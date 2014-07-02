ASPIRATOR UMED ȘI USCAT

Siguranța este o chestiune de Еact

Vrem să participăm la îmbunătățirea protecției lucrătorilor din industria construcțiilor de acțiunea nocivă a prafului fin. Așadar, am dezvoltat o gamă de aspiratoare pentru îndepărtarea murdăriei umede și uscate și a prafului – cu opțiunea de a aspira direct de la sursa de praf datorită aspirației așchiilor și a prafului. Am făcut un pas îninte cu cea mai recentă generație de aspiratoare umede și uscate din clasa Tact H și M.

Ce înseamnă „Tact”? Tehnologia de curățare a aerului declanșată

Datorită unei game de funcții, cum ar fi noul nostru sistem automat de curățare a filtrului, controlat de senzori (Tact), aspiratoarele uscate Kärcher Professional detectează când filtrul pliat plat necesită curățare – apoi inversează pentru scurt timp fluxul de aer și sufla aer prin filtrul. Drept urmare, utilizatorii pot lucra fără a pierde puterea de aspirare și fără întreruperi. Acest sistem revoluționar duce la aspirarea unor cantități de praf nemaivăzute până acum, fără curățarea manuală a filtrului, precum și la reducerea semnificativă a zgomotului dacă sunt prezente doar cantități mici de praf.

Datorită acestei curățări extrem de eficiente a filtrului, puternicele aspiratoare Tact sunt perfecte atât pentru praful obișnuit, cât și pentru praful nociv. Filtrele au o durată de viață de neegalat – trebuie schimbate doar după aspirarea a 180 de kilograme de praf fin (praf mineral de categoria A). Drept urmare, vă puteți bucura de perioade mai lungi de lucru neîntrerupt, cu putere de aspirație constantă, precum și de o protecție mai bună împotriva prafului fin.