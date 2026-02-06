Curățarea podelelor devine simplă: de acum încolo, mopul robotizat inteligent RCF 3 se ocupă de curățarea umedă altfel obositoare și consumatoare de timp a podelelor dure. Datorită tehnologiei dovedite cu role FC, RCF 3 nu numai că îndepărtează eficient murdăria persistentă sau lichidele uscate, ci și praful și firimiturile uscate. În același timp, detectează automat covoarele și le ocolește cu pricepere. RCF 3 are două rezervoare care îi permit să furnizeze în mod constant apă proaspătă rolei și să colecteze separat apa murdară. Murdăria ușoară și uscată este preluată cu ușurință și transportată în rezervorul de apă murdară. Diferite moduri de curățare pot fi setate cu ajutorul aplicației practice de control. Astfel, robotul poate fi adaptat cu flexibilitate la o gamă largă de nevoi și cerințe. Pentru a începe curățarea, porniți robotul convenabil prin intermediul aplicației sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. În cazul în care RCF 3 are nevoie de asistență, în multe situații vă va anunța printr-o ieșire vocală sau prin intermediul aplicației.