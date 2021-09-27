Aspirarea regulată

Indiferent de lungimea firului, un covor trebuie aspirat bine cel puțin o dată pe săptămână. Aspiratoarele au, în general, un capăt cu setări interschimbabile, pe care puteți alege între o setare pentru pardoseli dure și o setare pentru covoare și mochete. Pentru un covor cu fir lung, se poate utiliza o perie moale pentru covoare, deoarece altfel fibrele se pot desprinde. Pentru pardoselile textile, respectiv mochete, rezultatul poate fi îmbunătățit cu ajutorul unui cap de aspirare turbo. Ca regulă generală: În timpul aspirării, trebuie să lucrați întotdeauna încet și să deplasați capătul uniform pe podea.

Dacă aveți în casă copii sau animale de companie, vă recomandăm, de asemenea, să utilizați ocazional o mătură electrică sau un aspirator fără fir pentru o curățare rapidă.