Mașini de măturat

Performanta maxima de maturare - oricand si oriunde De la maturi manuale la masini de maturat impinse sau conduse pana la masini de maturat/ aspirat cu post de conducere industriale extrem de puternice si robuste. Curatati si maturati in orice moment cu tehnologia fiabila si inovatoare de la Kärcher. Suntem extrem de inovatori inclusiv atunci cand vine vorba de maturat!

Kärcher Mașini de măturat conduse manual

Mașini de măturat conduse manual

Pentru curți, alei, ateliere și hale. Pentru îngrijitori, comercianți, curățători și în domeniul industrial. Mașinile de măturat împinse manual și mașinile de măturat-aspirat sunt ergonomice și ușor de utilizat. Acestea curăță temeinic fără a dispersa mult praf, chiar și în colțuri. Mașinile cu unitate de tracțiune sunt ideale pentru suprafețe de la 300 m².

GO TO PRODUCTS
Kärcher Mașini de măturat cu post de conducere

Mașini de măturat cu post de conducere

Economice, ecologice și eficiente pe suprafețe medii și mari: datorită gamei variate de mașini de măturat-aspirat, Kärcher răspunde tuturor cerințelor. Un aspect important este reprezentat de cele mai recente tehnologii orientate spre client, precum și de manevrabilitatea ușoară, accesibilitatea și întreținerea simplă.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Mașini de măturat industriale

Mașini de măturat industriale

Indiferent dacă este vorba despre lucrări în sectorul logistic, prelucrarea oțelului, industria construcțiilor sau cimentului, mașinile de măturat industriale de la Kärcher sunt fiabile și eficiente. Acestea sunt concepute pentru cele mai intense condiții de utilizare industrială, fiind ideale pentru zone întinse cu un volum mare de murdărie. Sistemul de filtrare inovator asigură un mediu fără praf, chiar și în cele mai extreme condiții.

GO TO PRODUCTS
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova