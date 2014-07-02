Pompe de irigații pentru casă și grădină
!Druckerzeugende Pumpen! Pompele de rapel de la Kärcher sunt ideale pentru alimentarea casei și a grădinii cu apă de fântână, apă subterană și apă de ploaie. Orice proprietar de casă știe că apa devine din ce în ce mai scumpă. Deci, de ce să nu folosiți apă ieftină din surse alternative? Pompele de rapel de înaltă calitate de la Kärcher oferă o soluție pentru fiecare aplicație. Apa de fântână, apa subterană, apa de ploaie și apa de izvor pot fi utilizate perfect în mașina de spălat, pentru a spăla toaleta și pentru a uda grădina. Rezultatul: o aprovizionare sigură cu apă recuperată - și o conștiință bună.
Produse
Pompe cu acumulator
Udare convenabilă și ecologică: Folosiți apa de ploaie colectată dintr-un fund de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa flexibilă a bateriei - fără a avea nevoie de robinet, priză sau adapator.
Areal de aplicare
Găsiți pompa ideală.
Pompe de irigare pentru casă și grădină pe scurt:
Dacă doriți o pompă exclusiv pentru udarea grădinii, pompele BP Barrel și BP Garden de la Kärcher sunt un loc ideal pentru a începe. Pompa BP Barrelpump vă permite să vă udați grădina cu ușurință direct din fundul de apă și îi scutește pe iubitorii de plante de a transporta cutii de udat grele. Pompele de mare putere BP Garden vă permit, de asemenea, să conectați aspersoare, de exemplu.
Pompa de presiune submersibilă BP Cistern poate fi utilizată în cisterne, bidoane sau în puțuri largi de puțuri. Pompa funcționează sub apă și se oprește automat dacă nivelul apei devine prea scăzut. Domeniul principal de utilizare este pentru udarea grădinii.
Pompele din seria de modele BP Deep Well sunt, de asemenea, instalate direct în apă. Dimensiunile lor compacte și presiunea de lucru mai mare fac din aceste pompe soluția ideală pentru puțuri înguste și adânci. Echipate cu un presostat suplimentar, pompele pot fi folosite si pentru alimentarea cu apa de serviciu menajera.
Pompele Home & Garden din gama BP Home & Garden oferă un confort suplimentar, deoarece se pornesc și se opresc automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Prin urmare, sunt ideale pentru utilizare atât în grădină, cât și în casă. Sunt potrivite ideal pentru alimentarea cu apă pentru mașinile de spălat sau pentru spălarea toaletei în casă – prin conectarea lor la o cisternă, de exemplu. Presiunea constantă de funcționare a pompelor le face, de asemenea, fiabile pentru udarea grădinii dumneavoastră.
Accesorii
Fie pe partea de aspirație, fie pe partea de presiune: cu accesoriile de calitate adecvate și combinabile individual de la Kärcher, pompele pot fi puse în funcțiune rapid, ușor și în siguranță. Principiul de etanșare radială al accesoriilor PerfectConnect înseamnă că acestea pot fi montate cu ușurință excepțională și oferă o etanșare extrem de fiabilă pentru a asigura o funcționare fără probleme.
Versatil și sigur
Furtunurile de aspirație BP aduc apa de peste tot – fie din tuburi PE, fie direct din „surse de apă deschise”, cum ar fi butoanele de apă.
Cele mai bune conexiuni
Adaptoarele și conectorii Kärcher fac posibilă conectarea furtunurilor cu ușurință și siguranță la pompele respective.
Protectie optima
Filtrele protejează pompele de murdărie și blocaje, asigurând în același timp performanțe nelimitate. Kärcher oferă filtrul potrivit pentru fiecare aplicație.
Perfect echipat
Accesoriile adecvate de la dispozitivul de protecție împotriva funcționării uscate până la presostatul electronic garantează o funcționare convenabilă și sigură.
Puteți găsi accesoriile potrivite pentru pompa dvs. direct pe pagina produsului.
Recomandații pentru pompe Kärcher: Pentru a vă ajuta să găsiți pompa perfectă.
Fie în casă, fie în grădină: Kärcher oferă soluția potrivită pentru fiecare sarcină. Consilierul nostru pentru pompe vă recomandă pompele de amplificare ideale pentru cerințele dumneavoastră individuale și domeniile de aplicare.
Pompe cu acumulator pentru rezervoare
Fără priză în grădină sau grădina alocată? Nu este o problemă cu o pompă compactă cu baterie Kärcher pentru udarea convenabilă a florilor și legumelor din rezervorul de apă sau IBC.
Calculul capacitatii pompei
Alegerea pompei potrivite:
1. Desenați curba funcției relevante pentru furtunul utilizat (1/2" sau 3/4") pe diagrama cu curbele pompei. Începeți cu înălțimea de livrare dorită a aplicației dumneavoastră (în diagrama exemplu: 5 m).
2. Definiți datele de consum ale aplicației dumneavoastră (în exemplul nostru: 1.000 l/h la 2 bar). Pentru a determina punctul de funcționare al aplicației, mai întâi specificați punctul de pornire pentru valoarea consumului pe curba funcțională a furtunului utilizat (vezi punctele de pornire din exemplu).
3. Acum transformați presiunea de funcționare a aplicației dumneavoastră în înălțimea de livrare (1 bar = 10 m). Adăugați înălțimea de livrare la punctul de pornire și trasați punctul de funcționare rezultat al aplicației dvs.
Curba pompei deasupra punctului de funcționare vă arată pompa ideală pentru aplicația dvs. În exemplul nostru, BP 3 Home & Garden este ideal pentru utilizarea unui furtun de 3/4" și BP 5 Home & Garden este ideal pentru utilizarea unui furtun de 1/2". Pentru mai multe rezerve de putere, alegeți întotdeauna următoarea pompă ca mărime.
Fiecare utilizator/fiecare aplicație necesită un punct de operare specific. Pentru calcularea următoarelor exemple de orientare (datele variază în funcție de înălțimea de livrare, diametrul conductei/furtunului):
- Sprinkler: aprox. 1.000 l/h la 2 bar (înălțime de livrare 20 m)
- Duza: aprox. 750 l/h la 2 bari (20 m inaltime de livrare)
- Spălarea toaletei: aprox. 400 l/h la o presiune minimă de 0,5 bar (mai bine: 1 bar [înălțime de livrare 10 m])
- Mașină de spălat: aprox. 800 l/h la o presiune minimă de 0,5 bar (mai bine: 1 bar [înălțime de livrare 10 m])