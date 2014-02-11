Achită în rate pe 4 sau 6 luni cu 0% dobândă prin Microinvest
Kärcher – furnizor mondial al tehnologiilor de curățare
Afacerea de familie Kärcher a devenit în prezent liderul mondial al furnizorilor de sisteme de curățare eficiente, economice și ecologice. Kärcher se distinge prin performanță de top, inovație și calitate.
Premii pentru design și brevete
Aparatele de curățat Kärcher îmbină funcționalitatea, comoditatea și designul sofisticat. Compania Kärcher se distinge prin inovație și orientare spre identificarea celor mai bune soluții, dovedite de nenumărate ori prin brevetele și premiile acordate de instituții de renume. Peste 1.300 brevete și modele de utilizare reprezintă o dovadă a inventivității și a curajului de a aborda soluții inovatoare, ce caracterizează compania noastră.
Cercetarea și dezvoltarea soluțiilor de curățare în cadrul companiei
Kärcher tinde spre obținerea constantă ale celor mai bune soluții pentru fiecare operațiune de curățare. Cu acest scop, am dezvoltat sisteme eficiente, realizate dintr-o combinație ideală a aparatelor de curățare cu accesoriile potrivite și agenții de curățare. Pentru a satisface pe deplin nevoile și preferințele clienților noștri, ne consultăm în permanență atât cu operatorii din sectorul privat, cât și cu profesioniștii în domeniu. Informațiile obținute în acest mod au o influență directă asupra dezvoltării unor produse noi. Astfel oferim garanția că fiecare nouă inovație nu doar îndeplinește cerințele operațiunilor de curățare, ce devin tot mai complexe, dar și face munca operatorilor mai ușoară și placută, prin sporirea eficienței noilor aparate.