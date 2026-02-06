Чистые полы – одним нажатием кнопки: умный моющий робот-пылесос RCF 3 избавляет своего владельца от изнурительного мытья полов, требующего больших усилий и затрат времени. Благодаря испытанной технологии роликовых щеток он удаляет не только пятна от пролитых жидкостей, но и пыль и прочий сухой мусор. При этом аппарат RCF 3 автоматически распознает ковры и огибает их. Робот-пылесос моющий оснащен 2 бачками, позволяющими постоянно увлажнять щетку чистой водой и собирать в отдельный бачок загрязненную воду вместе с имеющимся на полу легким мусором. Управление роботом-пылесосом осуществляется при помощи практичного мобильного приложения, которое обеспечивает гибкую адаптацию к различным потребностям и условиям уборки. Включение аппарата также производится из мобильного приложения или нажатием кнопки на его корпусе. Если роботу-пылесосу RCF 3 требуется помощь, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме или в виде сообщения на смартфон.