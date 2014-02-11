Kärcher – furnizor mondial al tehnologiilor de curățare

Afacerea de familie Kärcher a devenit în prezent liderul mondial al furnizorilor de sisteme de curățare eficiente, economice și ecologice. Kärcher se distinge prin performanță de top, inovație și calitate.

Premii pentru design și brevete

Aparatele de curățat Kärcher îmbină funcționalitatea, comoditatea și designul sofisticat. Compania Kärcher se distinge prin inovație și orientare spre identificarea celor mai bune soluții, dovedite de nenumărate ori prin brevetele și premiile acordate de instituții de renume. Peste 1.300 brevete și modele de utilizare reprezintă o dovadă a inventivității și a curajului de a aborda soluții inovatoare, ce caracterizează compania noastră.