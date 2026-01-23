ASPIRATOARE
Nu contează dacă aveți un spațiu de locuit sau de depozitare mare sau mic, dacă sunteți singur sau o familie sau doriți un aspirator care vine cu sau fără pungă de filtrare - la Kärcher puteți găsi aspiratorul care satisface nevoile dvs. perfect și va asigura o atmosferă de wellness.
Aspiratoare cu acumulator
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Tehnologie inovatoare cu senzori de praf
VC 7 Cordless yourMax face aspirarea mai eficientă și fără efort. Senzorul inovator de praf asigură detectarea automată a prafului și controlul puterii. Reglarea inteligentă a puterii asigură utilizarea eficientă a duratei de funcționare a bateriei de până la 60 de minute. Aspirarea este mai ușor de realizat ca niciodată!
Libertate fără fir cu bateria litiu-ion
Aspiratoarele fără fir se evidențiază din mulțime prin libertate maximă de mișcare, putere mare de aspirare și greutate redusă. Bateriile puternice elimină munca grea din curățare chiar în fiecare colț. În plus, gama variată de accesorii face aspiratoarele fără fir și mai versatile.
Ușor de folosit
Puterea poate fi ajustată rapid și ușor pentru a se potrivi aplicației specifice. Butonul de blocare la îndemână înseamnă că nu trebuie să țineți apăsat butonul de pornire, în timp ce modul Boost este doar sarcina pentru curățarea concentrată a petelor.
Duză activă pentru podea
Rolele motorizate și manevrabilitatea extremă permit colectarea optimă a murdăriei și aspirarea fără efort sub mobilier.
Duza de podea a VC 6 Cordless are iluminare LED pentru a ilumina murdăria și pentru a asigura o preluare fiabilă a murdăriei.
O gamă largă de opțiuni de aplicare
Opțiuni inteligente de montare pentru o varietate de accesorii care fac VC 4 Cordless și VC 6 Cordless și mai versatile.
Sistem de filtrare conceput practic
Sistemul de filtrare în trei trepte, care cuprinde ciclon, admisie de aer și filtre de igienă HEPA* (VC 7 Cordless, VC 6 Cordless), asigură un aer evacuat extra-curat.
Filtrele sunt ușor de curățat și înlocuit, prelungind durata de viață a aspiratorului.
*EN 1822:1998.
Golirea containerului de praf printr-un singur clic
Mizeria se goleste usor si igienic la apasarea unui buton, astfel incat nu trebuie sa il atingi.
Suport practic de perete
Folosind suportul de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor și este gata de utilizare ori de câte ori este nevoie. Suportul de perete pentru VC 7 Cordless yourMax, VC 6 Cordless ourFamily acționează și ca un încărcător convenabil în același timp.
VC 7 Cordless yourMax
Transformă aspirarea într-o plăcere: VC 7 Cordless yourMax impresionează prin tehnologie de ultimă oră și echipamente cuprinzătoare, precum și prin faptul că este comod în utilizare. Senzorul inovator de praf detectează murdăria, ajustează puterea de aspirație și în consecință asigură o utilizare eficientă cu durata de funcționare de până la 60 de minute. Motorul puternic BLDC de 350 de wați și tensiunea bateriei de 25,2 V elimină munca grea. Funcția Boost garantează putere maximă de aspirare la apăsarea unui buton. Alte beneficii includ golirea ușoară a recipientului de praf cu un singur clic, designul ergonomic pentru curățarea zonele greu accesibile și luminile LED de pe duza pentru podea, care fac praful mai vizibil. Curățarea filtrului nu ar putea fi mai simplă. Datorită diferitelor duze, curățarea este ușoară în orice locație: duza pentru crăpături elimină murdăria din colțuri, duza 2 în 1 este instrumentul perfect pentru curățarea mobilierului și a tapițeriei, iar peria moale este potrivită chiar și pentru curățarea prafețelor delicate. Alte caracteristici utile includ indicatorul de stare a bateriei și suportul de perete cu funcție de încărcare.
VC 6 Cordless ourFamily
Curățarea poate fi atât de simplă: cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily, aspirarea devine o adevărată bucurie. Multe caracteristici inteligente includ golirea containerului de praf cu un singur clic, o funcție de amplificare, un design ergonomic pentru curățarea în zonele greu accesibile și lumini LED pe duza activă pentru podea care fac praful mai vizibil și garantează o preluare fiabilă a murdăriei.
Alte beneficii includ durata impresionantă de funcționare a bateriei de 50 de minute, volumul de funcționare silențios, instrumentul separat de curățare a filtrului și un afișaj ușor de citit care arată starea bateriei și mesajele relevante în orice moment.
VC 4 Cordless myHome
Libertatea maximă de mișcare se întâlnește cu confortul maxim: aspiratorul VC 4 Cordless myHome, cu o durată de funcționare de până la 30 de minute, scutește utilizatorul de a fi nevoit să tragă în jurul unei unități mari. Numeroasele sale caracteristici inteligente fac ca aspirarea să fie o bucurie: golirea containerului de praf cu un singur clic, o funcție de amplificare, funcționare silențioasă, un design ergonomic și o duză activă pentru podea pentru a garanta o preluare fiabilă a murdăriei pe podele dure și covoare.
Aspirator cu sac
VC 2
Aspiratorul compact VC 2 de la Kärcher este perfect pentru utilizare în apartamente sau case mai mici. Poate fi depozitat în spații mici și oferă rezultate de curățare extrem de fiabile. În plus, VC 2 impresionează prin numeroasele caracteristici convenabile, cum ar fi rebobinarea automată a cablului, care permite ca cablul să fie ordonat rapid după utilizare, mânerul de transport rabatabil, care îl face ușor de transportat în sus și în jos pe scări, la infinit. control variabil al puterii pe dispozitiv și compartimentul de depozitare pentru accesorii. Modelul Premium include și o duză pentru parchet în sfera livrării pentru curățarea delicată a parchetului și a pardoselilor dure.
Tehnologia sacului
Aspiratoarele Kärcher cu sac sunt foarte igienice, deoarece murdăria și praful aspirate sunt prinse în mod fiabil în sac. Când sacul este plin, acesta poate fi scos rapid din dispozitiv și aruncat fără a intra în contact cu murdăria sau chiar să genereze praf. Această caracteristică este deosebit de apreciată de cei care suferă de alergii, printre alții.
Rebobinare automată a cablului
După utilizare, cablul poate fi bobinat rapid și ușor.
Mâner de transport rabatabil
Mânerul de transport rabatabil face ca aspiratorul să fie ușor de transportat, chiar și în sus și în jos pe scări.
Controlul puterii reglabil infinit pe dispozitiv
Putere adaptivă: puterea de aspirare a dispozitivului poate fi setată la orice nivel pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră.
Compartiment de depozitare pentru accesorii
Accesoriile pot fi depozitate pe dispozitiv, astfel încât să fie mereu la îndemână.
Aspiratoare fara sac
VC 3
Noul aspirator multiciclon VC 3 de la Kärcher este perfect pentru apartamente și case mai mici datorită dimensiunilor sale compacte. Nu numai că curățează podelele dure și covoarele, dar datorită duzei pentru crăpături și periei moale de praf, produce rezultate excelente chiar și în goluri înguste și pe suprafețe delicate.
Alte beneficii includ filtrul său de igienă HEPA, care filtrează în mod fiabil cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul sau alte particule care declanșează alergii, și poziția practică de parcare. Modelul Premium include și o duză pentru parchet în sfera livrării pentru curățarea delicată a parchetului și a pardoselilor dure.
Tehnologie multiciclon
Aspiratoarele Kärcher cu tehnologie multiciclon nu colecteaza murdaria in saci filtranti, ci intr-un recipient transparent pentru deseuri. Acest lucru nu numai că economisește inconvenientul de a cumpăra și monta filtre de schimb scumpe, dar arată și dintr-o privire când recipientul trebuie golit.
Poziție de parcare
Funcția la îndemână pentru poziție de parcare vă permite să parcați dispozitivul rapid și în siguranță în timpul întreruperilor de lucru.
Recipient de gunoi transparent
Nu numai că containerul de deșeuri arată când trebuie golit, dar și conținutul său poate fi aruncat în cel mai scurt timp.
Rebobinare automată a cablului
După utilizare, cablul poate fi bobinat rapid și ușor.
Duza detașabila pentru podea
Opțiunea de a atașa accesorii suplimentare pentru o curățare optimă în fiecare zonă a casei.
VC 5
Aspiratorul compact VC 5 de la Kärcher este mic, dar puternic, combinând dimensiuni extrem de compacte cu o mare putere. Acest aspirator de mână poate fi depozitat cu ușurință chiar și în cele mai mici gospodării, dar oferă aceeași curățenie ca un aspirator convențional cu tracțiune.
Aspiratorul portabil VC 5 impresionează nu numai prin designul său ultra compact, performanța excelentă de curățare și sistemul inteligent de filtrare, ci și prin numeroasele sale proprietăți și funcții care elimină munca grea din aspirare. Descoperă diferența.
Sistem de filtrare fără sac cu curățare integrată a filtrului
Sistemul de filtrare fără sac al aspiratorului compact nu numai că scutește nevoia de a cumpăra filtre de schimb scumpe, dar face și golirea filtrului rapidă și ușoară: pur și simplu scoateți cutia de filtru din aspiratorul de mână, deschideți capacul și goliți murdăria. O suprafață de până la 150 m² poate fi aspirată înainte ca filtrul să necesite golirea.
Kärcher s-a gândit în mod special la curățarea filtrului pe VC 5: acțiunea de deșurubare a filtrului îl curăță, de asemenea, în mod automat, iar apoi praful liber poate fi pur și simplu golit.
Al doilea filtru din cutia de filtru, filtrul cu durată lungă de viață, trebuie doar golit de praf fin la fiecare două luni și poate fi spălat sub jet de apă dacă este necesar.
Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1995) asigură o a treia etapă de filtrare. Captează în mod fiabil cel mai fin praf, cum ar fi polenul și particulele care declanșează alergii.
Compact și economisește spațiu
Acest aspirator vertical are un design deosebit de compact datorită aranjamentului său sofisticat al componentelor, designului inteligent și tehnologiei inovatoare a motorului. În plus, aspiratorul poate fi redus la jumătate din dimensiunea sa normală prin apăsarea unui buton datorită tubului de aspirație patentat cu triplu telescop. Acest lucru face posibilă depozitarea cu ușurință în spații foarte mici – chiar și într-un sertar. Acest lucru economisește spațiu de depozitare pentru lucrurile mai fine din viață, chiar și într-o casă mai mică.
Performanță extrem de ridicată
Duza reglabilă pentru podea uscată Kärcher cu o îmbinare flexibilă a fost proiectată special pentru VC 5 și este perfect adaptată dispozitivului. Este deosebit de eficient și obține cea mai mare putere de la dispozitiv datorită designului său deosebit de etanș și canalului de aer special - oferind performanțe excelente de curățare pe podele dure și covoare. Datorită acestei tehnologii brevetate, VC 5 curăță la fel de bine ca un aspirator cu canistra mare.
Manevrabilitate ridicată
Proporțiile sale compacte și duza de podea proiectată inteligent fac ca VC 5 să fie deosebit de manevrabil, astfel încât să puteți trece cu ușurință în obstacole și să ajungeți departe sub mobilier.
Aspirarea scărilor cu ușurință
Aspiratorul vertical este soluția ideală pentru a curăța scările fără necesitatea utilizării și transportării unui container voluminos.
Poziție de parcare magnetică
Cu poziția de parcare magnetică, dispozitivul poate fi parcat rapid și în siguranță în timpul întreruperilor de lucru și poate fi făcut mai compact pentru transport.
Depozitare practică a cablurilor cu funcție de eliberare rapidă
Cablul poate fi depozitat cu grijă pe spatele dispozitivului și îndepărtat cu ușurință datorită designului cârlig rotativ.
Controlul puterii în patru trepte
Puterea poate fi ajustată rapid și ușor pentru a se potrivi aplicației specifice.
Aspirator manual compact
Ajutor puternic pentru sarcinile de zi cu zi
Murdăria nu are nicio șansă împotriva aspiratorului nostru portabil alimentat cu baterii: CVH 2 este ușor, compact, ușor de manevrat și deosebit de potrivit ca ajutor de încredere pentru curățarea zilnică în bucătărie, sufragerie, dormitor și mașină.
Muesli sub masă? Așternut pentru pisici în baie? Murdărie încăpățânată pe covoare?
Rezolvatorul tău puternic de probleme va face ca toate acestea să treacă din trecut. Aspiratorul portabil reîncărcabil reunește designul compact și performanța puternică, ceea ce permite aspirarea firimiturii mai mari – oriunde, în orice moment și cu mobilitate maximă.
Curățare interior auto
Manevrarea ușoară se întâlnește cu puterea de aspirare puternică: Aspiratorul portabil alimentat cu baterii curăță suprafețele, tablourile de bord, scaunele auto și covoarele, precum și zonele greu accesibile în cel mai scurt timp – redând interiorul mașinii dumneavoastră la strălucirea de odinioară.
Duză pentru fisuri 2 în 1
De la rafturi și tastaturi de computer până la îmbinări și crăpături: duza combinată pliabilă este potrivită în special pentru suprafețe delicate și zone greu accesibile.
Curățare simplă
Răsuciți, scoateți filtrul și goliți: recipientul pentru deșeuri din plastic poate fi îndepărtat cu ușurință și clătit cu apă curată.
Funcție premium: motor electric*
Motorul BLDC este impresionant datorită tehnologiei motorului fără perii, făcând dispozitivul mai ușor, mai durabil și mai puternic. Aceasta înseamnă că poate elimina murdăria rapid și fără reziduuri.
* Disponibil în alb pe versiunea premium.
Funcție premium: stație de încărcare practică*
Depozitați elegant, încărcați eficient. Utilizați stația compactă și modernă pentru a depozita și încărca aspiratorul de mână într-un mod care economisește spațiu. Aceasta înseamnă că dispozitivul este la îndemână și gata de utilizare în orice moment.
* Disponibil în alb pe versiunea premium.
Aspirator cu filtru de apa
DS 6
Aspiratorul DS 6 cu filtru de apă nu numai că garantează podele curate, dar asigură și un aer de evacuare mai proaspăt, care este până la 99,5% fără praf. Acest lucru îmbunătățește considerabil aerul și, odată cu asta, climatul interior. Bun pentru toată lumea - nu doar pentru cei care suferă de alergii.
Cum funcționează aspiratorul cu filtru de apă
Spre deosebire de aspiratoarele standard cu sac filtru, filtrul de apă DS 6 utilizează tehnologia filtrării prin apă. Ca rezultat praful aspirat rămâne în filtru de apă, iar aspiratorul evacuează doar aer curat ce nu conține alergeni. Deoarece nu mai există pungi filtrante în care alergenii să se poată înmulți, chiar și excrețiile de acarieni sunt spălate cu apă după utilizare. Un alt beneficiu pentru cei care suferă de alergii este că nu se mai generează praf atunci când se golește aspiratorul.
- Filtrare principală eficientă în filtrul transparent de apă. Toată murdăria grosieră este prinsă în siguranță aici. Nu mai poate fi generat praf și puterea de aspirație este păstrată.
- Filtrul intermediar este lavabil și, prin urmare, de lungă durată. Filtrează particulele mici din aer din aerul umed condensat.
- Filtrul special HEPA 12 captează 99,5% din polen, spori fungici, bacterii și excrețiile acarienilor.
Filtru de apă puternic
Filtrul de apă nu numai că asigură că aerul evacuat este deosebit de curat, dar este și ușor de golit și de păstrat curat datorită designului său practic.
Tub de aspirație telescopic variabil
Tubul de aspirație telescopic variabil poate fi ajustat pentru a se potrivi înălțimii utilizatorului, pentru un plus de confort în timpul aspirarii.
Rebobinare automată a cablului
După utilizare, cablul poate fi bobinat rapid și ușor.
Poziție practică de parcare
Aparatul poate fi parcat rapid și ușor atunci când faceți o pauză de la serviciu.
Curățare simplă
Filtrul de apa detasabil este simplu de umplut si curatat.
Poziție de parcare pentru depozitare verticală
DS 6 poate fi depozitat și pe verticală pentru a economisi spațiu.
Depozitare practic pentru accesorii
Toate accesoriile pot fi depozitate cu grijă, la îndemână, în compartimentul pentru accesorii.
Mâner de transport ergonomic
Mânerul ergonomic de transport de pe DS 6 îl face ușor de transportat dintr-un loc în altul.
Filtru intermediar lavabil
Filtru intermediar lavabil pentru o durată lungă de funcționare și rezultate optime de curățare.
Praf și păr de animale? Avem exact ceea ce ai nevoie pentru a le înlătura!
Acoperit de praf
De unde tot acest praf? Nu există nici o persoană care nu și-a adresat această întrebare în timp ce se uită în jur la casa lor. Casa este proaspăt curățată – și totuși, în cel mai scurt timp, un strat subțire de praf se depune pe mobilier, plante de casă, cărți și podea. Faptul este că praful este agitat în mod constant în spațiile de locuit și este răspândit pe o suprafață mare. Acest lucru nu poate fi preîntâmpinat, dar cel puțin poate fi corectat rapid. Cu noile modele de aspiratoare fără fir, puteți înlătura fără efort praful din casă, cu o manevrabilitate maximă.
Din ce este compus praful de fapt?
De la celulele moarte ale pielii și fibrele covorului până la polen și părul animalelor de companie, praful este un întreg amestec de particule de dimensiuni diferite, care se amestecă și se combină între ele. În funcție de dimensiunea și greutatea particulelor, praful fie va fi transportat în fiecare colț de aerul care circulă, fie se va învârti în mod constant fără a se depune nicăieri.
Purtăm cea mai mare parte a murdăriei în casele noastre pe pantofi. Din acest motiv se merită să aveți lângă ușa de intrare, covorașe textile sau secțiuni de cauciuc care captează cea mai mare parte a murdăriei.
Animalele de companie au nevoie de mai multă grijă
Dacă în casă există o pisică, un câine, un iepure sau un cobai, atunci curățarea o dată pe săptămână nu este suficientă: urme de labe apar în mod constant pe podele, mâncarea este împrăștiată pe podea, iar firele de păr sunt împrăștiate în toată casa. Prin urmare, ajutorul echipamentului de curățare trebuie apelat în mod regulat. Aspiratorul nostru fără fir este întotdeauna la îndemână și va face față oricărei sarcini – chiar și în locuri greu accesibile. Cu el, poți aduce rapid și ușor curățenia oriunde este nevoie.
Înlăturăm părul animalelor din casă!
Dacă aveți un animal de companie, atunci sunteți familiarizat cu această problemă: blana unui prieten cu patru picioare se răspândește rapid în toată casa, chiar dacă este curățată temeinic în mod regulat. Părul este dificil de înlăturat de pe covoare și alte suprafețe textile și nu este posibil să o îndepărtezi complet cu o mătură obișnuită. Ce e de făcut? Noul aspirator fără fir Kärcher vine în ajutor, echipat cu o duză activă pentru podea care îndepărtează eficient părul de animale de companie chiar și de pe pardoseala textilă.
Așternut igienic din litieră e împrăștiat? Nici o problemă!
Pisicile își îngroapă fecalele și, uneori, acest lucru face ca așternutul pentru pisici să se reverse în jurul litierei. Această problemă este ușor rezolvat de aspiratoarele noastre, care colectează cu atenție particulele fine de umplutură de pe podea. Și cel mai bine este să faceți acest lucru cât mai repede posibil: dacă călcați neglijent granulele, pot rămâne zgârieturi pe podea.