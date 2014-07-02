ASPIRATOR UMED ȘI USCAT
Indispensabil. Aspiratoarele umede și uscate se potrivesc pentru orice fel de murdărie. Uscată sau lichidă – nu contează! Aspiratooarele Kärcher pur și simplu aspiră totul. Desigur, puteți folosi aspiratoarele doar pentru curățarea umedă sau doar ca aspirare uscată.
Aspiratoare uscate și umede Kärcher: concepute pentru uz profesional comercial
- Aspiratoarele NT Tact au fost dezvoltate pentru cele mai solicitante aplicații din industrie și comerț, ușurând munca de zi cu zi cu putere maximă. Sistemele de filtrare cu autocurățare pentru aspiratoare industriale oferă o putere de aspirare avansată, chiar și pentru cantități mari de praf fin.
- Aspiratoarele comerciale din clasa Ap sunt universale, eliminând murdăria, fie că este uscată sau umedă. De exemplu, sunt potrivite în mod ideal pentru toate sarcinile de curățare din industria auto.
- Durabilitatea și ușurința în utilizare sunt avantajele clasei standard. Aspiratoarele din clasa standard sunt utilizate în principal pentru a aspira lichide în interiorul clădirilor, precum și în hoteluri și restaurante.
- Aspiratoarele noastre speciale oferă soluții personalizate pentru anumite aplicații, cum ar fi aspiratoarele cu pompe de eliminare încorporate pentru pompieri și companii de construcții, precum și aspiratorul nostru pentru brutării.
- Aspiratoarele de siguranță asigură protecția utilizatorilor oriunde sunt expuși la praf respirabil din clasa de praf M sau prafuri periculoase din clasa de praf H. În plus, gama noastră include aspiratoare NT antiexplozive pentru clasa de pericol 22.
Ce este un aspirator umed și uscat?
Aspiratoarele umede și uscate sunt destinate spre utilizarea în domeniul de comerț și industrie, precum și pentru comerțul hotelier și restaurante. Ele elimină atât murdăria uscată, cât și cea umedă, inclusiv lichidele. Aspiratoarele comerciale umede și uscate sunt indispensabile pentru îndepărtarea prafului grosier și fin, în special pentru diverse lucrări pe șantiere sau în ateliere.
Fie că este vorba de lichide sau cantități mari de praf fin, acestea sunt superioare aspiratoarelor uscate ordinare pentru uz privat sau comercial, în primul rând în ceea ce privește tipul și cantitatea de contaminare pe care o pot elimina. În plus, carcasa, rolele, cablurile de alimentare etc. îndeplinesc cerințele utilizării zilnice în condiții dificile.
Care este aspiratorul potrivit pentru mine?
Clasa Tact
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din gama NT, echipate cu sistemul patentat Tact, asigură o utilizare neîntreruptă și o putere de aspirare constantă, chiar și în condiții de lucru cu cantități mari de praf fin. Filtrul se autocurăță automat, prin impulsuri puternice de aer. Aceste aspiratoare îndeplinesc cele mai înalte cerințe de performanță pe șantierele de construcții și în atelierele profesionale.
Clasa Ap
Aspiratoarele puternice multifuncționale din clasa Ap îndepărtează murdăria lichidă și umedă, precum și praful mediu-fin. Datorită curățării semiautomate a filtrului, acesta rămâne curat, păstrând puterea de aspirare ridicată. Pentru perioade lungi și eficiente de lucru.
Clasa Standard
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din clasa Standard sunt proiectate pentru a face față murdăriei persistente și unui volum mare de lichid. Aceste aparate extrem de robuste, durabile și ușor de manevrat sunt folosite zilnic de firmele de curățenie.
Sisteme de aspirare pentru zone de siguranță
Aspiratoarele pentru sanatate si siguranta de la Kärcher protejeaza operatorii de expunere la inhalarea de praf fin sau pulberi nocive, cum ar fi praful de azbest.
Aspiratoare speciale
Kärcher oferă aspiratoare umed-uscate profesionale special concepute pentru protecția sănătății și siguranței, protejând utilizatorii de expunerea la inhalarea prafului fin sau a pulberilor periculoase, cum ar fi praful de azbest.
Aspiratoare pentru praf fin cu funcția de curățare a filtrului
Calitatea superioară nu e determinată întâmplător – este o muncă grea. În special pe șantiere și în ateliere, se acumulează cantități mari de praf uscat, se generează rumeguș, reziduurile de material cad pe podea și se blochează în mașini. Aspiratoarele noastre pentru praf fin sunt adaptate exact acestor provocări. Tehnologia patentată de curățare a filtrului Tact face posibilă aspirarea unor cantități mari de praf fin fără a fi nevoie de un sac de filtru. Acest lucru permite utilizarea întregii dimensiuni a recipientului de aspirație, plus că nu există costuri pentru sacii de filtrare. Puterea de aspirare rămâne constant ridicată, astfel încât să puteți lucra la înălțimea eficienței fără întreruperi – atât pentru aspirarea direct de pe unealta electrică, cât și pentru îndepărtarea depunerilor de praf.
Aspiratoarele noastre din clasa Ap au fost proiectate cu funcție de curățare semi-automată a filtrului pentru cantități mici sau medii de praf fin. Desigur, sunt, însă, e perfect și la îndepărtarea murdăriei grosiere și a lichidelor -un aspirator universal.
Aspiratoare umede
Volumele mari de lichid sunt greu de îndepărtat fără un aspirator umed. Umiditatea deteriorează podeaua și poate provoca accidente din cauza pericolului de alunecare. Aceste provocări sunt distractiv de abordat cu aspiratoarele noastre umede. Indiferent dacă le utilizați pentru a curăța în profunzime podelele sau pentru a îndepărta lichidele vărsate, nu contează – toate aspiratoarele noastre umede și uscate elimină volumele mici sau mari de fluide rapid și ușor. Dacă aveți nevoie de un aspirator în primul rând pentru curățarea umedă, aspiratoarele noastre din clasa standard sunt alegerea potrivită pentru dvs.
Aspiratoare de siguranță: aspiră ușor substanțele nocive
Aspiratoarele securizate vă oferă liniște sufletească. Folosiți-le pentru a aspira cu ușurință murdăria periculoasă în mod corect. Dacă lucrați într-un mediu cu praf, aveți legătură cu materiale cancerigene sau chiar ați fost expus la azbest, aspiratoarele securizate Kärcher vă vor permite să lucrați într-un mod durabil și sănătos. Filtrele pliate plate certificate din clasa de praf H mențin substanțele aspirate acolo unde ar trebui să fie – în interiorul aspiratorului. Când puteți aspira cu ușurință și în siguranță substanțele nocive, vă puteți concentra asupra lucrurilor importante fără risc pentru sănătatea dvs.
Cum funcționează un aspirator uscat și umed Kärcher?
Pentru a face față cerințelor utilizatorilor de pe șantiere, ateliere sau industrie, aspiratoarele uscate și umede Kärcher oferă principii funcționale diverse în funcție de tipul de murdărie.
Se face o distincție între murdăria uscată și cea umedă, unde compoziția specifică a murdăriei joacă un rol important. Este murdărie cu granulație grosieră sau praf? Murdăria are o vâscozitate scăzută sau mare? Există un aspirator Kärcher umed și uscat pentru a se potrivi murdăriei în orice stare, de la solid la lichid.
Cum funcționează pentru murdăria umedă
Lichidul este transportat în recipient printr-un furtun de aspirație datorită vidului suflantei de bypass generat în recipient. Pentru a preveni pătrunderea lichidelor la ventilator în caz de umplere excesivă, un sistem mecanic flotant întrerupe fluxul de aer, prin care un plutitor blochează canalul de aspirație sau o oprire automată electronică oprește aspiratorul.
Sisteme mecanice de plutire
Când lichidul din recipient crește, sistemul împinge plutitorul în sus până când blochează canalul de aspirație, prevenind supraumplerea care ar duce la inundarea suflantei de aspirație.
Sisteme electronice de plutire
Dacă lichidul din recipient se unește cu contactele conductoare electric, mașina se oprește pentru a preveni supraumplerea.
Cum funcționează pentru noroi uscat
Un vid este generat în container de o suflantă de bypass, care transportă praful în interiorul containerului printr-un furtun. Ca urmare, murdăria este separată sau filtrată printr-un filtru plat sau un filtru cu cartuş. În timp, praful se va înfunda în filtru, reducând puterea de aspirație. Pentru a preveni acest lucru, există modele cu opțiunea de curățare a filtrului semi-automat sau complet automat. Pentru o perioadă scurtă, se generează un flux de aer care curge prin filtru din partea curată, care curăță filtrul. Datorită designului orificiului furtunului de aspirație de pe container, murdăria se roteaște și particulele grele și grosiere se depun direct pe podeaua containerului.
Care sunt beneficiile curățării filtrului semi-automat sau complet automat?
Când aspirați praful fără a folosi un sac de filtru, filtrul trebuie curățat în mod regulat pentru a minimiza pierderea puterii de aspirație. Multe aspiratoare au integrată curățarea filtrului pentru a face acest lucru convenabil.
Avantajele curățării automate a filtrului
- Putere de aspirare constant mare
- Nu este nevoie să scoateți filtrul
- Fără contact cu murdăria
- Nu inhalați praful în timpul curățării filtrului
- Fără solicitare mecanică, de ex. de la eliminarea murdăriei
- Economii de timp de lucru
- Reducerea utilizării incorecte
- Economii de costuri, deoarece nu trebuie folosite pungi filtrante
- Utilizarea pe deplin a întregului volum al recipientului (spre deosebire de utilizarea cu un sac de filtru)
- Aceasta înseamnă că recipientul nu trebuie golit la fel de des
AP
Universal
Cu curățarea semi-automată a filtrului Ap, utilizatorii pot determina singuri intervalele de curățare. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de trei ori în succesiune rapidă când mașina este pornită – de preferință cu orificiul furtunului de aspirație închis (curățare puternică).
Clasa Tact L
Tehnologia de curățare a aerului declanșată
La mașinile din clasa L, intervalul de curățare a filtrului poate fi setat în două etape. La setarea MIN (3), curățarea are loc la fiecare 60 de secunde. La setarea MAX (2), curățarea are loc la fiecare 15 secunde. Când aspirați lichide sau lucrați cu pungi filtrante, funcția Tact rămâne dezactivată (1).
Clasa Tact M/H
Tehnologia de curățare a aerului declanșată
Cu curățarea automată a filtrului, aspiratorul selectează singur intervalul perfect de curățare a filtrului din clasele de praf M și H. O măsurare electronică a presiunii diferențiale decide dacă curățarea are loc la fiecare 7, 15 sau 60 de secunde sau deloc.
Siguranța este o chestiune de Еact
Vrem să participăm la îmbunătățirea protecției lucrătorilor din industria construcțiilor de acțiunea nocivă a prafului fin. Așadar, am dezvoltat o gamă de aspiratoare pentru îndepărtarea murdăriei umede și uscate și a prafului – cu opțiunea de a aspira direct de la sursa de praf datorită aspirației așchiilor și a prafului. Am făcut un pas îninte cu cea mai recentă generație de aspiratoare umede și uscate din clasa Tact H și M.
Ce înseamnă „Tact”? Tehnologia de curățare a aerului declanșată
Datorită unei game de funcții, cum ar fi noul nostru sistem automat de curățare a filtrului, controlat de senzori (Tact), aspiratoarele uscate Kärcher Professional detectează când filtrul pliat plat necesită curățare – apoi inversează pentru scurt timp fluxul de aer și sufla aer prin filtrul. Drept urmare, utilizatorii pot lucra fără a pierde puterea de aspirare și fără întreruperi. Acest sistem revoluționar duce la aspirarea unor cantități de praf nemaivăzute până acum, fără curățarea manuală a filtrului, precum și la reducerea semnificativă a zgomotului dacă sunt prezente doar cantități mici de praf.
Datorită acestei curățări extrem de eficiente a filtrului, puternicele aspiratoare Tact sunt perfecte atât pentru praful obișnuit, cât și pentru praful nociv. Filtrele au o durată de viață de neegalat – trebuie schimbate doar după aspirarea a 180 de kilograme de praf fin (praf mineral de categoria A). Drept urmare, vă puteți bucura de perioade mai lungi de lucru neîntrerupt, cu putere de aspirație constantă, precum și de o protecție mai bună împotriva prafului fin.
Prezentare generală a caracteristicilor aspiratorului
-
Comutator rotativ central pentru setarea și reglarea curățării filtrului în funcție de nevoile dvs
-
Conexiunea furtunului de aspirație în capul aspiratorului pentru un volum net crescut și o golire ușoară
-
Container robust cu bară de protecție și mâner pentru o durată lungă de viață și o manipulare convenabilă
-
Raft pentru cutii și soluție de fixare pentru cutii de scule
-
Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare pentru a fixare în siguranță
-
Depozitarea laterală a duzei pentru fisuri și a manșonului sculei pentru o siguranță sporită
-
Roțile metalice mari și robuste pentru o mobilitate optimă, chiar și în cazul utilizării șantier
Prezentare generală a caracteristicilor accesoriilor
-
Manșon pentru scule cu regulator de debit de aer și atașament din cauciuc pentru compatibilitate optimă cu unealta electrică
-
Duză lată pentru podea cu inserții cu schimbare rapidă pentru aplicații umede și uscate
-
Îndoire ergonomică cu zonă mânerului din componentă moale pentru lucru comod
-
Sistem de cleme îmbunătățit pentru o schimbare ușoară, de ex. de la îndoire la manșonul sculei
-
Fixare cu baionetă rezistentă la murdărie pentru a deconecta cu ușurință furtunul de la aspirator
Aspiratoare profesionale umede și uscate: clase de praf
Ce reprezintă clasele L, M și H?
Praful este un amestec complex de aer și particule solide de diferite forme și dimensiuni. Compoziția chimică și caracteristicile fizice pot varia semnificativ. Praful este clasificat în clasele L, M sau H folosind aceste variabile în funcție de nivelurile de pericol. Fibrele, cum ar fi azbestul deosebit de periculos și fibrele minerale (cu mărime < 5 µm), pot pătrunde adânc în tractul respirator. Identificarea exactă a claselor individuale de praf este deci importantă pentru a putea alege aspiratorul potrivit atunci când pericolul a fost evaluat.
Clasa L
Aspiratoarele din clasa L sunt potrivite în special pentru aspirarea lemnului moale, a cretei și a prafului de ipsos. Praful din clasa L reprezintă un risc moderat. Nu există măsuri speciale de precauție pentru eliminarea acestora.
Clasa M
Clasa L, modernizată. Potrivit pentru aspirarea prafului și murdăriei generate de următoarele materiale: lemn de esență tare, materiale de panouri, particule de praf de vopsea, ceramică, beton și cărămidă. Clasa M este cea mai joasă clasă cerută legal pentru utilizare pe șantiere.
Clasa H
Aspiratoarele din clasa H sunt ideale pentru aspirarea unor cantități mari de substanțe sigure și periculoase/foarte cancerigene, cum ar fi praful de azbest, plumbul, cărbunele, nichelul, cobaltul, cuprul, cadmiul și mucegaiul.
Clasa de praf
L
Rata de penetrare
≤ 1.0%
Potrivit pentru
- Pulberi cu valori MAC > 1 mg/m³
Utilizați pentru
- Praf de var
- Praf de ipsos
Clasa de praf
M
Rata de penetrare
< 0.1%
Potrivit pentru
- Pulberi cu valori MAC ≥ 0,1 mg/m³
- Praf de lemn de până la 1200 W/50 l
Utilizați pentru
- Praf de lemn (fag, stejar)
- Particule de praf de vopsea
- Prafurile ceramice
- Praf din materiale plastice
Clasa de praf
H
Rata de penetrare
< 0.005%
Potrivit pentru
- Pulberi cu valori MAC < 0,1 mg/m³
- Praf cancerigen (secțiunea 35 din Ordonanța germană privind substanțele periculoase)
- Praf care conține agenți patogeni
Utilizați pentru
- Tipuri cancerigene de praf (plumb, cărbune, cobalt, nichel, gudron, cupru, cadmiu etc.)
- Mucegai, bacterii
- Sporii germenilor
- Formaldehidă
Clasa de praf
Cerințe speciale: Azbest*
Rata de penetrare
< 0.005%
Potrivit pentru
- Praf care conține azbest
Utilizați pentru
- Praf de azbest de la încălzitoarele de noapte sau firewall-urile
Clasa de praf
Tipuri explozive de praf (ATEX zona 22)
Rata de penetrare
Ca și clasa de praf L, M sau H cu cerințe speciale
Potrivit pentru
- Tipuri de praf din clasa de explozie de praf din Zona 22
Utilizați pentru
- Praf de hârtie
- Praf de făină
Top în fiecare clasă
Un aspirator este întotdeauna la fel de bun ca și filtrul său
Niciodată nu a fost mai sigur să arăți culori adevărate. Filtrele noastre au coduri de culoare pentru a indica aplicarea lor de utilizare. Maro înseamnă praf de lemn și fibre. Roșul indică HEPA. Negrul desemnează cele mai dificile aplicații. Albastru înseamnă că pot fi folosite oriunde. Iar verdele înseamnă praf uscat și eficiență ridicată a costurilor.
Filtru cu cartuș de lemn
Filtrul nostru cu cartuș se încadrează în cea mai recentă generație a tuturor aspiratoarelor Kärcher Tact cu un singur motor. Cele opt cartușe cu acoperire PTFE funcționează extrem de eficient pentru praful de lemn și fibre de orice fel. Certificat pentru clasele de praf M și L. Rata de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Permite pentru prima dată aspirarea prafului din fibre fără sac de filtru
- Garantează putere mare de aspirație (fără înfundare)
- Rezistent la umezeală și putrezire
Clasa de praf: M + L
Filtru pliat plat de siguranță/HEPA
Primul filtru H curățăbil pentru aspiratoarele umede și uscate. Cu o singură treaptă și disponibil exclusiv de la Kärcher. Certificat pentru clasa de praf H. Rata de separare a prafului garantată: 99,995% (HEPA).
- Potrivit pentru aspirarea prafurilor periculoase și explozive
- Noul filtru PTFE H este primul filtru H curăţabil de pe piaţă. Prin urmare, permite aspirarea unor cantități mari de praf fin fără un sac filtrant
- Pentru aspirarea prafurilor periculoase este necesar un set de filtre de siguranță sau un sac de eliminare
Clasa de praf: H
Filtru pliat plat suprem
Avem cea mai bună soluție de filtrare pentru aplicațiile care creează o cantitate mare de praf, de ex. șlefuirea betonului proaspăt sau lucrul cu toner: filtrul nostru PTFE. Poate fi folosit în toate modelele NT Tact. Certificat pentru clasele de praf M și L. Rata de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Rezistent la umezeală și putrezire
- Și mai rentabil datorită duratei de viață mai lungi a filtrului
- Garantează putere mare de aspirație (fără înfundare)
Clasa de praf: M + L
Filtru pliat plat umed și uscat
Aceste filtre PES (funcția standard a noilor noastre aspiratoare NT Tact) oferă rezultate excelente atât pentru aplicații umede, cât și uscate. Certificat pentru clasele de praf M și L. Rata de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Rezistent la umezeală și putrezire
- Și mai rentabil datorită duratei de viață mai lungi a filtrului
- Ideal pentru comutarea frecventă între aspirarea umedă și uscată
Clasa de praf: M + L
Filtru pliat plat uscat
Aceste filtre de hârtie sunt o alegere excelentă pentru aplicații uscate, inclusiv din punct de vedere al prețului. Poate fi folosit în toate aspiratoarele NT Tact. Certificat pentru clasele de praf M și L. Rata de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Putere mare de aspirare la aspirarea prafului fin
- Rată ridicată de retenție a prafului
- Filtrul trebuie uscat după aspirarea lichidelor
Clasa de praf: M + L
Praf fin pe șantiere
Praful de construcție este un termen general pentru a descrie tipurile de praf care apar de obicei atunci când se lucrează în sectorul construcțiilor. Dacă nu sunt controlate corespunzător, tipurile de praf pot avea un impact negativ grav asupra respirației și sănătății dumneavoastră. Noile aspiratoare umede și uscate Kärcher se remarcă din mulțime datorită tehnologiei îmbunătățite de filtrare, care ajută la controlul prafului din mediul dumneavoastră, precum și la protejarea dumneavoastră și a celorlalți de acesta.
Ce este praful de construcție?
Praful de construcție este un termen general pentru a descrie tipurile de praf care apar de obicei atunci când se lucrează în sectorul construcțiilor. Aceste prafuri sunt mai mult decât pur și simplu enervante - dacă nu sunt controlate corespunzător, aceste tipuri de praf vă pot dăuna grav respirației și sănătății. Perioadele lungi de expunere la anumite tipuri de praf pot provoca boli pulmonare care pun viața în pericol, ducând chiar la moarte.
Ne aflăm pe teren familiar cu particule fine de praf care circulă în atmosferă zi de zi, cum ar fi celulele pielii umane, fibrele textile și chiar particulele de meteorit ars. Cu toate acestea, lucrătorii din industria construcțiilor se confruntă cu tipuri semnificativ mai periculoase de praf.
Există trei categorii principale de praf generat în timpul tăierii, pilirii, șlefuirii sau oricărei alte moduri de spargere a materialelor:
Praf de silice
Beton, cărămizi, plăci, mortar și gresie (cunoscute și sub denumirea de „silice cristalină respirabilă”)
Praf de lemn
Lemn de rasinoase, lemn de esență tare și produse din lemn, cum ar fi MDF și placaj
Pulberi cu toxicitate scăzută
Tencuiala (de exemplu, în gips carton), calcar, marmură și dolomit
Aspiră în loc să tușești
Plămânii noștri pur și simplu nu sunt făcuți să facă față prafului fin. Nu mai vorbim de volume mari. Și acele volume mari pot fi extrem de periculoase. Bolile pulmonare cronice sunt așadar pe locul 3 în statisticile bolilor. Tratamentul costă câteva miliarde de euro. Cât valorează sănătatea ta pentru tine?
Ce fel de praf respir?
- Silicea și praful de azbest sunt deosebit de periculoase și pot provoca cancer.
- Praful nociv sau cancerigen din plumb, cadmiu, vanadiu sau mangan nu numai că vă dăunează plămânilor, ci afectează și alte organe precum ficatul și splina. Acest tip de praf este creat în timpul lucrărilor de sudare, printre alte sarcini.
- Praful de lemn (cum ar fi praful de stejar și fag) poate provoca cancer nazal pe termen lung.
- Praful alergenic are origine vegetală sau animală și apare în timpul lucrărilor de curățare în sau pe clădirile care sunt contaminate cu excremente de păsări, de exemplu. Sporii de mucegai sau microorganismele pot provoca, de asemenea, reacții alergice.
- Praful fibrinogen determină formarea țesutului cicatricial și schimbă progresiv compoziția țesutului pulmonar după expunerea frecventă pe perioade mai lungi. Pneumoconioza, cunoscută și ca plămân negru, cauzată de cuarț și azbest este una dintre cele mai răspândite boli profesionale recunoscute.
Prevenirea este întotdeauna mai bună decât tratamentul
Praful care nu este creat în primul rând nu poate pune pe nimeni în pericol. Există multe modalități diferite de a preveni formarea prafului. Iar dacă nu putem preveni praful, îl putem lega în continuare, îl putem aspira sau bloca să pătrundă în plămâni noștri cu îmbrăcăminte de protecție și măști de praf.
Ce pot face pentru a preveni praful?
-
Aspirați praful imediat ce se formează. Multe scule electrice au un port pentru conectarea unui aspirator. Aspiratoarele cu prize de conectare se pornesc automat când pornește unealta electrică conectată. Utilizați întotdeauna un filtru adecvat.
-
Alegeți metode de lucru cu puțin praf, de ex. funcționare umedă sau umedă.
-
Uniți praful cu apă, de ex. în timpul lucrărilor de demolare și a lucrărilor de șlefuire în aer liber.
-
Utilizați produse cu conținut scăzut de praf, de ex. peleți de mortar, beton gata amestecat și ipsos.
-
Evitați să agitați praful în mod inutil. În loc să măturați uscat și să folosiți suflante, folosiți aspiratoare și mașini de măturat.
-
Aranjați și profitați de controale de sănătate la locul de muncă.
-
Curățați în mod regulat posturile de lucru, ventilați suficient încăperile de lucru, păstrați hainele de lucru curate.
-
Îndepărtați deșeurile imediat și fără a crea praf.
-
Verificați în mod regulat performanța de aspirare a aspiratorului. Curățați sau înlocuiți filtrul după cum este necesar. Utilizați aspiratoare cu curățare automată a filtrului pentru o putere de aspirare constantă ridicată.
-
Purtați îmbrăcăminte de protecție și măști de praf. Deși este folosit în mod normal pentru sarcini deosebit de praf, ar trebui să purtați întotdeauna cel puțin o mască de praf adecvată, chiar și atunci când impactul prafului este mai puțin sever.