Садовые насосы. Водяные насосы для дома

Найдите идеальный насос.

Коротко о бустерных (поверхностных) насосах для дома и сада:

Если вам нужен насос исключительно для полива сада, насосы BP Barrel и BP Garden от Kärcher — идеальный выбор для начала. Насос BP Barrelpump позволяет легко поливать сад прямо из бочки с водой и избавляет любителей растений от необходимости таскать с собой тяжелые лейки. К высокомощным насосам BP Garden также можно подключить, например, спринклеры.

Погружной нагнетательный насос BP Cistern можно использовать в цистернах, бочках или в широких стволах скважин. Насос работает под водой и автоматически отключается, если уровень воды становится слишком низким. Основная область использования – полив огорода.

Насосы модельного ряда BP Deep Well также устанавливаются непосредственно в воду. Компактные размеры и более высокое рабочее давление делают эти насосы идеальным решением для узких глубоких скважин. Оснащенные дополнительным реле давления, насосы также могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Насосы для дома и сада из линейки BP Home & Garden обеспечивают дополнительный комфорт, поскольку они автоматически включаются и выключаются в зависимости от необходимого количества воды. Поэтому они идеально подходят для использования как в саду, так и дома. Они идеально подходят для подачи воды для стиральных машин или для смыва туалета в доме – например, путем подключения к бачку. Постоянное рабочее давление насосов также делает их надежными для полива вашего сада.