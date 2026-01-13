Duze și lănci de pulverizare

Apa in forma cea mai buna. Sistemul de irigare optima poate fi realizat cu ajutorul modelelor de pulverizare. Cu o gama larga de duze pentru irigare si lanci, Kärcher garanteaza solutia potrivita pentru orice nevoie. Modelul de pulverizare si debitul de apa poate fi reglat cu precizie pentru fiecare instalatie in functie de nevoi, astfel încat ingrijirea plantelor este exemplara. Un efect secundar placut: utilizarea inutila a apei este evitata. Sunt recomandate in special metal pistoalele de udare calitate premium. Manerul elegant, care este foarte rezistent, se potriveste perfect mainii si ofera mai multa distractie in activitatile de gradinarit.