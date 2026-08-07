Echipamente pentru grădină profesionale

Puterea acumulatorilor pentru profesioniști Noile serii de aplicatii pe acumulatori din gama Kärcher Park & City Solutions cu tehnologie 50-V ofera acum o alternativa la fel de puternica precum cele cu motoare termice. O alternativa care este, pe de-o parte nepoluanta si astfel protejeaza operatorul si mediul, iar pe de alta parte, mult mai avantajoasa in ceea ce priveste emisiile de zgomot, mai ales cand opereaza in cartiere rezidentiale, in apropierea scolilor si a spitalelor. Aparatele sunt perfect complementare masinilor municipale in activitatea lor zilnica de curatare a starzilor, trotuarelor si spatiilor verzi. Suflanta de frunze si fierastraul sunt doar doua dintr-o seie larga de aparate cu acumulatori din gama Park & City Solutions.