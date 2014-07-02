Pompe de irigații pentru casă și grădină

Găsiți pompa ideală.

Pompe de irigare pentru casă și grădină pe scurt:

Dacă doriți o pompă exclusiv pentru udarea grădinii, pompele BP Barrel și BP Garden de la Kärcher sunt un loc ideal pentru a începe. Pompa BP Barrelpump vă permite să vă udați grădina cu ușurință direct din fundul de apă și îi scutește pe iubitorii de plante de a transporta cutii de udat grele. Pompele de mare putere BP Garden vă permit, de asemenea, să conectați aspersoare, de exemplu.

Pompa de presiune submersibilă BP Cistern poate fi utilizată în cisterne, bidoane sau în puțuri largi de puțuri. Pompa funcționează sub apă și se oprește automat dacă nivelul apei devine prea scăzut. Domeniul principal de utilizare este pentru udarea grădinii.

Pompele din seria de modele BP Deep Well sunt, de asemenea, instalate direct în apă. Dimensiunile lor compacte și presiunea de lucru mai mare fac din aceste pompe soluția ideală pentru puțuri înguste și adânci. Echipate cu un presostat suplimentar, pompele pot fi folosite si pentru alimentarea cu apa de serviciu menajera.

Pompele Home & Garden din gama BP Home & Garden oferă un confort suplimentar, deoarece se pornesc și se opresc automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Prin urmare, sunt ideale pentru utilizare atât în ​​grădină, cât și în casă. Sunt potrivite ideal pentru alimentarea cu apă pentru mașinile de spălat sau pentru spălarea toaletei în casă – prin conectarea lor la o cisternă, de exemplu. Presiunea constantă de funcționare a pompelor le face, de asemenea, fiabile pentru udarea grădinii dumneavoastră.