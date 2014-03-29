Pompe submersibile

Exemplu de calcul pentru selectarea pompei submersibile potrivite:

1. Alegerea pompei corecte depinde în întregime de volumul de apă, care poate fi calculat astfel: suprafață dreptunghiulară: lungime × lățime × adâncime medie (m) × 1.000 = capacitatea bazinului (l). zonă circulară: diametru × diametru × adâncime medie (m) × 0,78 × 1.000 = capacitatea bazinului (l).

(Exemplu bazin: 6 m × 3 m × 1 m × 1.000 = 18.000 l)

2. Alegeți o pompă de apă murdară sau o pompă de aspirație plată în funcție de zona de aplicare. Prezentarea generală a aplicației mai sus vă poate ajuta să selectați tipul potrivit de pompă.

(Exemplu: pompă de aspirație plată)

3. Consultați diagrama care vi se aplică și utilizați curbele pompei și curbele pentru un furtun PrimoFlex® de 1" lungime de 10 m sau un furtun textil de 1 1/4" lungime de 10 m, în funcție de tipul de furtunul pe care doriți să îl utilizați.

(Exemplu: furtun PrimoFlex® de 1")