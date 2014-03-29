Pompe submersibile
!Tauchpumpen! Pompele submersibile de la Kärcher sunt echipate cu o etansare ceramica cu inel glisant, o solutie incercata, testata si adesea utilizata in sectorul profesional. Această etansare de inalta calitate face pompele mai robuste si le prelungeste durata de viata. Ele sunt perfecte pentru utilizarea in casa si gradina. Pompe de submersibile de apa murdara pot fi mutate cu usurinta din punctul A in punctul B. Pompe submersibile pot pompa apa la o adancime de doar un milimetru, oferind rezultate ca in urma curatarii cu mopul.
Domenii de aplicare
În funcție de zona de aplicare și de dimensiunea particulelor de murdărie din apa care urmează să fie pompată, se recomandă fie o pompă submersibilă de apă murdară, fie o pompă submersibilă de aspirație plată. Următorul tabel arată ce pompă este cea mai potrivită pentru ce aplicație.
Repere
Pompele noastre submersibile pentru apă murdară sunt robuste până la miez, cu o durată de viață deosebit de lungă. Ele pot face față oricărei sarcini din sfera privată, indiferent cât de solicitantă, și pot transporta apă cu până la 15.000 l/h – în funcție de clasa de performanță. Protejat de o cameră de ulei, etanșarea inelului glisant ceramic crește considerabil durata de viață a tuturor pompelor submersibile Kärcher.
Rezultate de pompare cu mop uscat
Odată ce picioarele au fost pliate, pompele de aspirație plate submersibile pot elimina apa la o adâncime de 1 mm pentru rezultate uscate cu mop.
Nivel de comutare individual
Nivelul de comutare poate fi reglat continuu prin simpla mutare a senzorului de nivel.
Conexiune practică, rapidă
Manipulare rapidă și simplă a furtunului datorită Quick Connect.
Funcție flexibilă 2 în 1
Cu câteva mișcări ale mâinii, SP 5 Dual îndepărtează particulele de murdărie și, opțional, aspiră particulele de murdărie până la ultimul milimetru.
Accesorii
În calitate de furnizor de sistem de încredere, oferim clienților noștri o gamă completă de piese accesorii originale de înaltă calitate. La urma urmei, există tot felul de utilizări posibile în casă pentru sistemele noastre de pompe testate și testate. Accesoriile originale Kärcher te echipează cel mai bine pentru orice eventualitate.
Furtun practic din material textil
Furtunul flexibil din material textil cu clemă de furtun din oțel inoxidabil și șurub cu aripă poate fi conectat fără unelte și poate fi depozitat cu ușurință.
Compatibil fiabil
Furtunurile spiralate și de grădină sunt potrivite ideal pentru conectarea la orice pompă Kärcher.
Conexiune ușoară
Cu adaptoarele și conectorii Kärcher, furtunurile pot fi conectate ușor și sigur la pompele respective.
Perfect echipat
Prefiltrul detașabil crește fiabilitatea funcțională a pompei dumneavoastră submersibile și protejează rotorul de blocare.
Puteți găsi accesoriile potrivite pentru pompa dvs. direct pe pagina produsului.
Calculul capacitatii pompei
Criteriile decisive aici sunt debitul și presiunea de livrare (= înălțimea de livrare) necesare în timpul aplicării. Puteți utiliza valorile calculate pentru a selecta cea mai potrivită pompă din curba de performanță a pompei.
Exemplu de calcul pentru selectarea pompei submersibile potrivite:
1. Alegerea pompei corecte depinde în întregime de volumul de apă, care poate fi calculat astfel: suprafață dreptunghiulară: lungime × lățime × adâncime medie (m) × 1.000 = capacitatea bazinului (l). zonă circulară: diametru × diametru × adâncime medie (m) × 0,78 × 1.000 = capacitatea bazinului (l).
(Exemplu bazin: 6 m × 3 m × 1 m × 1.000 = 18.000 l)
2. Alegeți o pompă de apă murdară sau o pompă de aspirație plată în funcție de zona de aplicare. Prezentarea generală a aplicației mai sus vă poate ajuta să selectați tipul potrivit de pompă.
(Exemplu: pompă de aspirație plată)
3. Consultați diagrama care vi se aplică și utilizați curbele pompei și curbele pentru un furtun PrimoFlex® de 1" lungime de 10 m sau un furtun textil de 1 1/4" lungime de 10 m, în funcție de tipul de furtunul pe care doriți să îl utilizați.
(Exemplu: furtun PrimoFlex® de 1")
Exemplu de rezultat al calculului:
În punctele în care curba furtunului și curba pompei se intersectează, acum puteți citi pur și simplu debitul aproximativ corespunzător. Împărțiți volumele de apă pe care le-ați calculat anterior la citirile debitului (le puteți găsi pe axa orizontală). În acest fel puteți afla durata estimată a pompei în ore.
Dacă trebuie să luați în considerare o diferență de înălțime* la evacuarea apei, pur și simplu mutați curba furtunului respectiv în sus cu numărul respectiv de metri. (Exemplu: Diferența maximă de înălțime = 1 m; curba trebuie deplasată în sus cu un metru pe axa verticală.)
Punctul de intersecție pentru SP 2 Flat este în jur de 3.200 l/h, iar pentru SP 6 Flat Inox în jur de 5.000 l/h. Acest lucru are ca rezultat o durată de pompare de aproximativ 5 ½ h cu SP 2 Flat. SP 6 Flat Inox, pe de altă parte, ar necesita doar 3 ½ h și, prin urmare, ar fi cea mai bună soluție pentru această aplicație.