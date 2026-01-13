Sisteme de irigații
Ploaia, reinventata de Kärcher. Gama larga de echipamente pentru udare de la Kärcher va aduce un zambet pe fetele iubitorilor de gradina de pretutindeni. Pompe si produse de udare concepute pentru a lucra perfect pentru a va permite sa lucrati in mod responsabil cu resursele naturale. Acest lucru asigura ca apa este utilizata in modul cel mai eficient si economic. Tehnologia inovatoare si senzorii asigura ca plantele sa beneficieze cu exactitate de volumul de apa de care au nevoie sa creasca. Pentru a se asigura ca gradina va inflori, Kärcher oferă duze de eficienta maxima, pistoale de pulverizare, stropitori, furtune, temporizatoare de apa, pompe si sisteme de racordare pentru furtunuri. Indiferent de produsul Kärcher utilizat, stiti ca ati facut alegerea potrivita.
Furtunuri
Furtunurile de gradina de la Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste si rezistente la indoituri. Asa ca nimic nu sta in calea ingrijirii gradinii!
Depozitare furtunuri
Întotdeauna ordonate, întotdeauna gata de utilizare: cu cutiile pentru furtunuri, cărucioarele, tambururile și suporturile Kärcher, udarea întregii grădini devine rapidă și simplă.
Duze și lănci de pulverizare
Un castigator absolut: pulverizatoarele de gradina de la Kärcher si lancile de pulverizare impresioneaza prin designul ergonomic si un nivel ridicat de confort de operare. Aveți posibilitatea să reglati modelul de pulverizare dupa cum este necesar.
Aspersoare
Apă direct în colțuri: fie că este mare sau mic, plat sau înclinat, veți găsi întotdeauna soluția potrivită pentru grădina dvs. în gama noastră largă de aspersoare circulare.
Conectori/Adaptoare furtun
Conexiune, cuplare, decuplare si reparare: Kärcher ofera conectoarele potrivite pieselor pentru toate sistemele de clicuri disponibile si diametrele de furtunuri standard.
Sistemul Kärcher Rain™ (Sistemul de irigații de la Kärcher)
Noul Kärcher Rain System ® este perfect pentru gardurile vii, arbusti, brazde de legume si paturi de flori. Apa este furnizata numai zonelor exacte care au nevoie de ea, facand sistemul ecologic si potrivit bugetului Dvs.
Sisteme automate de irigații
Chiar si atunci cand sunteti in vacanta, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la grădina Dvs: temporizatoarele de apa de la Kärcher reglementeaza sistemul de udare tocmai conform planului.
Realizări 2014
Noua metodă de udare inteligență.
Kärcher Rain System®
Garduri vii, jardiniere, arbuști sau plante – noul sistem de udare inteligent Kärcher foloseste un sistem de distribuție a apei specific, cu umiditate controlată pentru a uda fiecare plantă individual, într-un mod precis, asigurându-i cantitatea de apă necesară. Noul Kärcher Rain System® combină beneficiile udării tradiționale cu sistemele cu cele ale sistemelor micro-drip. Sistemul funcționează la o presiune de până la 4 bari și include un furtun de ½" din PVC duze de picurare și pulverizare. Puteți instala și un reductor de presiune și un filtru impotriva presiunii excesive și a particulelor de murdărie. Kärcher Rain System™poate fi adaptat pentru orice grădină și funcționează perfect împreună cu SensoTimer pentru a controla cantitatea de apă livrată de sistemul de udare astfel încât să îndeplinească cerințele specifice ale grădinii dumneavoastră.
Intrebuintare Kärcher Rain System® privire de ansamblu
Despre produse
Udare personalizata
Gratie pieselor interconectabile, furtunul Kärcher Rain System® si furtunul de picurare pot fi folosite in orice combinatie.
Irigare eficienta prin picurare
Udati-va plantele constant cu furtunul de picurare Kärcher. Poate fi folosita si pentru rasaduri de pana la 50 m lungime.
Irigare tintita
Duza de picurare cu regulator de debit pentru irigare direct pe plante.
Irigare zona
Micro-duze de pulverizare cu trei tipuri de pulverizare diferite (360°, 180° si 90°) si debit de apa ajustabil.
SensoTimer ST6 eco!ogic - faceti udatul usor.
Temporizatoarele SensoTimer ST6 eco!ogic de la Kärcher pornesc si opresc udarea automat. Astfel nu vei mai fi nevoit sa iti uzi gradina manual si vei avea mai mult timp sa iti admiri gradina sau sa faci orice altceva. Un alt avantaj este faptul ca foloseste doar cantitatea de apa necesara. Senzorul masoara umiditatea solului si activeaza sistemul de irigare imediat ce aceasta scade sub valoare specificata. Astfel apa este folosita doar cand este nevoie. Sistemul este atat economic cat si nepoluant.
Cum functioneaza ST6 eco!logic?
Cu SensoTimer ST6 eco!ogic te poti bucura de irigare cu umiditate controlata. Senzorul inclus masoara umiditatea solului si trimite valoare prin wireless la SensoTimer odata la fiecare 30 de minute. SensoTimer este prevazut cu cinci nivele de umiditate. Irigarea porneste automat la urmatorul timp setat daca nivelul de umiditate al solului scade sub nivelul setat. Usor de programat gratie telecomandei cu cinci butoane de operare. Poti seta pana la doua intervale de irigare pe zi. Durata maxima de irigare este 90 de minute. Functia eco!ogic permite si intarzierea irigarii cu pana la 7 zile. Udarea manuala este posibila oricand Butonul integrat de oprire intrerupe programul de udare timp de 24 de ore. Astfel, va fi folosita apa doar cand este absolut necesar.
Despre SensoTimer ST6 eco!ogic
Cu SensoTimer ST6 Duo eco!ogic poti uda doua zone separate din gradina, fiecare cu cerintele sale de umiditate.
Unitati de udare compatibile
Aspersor oscilant
Zona de stropire reglabila de pana la 320 m².
Kärcher Rain System®
Sistem de control al udarii ce foloseste apa doar cand este nevoie, impreuna cu SensoTimer ST6 eco!ogic.
Aspersor pulsator, circular si sectorial
Raza de udare de 30 - 360°.
Aspersor de suprafata multifunctional
Forme de udare diferite gratie celor 6 duze diferite.
Intrebuintare
Descopera gama larga de metode de intrebuintare pentru produsele noastre de gradina.
Nepoluant
Tehnologia inteligenta si eficienta Kärcher, precum si produsele create pentru a fi folosite cu aparatele noastre iti vor permite sa folosesti doar resurse naturale. Prin extinderea gamei eco!ogic si cu produse pentru gradina, Kärcher isi demonstreaza inca o data responsabilitatea fata de mediu. Un aspect important este eliminarea modului stand-by si adaugarea sistemului de control al udarii de maxima eficienta.
Udare eficienta
Tehnologia inteligenta si eficienta Kärcher, precum si produsele create pentru a fi folosite cu aparatele noastre iti vor permite sa folosesti doar resurse naturale..
Prin extinderea gamei eco!ogic si cu produse pentru gradina, Kärcher isi demonstreaza inca o data responsabilitatea fata de mediu. Un aspect important este eliminarea modului stand-by si adaugarea sistemului de control al udarii de maxima eficienta.
1 Alimentare din surse de apa alternative.
2 Controlarea debitului de apa.
3 Transportarea cantitatii de apa necesara.
4 Intrebuintare fara apa uzata.
Economiseste energie
Durabil si usor de folosit, pompele de calitate Kärcher sunt ideale pentru surse de alimentare cu apa alternative. Pompele pornesc si se opresc automat, dupa nevoi. Pompele multistage va ofera putere maxima, eficienta si operare silentioasa. Consum de energie redus cu pana la 30%, oferind acelasi flux de apa, ca si pompele traditionale cu jet. Modelele eco!ogic sunt prevazute cu o functie stand-by 0-watt – si astfel sunt chiar si mai economice.
Consum de apa redus
Cu noul temporizator SensoTimer prevazut cu senzori de umiditate iti poti uda gradina in mod inteligent si eficient. Nivelul de umiditate al solului este transmis la fiecare 30 de minute si sistemul de udare porneste doar atunci cand este nevoie. Pentru a evita udarea nenecesara, senzorul masoara nivelul de umiditate la nivelul solului. Gratie functiei eco!ogic puteti amana udarea, economisind chiar si mai multa apa.
Alegere responsabila a materialelor
Kärcher pune mare importanta pe selectarea atenta a materialelor, avand grija ca acestea sa fie compatibile cu mediul si evitand substantele daunatoare precum ftalatii si metalele grele care afecteaza mediul si sanatatea. Furtunurile Kärcher PrimoFlex® sunt caracterizate prin robustete, flexibilitate si rezistenta la indoire.
Eficienta maxima
Noul Kärcher Rain System® se adapteaza perfect la nevoile plantelor tale si se potriveste perfect cu gardurile vii, arbustii, jardinierele sau rasadurile de legume. Apa este livrata doar in zonele in care este nevoie de ea, fara a o risipi, fiind astfel o solutie ecologica si rentabila din punct de vedere economic. Presiunea constanta de distributie permite distribuirea uniforma a apei, chiar si la 50 de metri distanta. Poti ajusta fluxul de apa in functie de nevoile proprii.
Filmulete
Vrei sa afli mai multe despre sistemele de udare Kärcher?
Click pe imaginea de mai jos pentru a vedea aparatele in actiune.