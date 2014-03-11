MĂTURA ELECTRICĂ

Mai rapid decât un aspirator - mai comod decât o perie. Măturile electrice fără fir sunt folosite ori de câte ori aspirarea nu este posibilă și măturarea obișnuită este dificilă. Ideale pentru curățarea ocazională a covoarelor, parchetului, laminatului sau a gresiei. Fără cablu deranjant și mișcări inutile!

Mături electrice cu acumulator

Mai repede decat un aspirator - mai convenabil decat o perie. Maturile electrice fara fir sunt folosite ori de cate ori aspirarea este mai putin adecvata si maturarea obisnuita este dificila. Ideale pentru curatarea ocazionala a covoarelor, a parchetelor laminate sau gresiei. Fara cablu deranjant si indoiri inutile!

0 Produse
Kärcher Mai repede decat un aspirator - mai convenabil decat o perie.
KB 5

Mai rapid la îndemână decât un aspirator

Cine nu s-a confruntat cu situații de genul acesta: abia ai terminat de aspirat și sunt deja firimituri pe jos din nou. Mătura electrică fără fir de la Kärcher este însoțitorul ideal de zi cu zi pentru curățarea ici și acolo – fără a fi nevoie să luați aspiratorul.

Mătura electrică fără fir este perfectă pentru curățarea de zi cu zi. Este mic, mobil și ușor de utilizat și poate fi folosit în toată casa. Datorită formei sale compacte și designului modern fără fir, mătura electrică poate fi depozitată într-un mod economisind spațiu și este întotdeauna gata de utilizare.

Mai convenabil decât o mătură convențională

Cu caracteristicile sale unice, mătura electrică fără fir KB 5 este compromisul perfect între aspirator și mătură. Faceți clic pe cercuri și descoperiți proprietățile și funcțiile care fac diferența.

icon_arrow

KB 5 emptying

Curățare și îngrijire

  • Îndepărtarea rapidă a periei și a recipientului de deșeuri

  • Golire ușoară fără contact cu murdăria

  •  Curățarea fără efort a periei universale

Murdărie, pleacă!

A trăi cu un animal de companie înseamnă, de asemenea, că murdăria se răspândește mai repede în casă – chiar și atunci când tocmai ai măturat și curățat. Firimiturile mici și firele de păr de animale libere sunt deosebit de încăpățânate în covoare și covorașe. O mătură tradițională nu ajută aici. Ce îți poate veni în ajutor? Matura electrica fara fir Kärcher. Cu mătura electrică fără fir, puteți curăța rapid și eficient zonele murdare și puteți îndepărta fără efort așternutul pentru pisici, hrana pentru câini și părul de companie.

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova