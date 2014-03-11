Насосы

Вам нужно полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое? Насосы Керхер могут решить любую из этих задач. Поверхностные насосы смогут подать Вам дождевую или подземную воду, воду с бочки, цистерны или глубокой скважины - с нужным Вам давлением. А дренажные насосы наоборот уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например.

Дренажные насосы

Дренажные насосы

Дренажные насосы Керхер быстро перекачивают грязную и чистую воду.

Садовые насосы. Водяные насосы для дома

Садовые насосы. Водяные насосы для дома

Разнообразное применение в доме и в саду: эти насосы могут использоваться как для полива, так и для водоснабжения туалета или стиральной машины.

ВЕРНИ WOW В СВОЙ ОАЗИС!

У нас есть правильное решение для любых требований и областей применения, и мы поможем вам с нашими инновационными насосами поливать ваш зеленый оазис без усилий и экологически безопасным способом. Садовые насосы и водяные насосы для дома перекачивают дождевую и грунтовую воду туда, где это необходимо, в саду и в доме. Погружные насосы, напротив, предназначены для удаления нежелательной или ненужной воды. А чем заняться вам? Просто сядьте поудобнее и расслабьтесь!

Обзор приложений

Anwendungsübersicht Garten 2016

Системы полива и орошения

  1. Комплект системы орошения Karcher Rain system® 

  2. Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic

  3. Поливочный пистолет Premium, металлический

  4. Штанга для полива Premium

  5. Cадовый душ

  6. Универсальный коннектор plus

  7. Универсальный коннектор plus с аквастопом

  8. Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

  9. Тележка для шланга HT 3.400

  10. Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

  11. Шланг PrimoFlex Premium

  12. Компактная автоматическая катушка CR 7.220

  13. CR 3.110 Компактная катушка для балконов

Бустерные (поверхностные) насосы

14.  BP 4 Garden Set

15.  BP 7 Home & Garden eco!ogic

16.  BP 1 Barrel

17.  BP 6 Deep Well

18.  BP 2 Cistern 

 

Погружные насосы

19.  SP 7 Dirt Inox

20.  SP 6 Flat Inox

Видео

Модельный ряд насосов

Поверхностные насосы для дома и сада Home & Garden

Насосы для сада Garden

Погружные плоские всасывающие насосы

Погружные насосы для грязной воды

Бочковые насосы

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

