SFATURI DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE ÎN CASĂ ȘI GRĂDINĂ

Oamenii din întreaga lume petrec aproximativ 3 ore și 20 de minute făcând curățenie în fiecare săptămână - potrivit unui studiu privind obiceiurile în materie de curățenie de la nivel mondial, care a fost efectuat în numele companiei Kärcher. Pentru o casă curată, se folosesc numeroase dispozitive de curățare sau soluții de uz casnic. În interior sau în exterior, sfaturile privind utilizarea corectă a acestora vă pot face munca mai rapidă și vă pot ajuta să aveți mai mult timp pentru a vă bucura de lucrurile mai importante din viață.

Cleaning tips for Home & Garden

Zona interioară

Sfaturi pentru combaterea murdăriei între cei patru pereți

Curățarea bucătăriei, curățarea băii, curățarea spațiilor de locuit – acasă aveți multe de făcut, iar asta nu se întâmplă cu ocazia curățeniei de primăvară. Acest lucru se datorează faptului că, pe măsură ce trece timpul, se acumulează multă murdărie în interior. Pete pe podea, pe tapițerie și pe covoare. Polen, praf și amprentele pe ferestre. Resturi de alimente și urme de grăsime în bucătărie. Depuneri de calcar și reziduuri de săpun în baie. Cu toate acestea, folosind doar câteva trucuri, aparatele de curățare potrivite, agenți de curățare și soluții de uz casnic, puteți elimina murdăria rapid și casa dumneavoastră va fi din nou curată, oferindu-vă un mediu sănătos.

Рекомендации Kärcher по уборке ванной
Рекомендации Kärcher по уборке кухни
Рекомендации Kärcher по уборке жилых помещений
Рекомендации Kärcher по мытью окон
Рекомендации Kärcher по очистке паркета и ламината
Рекомендации Kärcher по очистке ковров
Рекомендации Kärcher по очистке керамической плитки
Рекомендации Kärcher по очистке ПВХ и линолеума
Рекомендации Kärcher по очистке обивки

Zona exterioară

Tips for Outdoors

Sfaturi de curățare și întreținere în jurul casei

Sunt multe de făcut în jurul casei. Primăvara, terasa trebuie curățată după sezonul rece, iar de pe alei și poteci trebuie îndepărtată murdăria. Vara, plantele trebuie udate, gazonul trebuie tuns în mod regulat, iar gardurile vii, copacii și arbuștii toaletați. Toamna, grădina trebuie pregătită pentru iarnă, frunzele îndepărtate și mobilierul de grădină depozitat. De altfel, autovehiculele au nevoie de întreținere regulată – fie că este vorba de o bicicletă, motocicletă, mașină sau rulotă.

Munca va fi mai ușoară cu ajutorul acestor sfaturi practice.

Holzterasse mit Terassenreiniger
Mülltonne reinigen mit WBS 3
Steinplatten mit Terassenreiniger reinigen
Garage reinigen 2
Cleaning pavers
Wintergartenreinigung mit Hochdruck 2
Heimwerker 1
Campingtisch reinigen
Dachrinne reinigen 1
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Holzkohlegrill reinigen
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Curățarea și întreținerea vehiculelor

Autopflege 1
Felgen waschen mit Waschbürste
Car washing
Fahrradreinigung 1
Caravan cleaning
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Întreținerea grădinii

Gartenpflege
Rasenmähen
Vertical Trimming
Cutting tree
Laub kehren mit Kehrmaschine
Pond cleaning
Kärcher Watering Flowers
Cleaning garden furniture
Garten winterfest machen
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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