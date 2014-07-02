Aspiratoare cu spălare profesionale

Masinile de curatat covoarele de la Kärcher sunt robuste, puternice si multifunctionale pentru o curatare profunda si intermediara a covoarelor si pentru indepartarea petelor din textile. Cu accesoriile potrivite, masinile de curatat covoare de la Kärcher curata in profunzime si tapiteriile si scaunele masinilor.

Kärcher Aspiratoare cu spălare prin pulverizare-extracție

Aspiratoare cu spălare prin pulverizare-extracție

Pardoseli, tapițerii, scaune de birou și scaune pentru pasageri – aspiratoarele cu spălare prin injecție-extracție de la Kärcher, puternice și ușor de utilizat, curăță toate suprafețele textile și dizolvă și îndepărtează murdăria într-o singură fază. Acestea sunt echipate cu turbine de aspirație puternice, asigurându-se că reziduurile de umezeală sunt minime.

Kärcher Mașini de curățat covoare

Mașini de curățat covoare

Mașinile de curățat covoare de la Kärcher curăță în mod eficient și economic covoarele mari. Acestea sunt ideale atât pentru curățarea prin pulverizare clasică, cât și pentru a fi folosite într-un proces intermediar de curățare, oferind performanță optimă în ambele cazuri.

