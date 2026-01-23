ASPIRATOARE

Animalele de companie au nevoie de mai multă grijă

Dacă în casă există o pisică, un câine, un iepure sau un cobai, atunci curățarea o dată pe săptămână nu este suficientă: urme de labe apar în mod constant pe podele, mâncarea este împrăștiată pe podea, iar firele de păr sunt împrăștiate în toată casa. Prin urmare, ajutorul echipamentului de curățare trebuie apelat în mod regulat. Aspiratorul nostru fără fir este întotdeauna la îndemână și va face față oricărei sarcini – chiar și în locuri greu accesibile. Cu el, poți aduce rapid și ușor curățenia oriunde este nevoie.





Înlăturăm părul animalelor din casă!



Dacă aveți un animal de companie, atunci sunteți familiarizat cu această problemă: blana unui prieten cu patru picioare se răspândește rapid în toată casa, chiar dacă este curățată temeinic în mod regulat. Părul este dificil de înlăturat de pe covoare și alte suprafețe textile și nu este posibil să o îndepărtezi complet cu o mătură obișnuită. Ce e de făcut? Noul aspirator fără fir Kärcher vine în ajutor, echipat cu o duză activă pentru podea care îndepărtează eficient părul de animale de companie chiar și de pe pardoseala textilă.



Așternut igienic din litieră e împrăștiat? Nici o problemă!



Pisicile își îngroapă fecalele și, uneori, acest lucru face ca așternutul pentru pisici să se reverse în jurul litierei. Această problemă este ușor rezolvat de aspiratoarele noastre, care colectează cu atenție particulele fine de umplutură de pe podea. Și cel mai bine este să faceți acest lucru cât mai repede posibil: dacă călcați neglijent granulele, pot rămâne zgârieturi pe podea.