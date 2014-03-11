Aspirator cu abur
curatare cu abur, aspirare umeda si uscata. Aspiratoarele cu abur de la Kärcher curata de trei ori mai bine - chiar si intr-o singura trecere, daca este necesar. Aceste aparate multifunctionale sunt ideale pentru utilizarea in jurul casei. Simplu, convenabil, cu economie de timp si fara chimicale.
Ușor, convenabil și rapid. Curățare cu abur fără chimicale.
Curățitoarele cu abur Kärcher combină avantajele curățitoarelor cu abur cu puterea aspiratoarelor. De exemplu, pot aspira firimiturile de pe podea, șterge podeaua umedă și apoi o pot usca, toate acestea într-o singură procedură. Aceste dispozitive impresionante universale și accesoriile sale pot curăța orice casă ușor, convenabil, rapid și fără chimicale.
Curat si igienizat
Când vine vorba de băi și toalete, simplul aspect curat nu este de ajuns. Aspiratorul cu abur SV 7 asigură o curățenie impecabilă folosind abur fierbinte.
Cei ce suferă de alergii pot respira mai ușor
Aspirare cu un sistem de filtrare în patru etape, fără sac filtru. Praful este prins în filtrul de apă. Filtrul HEPA înlătură chiar și cele mai mici particule. Aerul evacuat este mai curat decât aerul din cameră.
Doi în unul
Aspirarea uscată și aburul sunt posibile fără a schimba filtrul. Apa aspirată este absorbită de filtrul de apă.