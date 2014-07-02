Садовые насосы. Водяные насосы для дома
!Druckerzeugende Pumpen! Поверхностные насосы Керхер создают идеальные условия для обеспечения дома и сада водой - с колодца или альтернативных источников. Садовые насосы помогут Вам подать воду для различных дождевателей, пистолетов и других аксессуаров для полива. А автоматические станции еще и обеспечат водоснабжение в доме. Глубинные насосы можно использовать в скважинах и колодцах, погружая их прямо в воду.
Аккумуляторный насос
Удобный и экологически безопасный полив: используйте собранную дождевую воду из бочки с водой, пруда или контейнера IBC с гибким аккумуляторным бочковым насосом — без крана, розетки или лейки.
Коротко о бустерных (поверхностных) насосах для дома и сада:
Если вам нужен насос исключительно для полива сада, насосы BP Barrel и BP Garden от Kärcher — идеальный выбор для начала. Насос BP Barrelpump позволяет легко поливать сад прямо из бочки с водой и избавляет любителей растений от необходимости таскать с собой тяжелые лейки. К высокомощным насосам BP Garden также можно подключить, например, спринклеры.
Погружной нагнетательный насос BP Cistern можно использовать в цистернах, бочках или в широких стволах скважин. Насос работает под водой и автоматически отключается, если уровень воды становится слишком низким. Основная область использования – полив огорода.
Насосы модельного ряда BP Deep Well также устанавливаются непосредственно в воду. Компактные размеры и более высокое рабочее давление делают эти насосы идеальным решением для узких глубоких скважин. Оснащенные дополнительным реле давления, насосы также могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Насосы для дома и сада из линейки BP Home & Garden обеспечивают дополнительный комфорт, поскольку они автоматически включаются и выключаются в зависимости от необходимого количества воды. Поэтому они идеально подходят для использования как в саду, так и дома. Они идеально подходят для подачи воды для стиральных машин или для смыва туалета в доме – например, путем подключения к бачку. Постоянное рабочее давление насосов также делает их надежными для полива вашего сада.
Будь то на стороне всасывания или на стороне нагнетания: с подходящими и индивидуально комбинируемыми качественными принадлежностями от Kärcher насосы можно запускать в работу быстро, легко и безопасно. Принцип радиального уплотнения аксессуаров PerfectConnect означает, что их можно очень легко собрать, и они обеспечивают высоконадежное уплотнение для обеспечения бесперебойной работы.
Универсальные и безопасные
Всасывающие шланги BP берут воду отовсюду – будь то из полиэтиленовых труб или непосредственно из «открытых источников воды», таких как бочки с водой.
Лёгкие соединения
Адаптеры и соединители Kärcher позволяют легко и надежно подсоединять шланги к соответствующим насосам.
Оптимальная защита
Фильтры защищают насосы от грязи и засоров, обеспечивая неограниченную производительность. Kärcher предлагает подходящий фильтр для каждого применения.
Прекрасно оснащенны
Соответствующие аксессуары от устройства защиты от сухого хода до электронного реле давления гарантируют удобную и безопасную работу.
Консультант по насосам Kärcher: чтобы помочь вам найти идеальный насос.
Будь то дом или сад: Kärcher предлагает правильное решение для каждой задачи. Наш консультант по насосам порекомендует идеальные бустерные насосы для ваших индивидуальных требований и областей применения.
Насосы бочковые аккумуляторные
Нет розетки в саду или на приусадебном участке? Не проблема с компактным аккумуляторным бочковым насосом Kärcher для удобного полива цветов и овощей из бочки с водой или контейнера IBC.
Расчет производительности насоса
Правильный выбор насоса:
1. Нарисуйте соответствующую функциональную кривую для используемого шланга (1/2 "или 3/4") на диаграмме с кривыми насоса. Начните с желаемой высоты доставки вашего приложения (на примере диаграммы: 5 м).
2. Определите данные о потреблении вашего приложения (в нашем примере: 1000 л/ч при 2 бар). Чтобы определить рабочую точку приложения, сначала укажите начальную точку для значения расхода на функциональной кривой используемого шланга (см. исходные точки в примере).
3. Теперь переведите рабочее давление вашей системы в высоту подачи (1 бар = 10 м). Добавьте высоту доставки к вашей начальной точке и нанесите на график результирующую рабочую точку вашего приложения.
Кривая насоса выше рабочей точки показывает вам идеальный насос для вашего применения. В нашем примере BP 3 Home & Garden идеально подходит для использования шланга 3/4 дюйма, а BP 5 Home & Garden идеально подходит для использования шланга 1/2 дюйма. Для большего запаса мощности всегда выбирайте следующий по величине насос.
Каждому пользователю/каждому приложению требуется определенная рабочая точка. Для расчета следующих примеров ориентации (данные зависят от высоты подачи, диаметра трубопровода/шланга):
- Разбрызгиватель: ок. 1000 л/ч при 2 бар (высота подачи 20 м)
- Сопло: прибл. 750 л/ч при 2 бар (высота подачи 20 м)
- Туалет со смывом: ок. 400 л/ч при минимальном давлении 0,5 бар (лучше: 1 бар [высота подачи 10 м])
- Стиральная машина: ок. 800 л/ч при минимальном давлении 0,5 бар (лучше: 1 бар [высота подачи 10 м])