Pompe

Fie ca utilizati apa pentru folosul in casa sau gradina din surse alternative sau doriti pomparea apei, Kärcher ofera o pompa pentru fiecare cerinta si domeniu de utilizare. Pompele de presiune Kärcher scot apa fie din subteran fie din butoaiele unde se strange apa de ploaie, cisterne sau puturi de mare adancime, cu o presiune suficienta. acolo unde este nevoie. Pompele submersibile îndeparteaza apa nedorita de care nu mai este nevoie de: inainte de curatenia de primavara din piscina sau dupa o inundatie in subsol.