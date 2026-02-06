Mop robot RCF 3
Descoperă eficiența în curățarea podelelor cu noul nostru model RCF 3, care oferă o curățare complet autonomă și rezultate excelente datorită tehnologiei de curățare cu role FC.
Curățarea podelelor devine simplă: de acum încolo, mopul robotizat inteligent RCF 3 se ocupă de curățarea umedă altfel obositoare și consumatoare de timp a podelelor dure. Datorită tehnologiei dovedite cu role FC, RCF 3 nu numai că îndepărtează eficient murdăria persistentă sau lichidele uscate, ci și praful și firimiturile uscate. În același timp, detectează automat covoarele și le ocolește cu pricepere. RCF 3 are două rezervoare care îi permit să furnizeze în mod constant apă proaspătă rolei și să colecteze separat apa murdară. Murdăria ușoară și uscată este preluată cu ușurință și transportată în rezervorul de apă murdară. Diferite moduri de curățare pot fi setate cu ajutorul aplicației practice de control. Astfel, robotul poate fi adaptat cu flexibilitate la o gamă largă de nevoi și cerințe. Pentru a începe curățarea, porniți robotul convenabil prin intermediul aplicației sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. În cazul în care RCF 3 are nevoie de asistență, în multe situații vă va anunța printr-o ieșire vocală sau prin intermediul aplicației.
Caracteristici si beneficii
Tehnologia cu role din microfibre FCMopul robotizat RCF 3 funcționează cu tehnologia cu role dovedită de la Kärcher, care asigură o curățare umedă deosebit de riguroasă a pardoselilor dure. Murdăria ușoară și uscată, de exemplu, praf, firimituri mărunte sau murdărie adusă de afara, este preluată direct în timpul spălării umede și colectată în rezervorul de apă murdară. Tehnologia cu sistem de curățare continuă a rolei și sistemul cu 2 rezervoare asigură rezultate optime chiar și pe suprafețe mai mari, deoarece se asigură că în permanență va curata cu o rolă curată.
Sistem cu 2 rezervoare cu indicatori de nivel de umplereCu sistem inteligent cu 2 rezervoare: rola din microfibre este umezită în permanență cu apă curată. Apa uzată și murdăria este colectată în cel de-al doilea rezervor. Indicatorii nivelului de umplere a rezervorului arată dacă rezervorul de apă murdară este plin sau dacă rezervorul de apă curată este gol. În ambele cazuri, robotul își întrerupe activitatea și se întoarce la stația de încărcare. Afișajul este indicat prin LED-uri direct pe robotul de curățare și, de asemenea, printr-o notificare în aplicație.
Detectarea și evitarea covoarelorRCF 3 detectează automat suprafețele acoperite cu mochetă cu ajutorul unui senzor cu ultrasunete și le afișează pe harta din aplicație. În timpul curățeniei, robotul se deplasează în jurul covoarelor cu o strategie inteligentă și previne umezirea acestora. Dacă este necesar, funcția de evitare a covoarelor poate fi, de asemenea, dezactivată prin intermediul aplicației, astfel încât mopul robotizat să treacă pe toate suprafețele - chiar și pe covoarele cu peri mici.
Funcția de autocurățare a rolei
- Cu ajutorul sistemului de îndepărtare continuă a murdăriei de pe rolă în timpul curățării, murdăria este colectată în mod fiabil în pieptenele de păr și transportată în rezervorul de apă murdară.
- Cele mai bune rezultate de curățare cu tehnologia dovedită a rolelor și sistemul cu 2 rezervoare: apa murdară și particulele sunt îndepărtate de pe role în timpul curățării. De asemenea, ideal pentru suprafețe mai mari.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Aplicația permite controlul și configurarea robotului de curățenie din orice locație. Chiar dacă nu sunteți acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Cartografierea precisă a podelelor existente și opțiuni versatile de personalizare în aplicație
- Aplicația poate stoca mai multe hărți, de exemplu, pentru mai multe etaje.
- Definiți zonele care nu trebuie să fie parcurse și curățate (de exemplu, covoare, zone de joacă și obstacole mai mari) sau care trebuie abordate în mod special și curățate individual.
- Definirea setărilor individuale de curățare (intensitatea de curățare, cantitatea de apă, numărul de treceri) pentru anumite camere sau zone, în funcție de cerințele de curățare sau de gradul de murdărie.
Funcția temporizator
- Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației.
- RCF 3 începe în mod independent operațiunile de curățare în funcție de data/ora programată.
Ieșire vocală
- Întotdeauna bine informat: RCF 3 utilizează ieșirea vocală pentru a furniza informații importante și pentru a comunica starea curentă.
- În cazul în care robotul mop are nevoie de ajutor sau de un service, în multe situații, acesta vă va anunța prin intermediul unei ieșiri vocale.
Senzori de cădere
- Senzorii de cădere previn în mod fiabil căderea RCF 3 pe scări sau praguri.
- Senzorii scanează continuu podeaua. Dacă este detectată o diferenta de nivel mare sau un risc similar, controlerul primește un semnal care declanșează întoarcerea robotului.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date între aplicația Home Robots de pe smartphone-ul dvs. și mopul robotizat se efectuează prin intermediul unui cloud către servere situate exclusiv în Germania.
- Actualizările periodice îmbunătățesc și extind performanța mopului robotizat și a aplicației. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a corespunde specificațiilor actuale.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|180
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|120
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²)
|80
|Rezervor de apă curată (ml)
|430
|Rezervor apă murdară (ml)
|115
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutatea robotului de ștergere (kg)
|4,5
|Greutate cu staţie de încărcare (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
|Înălțime robot (mm)
|120
|Diametrul robotului (mm)
|340
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|142 x 153 x 124
Scope of supply
- Rola din microfibre: 2 Bucată
- Accesoriu de curățare
- Rezervor de apă curată
- Rezervor apă murdară
- Stație de încărcare
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Senzor pentru identificare covor
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare umedă/ Automat/ Spot
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate