Насосы
Вам нужно полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое? Насосы Керхер могут решить любую из этих задач. Поверхностные насосы смогут подать Вам дождевую или подземную воду, воду с бочки, цистерны или глубокой скважины - с нужным Вам давлением. А дренажные насосы наоборот уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например.
Дренажные насосы
Дренажные насосы Керхер быстро перекачивают грязную и чистую воду.
Садовые насосы. Водяные насосы для дома
Разнообразное применение в доме и в саду: эти насосы могут использоваться как для полива, так и для водоснабжения туалета или стиральной машины.
ВЕРНИ WOW В СВОЙ ОАЗИС!
У нас есть правильное решение для любых требований и областей применения, и мы поможем вам с нашими инновационными насосами поливать ваш зеленый оазис без усилий и экологически безопасным способом. Садовые насосы и водяные насосы для дома перекачивают дождевую и грунтовую воду туда, где это необходимо, в саду и в доме. Погружные насосы, напротив, предназначены для удаления нежелательной или ненужной воды. А чем заняться вам? Просто сядьте поудобнее и расслабьтесь!
Обзор приложений
