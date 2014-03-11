MĂTURA ELECTRICĂ
Mai rapid decât un aspirator - mai comod decât o perie. Măturile electrice fără fir sunt folosite ori de câte ori aspirarea nu este posibilă și măturarea obișnuită este dificilă. Ideale pentru curățarea ocazională a covoarelor, parchetului, laminatului sau a gresiei. Fără cablu deranjant și mișcări inutile!
Mături electrice cu acumulator
Mai rapid la îndemână decât un aspirator
Cine nu s-a confruntat cu situații de genul acesta: abia ai terminat de aspirat și sunt deja firimituri pe jos din nou. Mătura electrică fără fir de la Kärcher este însoțitorul ideal de zi cu zi pentru curățarea ici și acolo – fără a fi nevoie să luați aspiratorul.
Mătura electrică fără fir este perfectă pentru curățarea de zi cu zi. Este mic, mobil și ușor de utilizat și poate fi folosit în toată casa. Datorită formei sale compacte și designului modern fără fir, mătura electrică poate fi depozitată într-un mod economisind spațiu și este întotdeauna gata de utilizare.
Curățare și îngrijire
Îndepărtarea rapidă a periei și a recipientului de deșeuri
Golire ușoară fără contact cu murdăria
Curățarea fără efort a periei universale
Murdărie, pleacă!
A trăi cu un animal de companie înseamnă, de asemenea, că murdăria se răspândește mai repede în casă – chiar și atunci când tocmai ai măturat și curățat. Firimiturile mici și firele de păr de animale libere sunt deosebit de încăpățânate în covoare și covorașe. O mătură tradițională nu ajută aici. Ce îți poate veni în ajutor? Matura electrica fara fir Kärcher. Cu mătura electrică fără fir, puteți curăța rapid și eficient zonele murdare și puteți îndepărta fără efort așternutul pentru pisici, hrana pentru câini și părul de companie.