Aparat de lustruit pardoseala
Lustruirea pardoselilor pentru un luciu stralucitor. Curatitorul de pardoseli de la Kärcher lustruieste cu rezultate optime parchetul, parchetul laminat, piatra, PVC-ul, pluta sau linoleum-ul. Acest lucru este asigurat de forma triunghiulara pentru lustruire in colturi, incluzand numeroase functii noi. Include aspirarea prafului rezultat in urma lustruirii!
Realizări
De acum polisarea este foarte simplă: cu numeroasele funcții noi ale FP 303 poți obține rezultate optime pe o varietate de pardoseli precum parchet, podele laminate, piatră, PVC, plută sau linoleum. Aparatul de lustruit este ușor de folosit și este prevazut cu un mâner ergonomic pentru curățare confortabilă. Orice reziduu de lustruire este aspirat ușor și cablul de alimentare poate fi pus pentru stocare direct pe mâner.
Cap de lustruire triunghiular
Gratie formei optimizate a capului de lustruire, poti lustrui usor chiar si colturile.
Pornire/oprire fara sa te apleci
Poti porni sau opri FP 303 doar rotind manerul (dupa ce l-ati deblocat) folosind pedala de picior. Astfel nu mai trebuie sa te apleci pentru a porni sau pentru a opri masina.
Depozitare practica
Sacul din material textil de inalta calitate ce contine sacul filtru este atasat la maner. Padurile pentru lustruit pot fi depozitate intr-un compartiment separat.
Usor de transportat
Gratie rotilor FP 303 este complet mobil si poate fi transportat usor intre zonele ce trebuie curatate.