submersibile pentru apă murdară

Pompe de butoi

