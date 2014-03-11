Mai rapid la îndemână decât un aspirator

Cine nu s-a confruntat cu situații de genul acesta: abia ai terminat de aspirat și sunt deja firimituri pe jos din nou. Mătura electrică fără fir de la Kärcher este însoțitorul ideal de zi cu zi pentru curățarea ici și acolo – fără a fi nevoie să luați aspiratorul.

Mătura electrică fără fir este perfectă pentru curățarea de zi cu zi. Este mic, mobil și ușor de utilizat și poate fi folosit în toată casa. Datorită formei sale compacte și designului modern fără fir, mătura electrică poate fi depozitată într-un mod economisind spațiu și este întotdeauna gata de utilizare.