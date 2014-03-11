Mașini de măturat
Performanta maxima de maturare - oricand si oriunde De la maturi manuale la masini de maturat impinse sau conduse pana la masini de maturat/ aspirat cu post de conducere industriale extrem de puternice si robuste. Curatati si maturati in orice moment cu tehnologia fiabila si inovatoare de la Kärcher. Suntem extrem de inovatori inclusiv atunci cand vine vorba de maturat!
Mașini de măturat conduse manual
Pentru curți, alei, ateliere și hale. Pentru îngrijitori, comercianți, curățători și în domeniul industrial. Mașinile de măturat împinse manual și mașinile de măturat-aspirat sunt ergonomice și ușor de utilizat. Acestea curăță temeinic fără a dispersa mult praf, chiar și în colțuri. Mașinile cu unitate de tracțiune sunt ideale pentru suprafețe de la 300 m².
Mașini de măturat cu post de conducere
Economice, ecologice și eficiente pe suprafețe medii și mari: datorită gamei variate de mașini de măturat-aspirat, Kärcher răspunde tuturor cerințelor. Un aspect important este reprezentat de cele mai recente tehnologii orientate spre client, precum și de manevrabilitatea ușoară, accesibilitatea și întreținerea simplă.
Mașini de măturat industriale
Indiferent dacă este vorba despre lucrări în sectorul logistic, prelucrarea oțelului, industria construcțiilor sau cimentului, mașinile de măturat industriale de la Kärcher sunt fiabile și eficiente. Acestea sunt concepute pentru cele mai intense condiții de utilizare industrială, fiind ideale pentru zone întinse cu un volum mare de murdărie. Sistemul de filtrare inovator asigură un mediu fără praf, chiar și în cele mai extreme condiții.