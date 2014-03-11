Pompe
Fie ca utilizati apa pentru folosul in casa sau gradina din surse alternative sau doriti pomparea apei, Kärcher ofera o pompa pentru fiecare cerinta si domeniu de utilizare. Pompele de presiune Kärcher scot apa fie din subteran fie din butoaiele unde se strange apa de ploaie, cisterne sau puturi de mare adancime, cu o presiune suficienta. acolo unde este nevoie. Pompele submersibile îndeparteaza apa nedorita de care nu mai este nevoie de: inainte de curatenia de primavara din piscina sau dupa o inundatie in subsol.
Pompe submersibile
Pompele submersibile de la Kärcher sunt foarte eficiente, fie ca vorbim de pompelel pentru apa curata sau murdara.
Pompe de irigații pentru casă și grădină
Utilizare versatilă în casă și grădină: folosiți pompele pentru udare sau pentru a alimenta mașina de spălat și toaleta cu apă de serviciu.
REÎNTOARCE WOW ÎN AL TĂU OAZIS!
Avem soluția potrivită pentru fiecare cerință și aplicație și vă ajutăm cu pompele noastre inovatoare pentru a vă uda oaza verde fără efort și într-o manieră durabilă. Pompele de amplificare transportă apa de ploaie și apa subterană acolo unde este nevoie, în grădină și în casă. Pompele submersibile, dimpotrivă, sunt pentru îndepărtarea apei nedorite sau care nu mai sunt necesare. Și meseria ta? Pur și simplu stai pe spate și relaxează-te!
Prezentare generală a aplicației
Sisteme de irigare
Sistem complet de colectare Karcher Rain system®
Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic
Pistol de pulverizare metalic Premium
Lance de pulverizare Premium
Вuș de grădină
Conector universal pentru furtun plus
Conector universal pentru furtun plus cu Aqua Stop
Aspersor oscilant OS 5.320 SV
Cărucior pentru furtun HT 4.520 Kit
Șină pentru Premium HR 7.315 Kit
PrimoFlex® Premium furtun
Premium CR 7.220 șină automată pentru furtun
Compact CR 3.110 șină pentru furtun
Pompe de irigare pentru casă și grădină
14. BP 4 Garden Set
15. BP 7 Home & Garden eco!ogic
16. BP 1 Barrel
17. BP 6 Deep Well
18. BP 2 Cistern
Pompe submersibile
19. SP 7 Dirt Inox
20. SP 6 Flat Inox