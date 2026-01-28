Aspiratoare verticale cu spălare
Curățenie de ultimă generație, într-un singur aparat. Descoperă noul aspirator vertical cu spălare Xtra!Clean 3-în-1 – combinația perfectă între tehnologie avansată, performanță și design modern. Conceput pentru o curățenie impecabilă, acesta îmbină trei funcții esențiale: aspirare uscată, aspirare umedă și spălare a podelelor. Indiferent de tipul de suprafață – pardoseală dură sau chiar covor – Xtra!Clean se adaptează cu ușurință, oferind rezultate remarcabile la fiecare utilizare. Datorită funcționării eficiente și intuitive, economisești timp și efort, fără compromisuri la capitolul curățenie. Transformă rutina de curățenie într-o experiență rapidă, confortabilă și eficientă – cu Xtra!Clean, casa ta strălucește în fiecare zi.