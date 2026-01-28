Aspiratoare verticale cu spălare

Curățenie de ultimă generație, într-un singur aparat. Descoperă noul aspirator vertical cu spălare Xtra!Clean 3-în-1 – combinația perfectă între tehnologie avansată, performanță și design modern. Conceput pentru o curățenie impecabilă, acesta îmbină trei funcții esențiale: aspirare uscată, aspirare umedă și spălare a podelelor. Indiferent de tipul de suprafață – pardoseală dură sau chiar covor – Xtra!Clean se adaptează cu ușurință, oferind rezultate remarcabile la fiecare utilizare. Datorită funcționării eficiente și intuitive, economisești timp și efort, fără compromisuri la capitolul curățenie. Transformă rutina de curățenie într-o experiență rapidă, confortabilă și eficientă – cu Xtra!Clean, casa ta strălucește în fiecare zi.

0 Produse
Kärcher
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova