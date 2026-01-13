Sisteme de irigații

SensoTimer ST6 eco!ogic - faceti udatul usor.

Temporizatoarele SensoTimer ST6 eco!ogic de la Kärcher pornesc si opresc udarea automat. Astfel nu vei mai fi nevoit sa iti uzi gradina manual si vei avea mai mult timp sa iti admiri gradina sau sa faci orice altceva. Un alt avantaj este faptul ca foloseste doar cantitatea de apa necesara. Senzorul masoara umiditatea solului si activeaza sistemul de irigare imediat ce aceasta scade sub valoare specificata. Astfel apa este folosita doar cand este nevoie. Sistemul este atat economic cat si nepoluant.

Cum functioneaza ST6 eco!logic?

Cu SensoTimer ST6 eco!ogic te poti bucura de irigare cu umiditate controlata. Senzorul inclus masoara umiditatea solului si trimite valoare prin wireless la SensoTimer odata la fiecare 30 de minute. SensoTimer este prevazut cu cinci nivele de umiditate. Irigarea porneste automat la urmatorul timp setat daca nivelul de umiditate al solului scade sub nivelul setat. Usor de programat gratie telecomandei cu cinci butoane de operare. Poti seta pana la doua intervale de irigare pe zi. Durata maxima de irigare este 90 de minute. Functia eco!ogic permite si intarzierea irigarii cu pana la 7 zile. Udarea manuala este posibila oricand Butonul integrat de oprire intrerupe programul de udare timp de 24 de ore. Astfel, va fi folosita apa doar cand este absolut necesar.

Despre SensoTimer ST6 eco!ogic

Cu SensoTimer ST6 Duo eco!ogic poti uda doua zone separate din gradina, fiecare cu cerintele sale de umiditate.

Despre SensoTimer ST6 Duo eco!ogic