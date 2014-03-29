Aspiratoare cu spălare
Curățarea igienică a covoarelor, tapiseriilor, saltelelor, materialelor textile și a scaunelor auto. Curățare igienică pentru covor, tapițerie, saltele, tapițerie textilă și scaune auto. Curățătorii pentru covoare Kärcher pulverizează detergent RM 519 dizolvat în apă adânc în fibre și apoi îl aspiră înapoi împreună cu murdăria dizolvată. Grăsimea, murdăria și mirosurile sunt îndepărtate eficient. În plus, aceste dispozitive sunt ideale pentru persoanele care suferă de alergii și gospodăriile cu animale de companie.