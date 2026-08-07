Cât de des se schimbă filtrul?

Purificator de aer AF 100
Pentru ca toată lumea să poată respira ușor. Pentru cea mai bună calitate a aerului în munca de zi cu zi: filtrul de aer Kärcher reduce virușii, bacteriile, alergenii, praful fin și mirosurile.
Aerul de proastă calitate duce adesea la probleme de concentrare și disconfort. Cauzat de polen, germeni sau calitatea proasta a aerului dupa o intâlnire îndelungată în sala de ședințe, aceasta poate duce la lipsa de concentrare, dureri de cap, nas infundat și chiar crize de astm. Cei care suferă de alergii sunt afectați în mod deosebit. Respirați ușor din nou cu purificatorul nostru de aer: odată pornit, purificatorul de aer Kärcher AF 100 elimină alergenii și substanțele nocive din aer.
Just breathe!
Just breathe!
Just breathe!
Just breathe!
Purificatorul de aer AF 100 în utilizare
Aer curat, performanță curată
Respirați profund și simțiți-vă în largul dvs.: Kärcher AF 100 asigură ca aerul pe care îl inspirați este curat și lipsit de bacterii în birouri, săli de ședințe, unități de catering și spații comerciale interioare. Aduceți o gură de aer proaspăt și curat în sediul dumneavoastră cu filtrul nostru de aer profesional. Purificatorul de aer AF 100 de ultimă generație îndeplinește, de asemenea, cerințele dumneavoastră.
Sistemul unic de filtrare al AF 100 elimină agenții patogeni, virușii și bacteriile din aer. Șapte filtre specializate, împreună, asigură calitatea aerului - constant curată și controlabilă.
Seturile noastre de filtre „High Protect 13 Solution” și „HEPA 14 Solution” asigură un nivel ridicat de siguranță, protejând împotriva agenților patogeni transmisibili din aer, cum ar fi virușii și bacteriile, care altfel ar putea rămâne suspendate în picături și aerosoli în aerul ambiant timp de ore.
O privire asupra avantajelor
- Filtreaza continuu aerul poluat
- Elimina bacteriile, alergenii, mirosurile
- Reduce în mod fiabil încărcătura virală din aer
- Motoare puternice pentru spații interioare mari
- Design modern și compact al dispozitivului
- Reduce riscul de infecție cu germeni și aerosoli
- Flexibilitate datorită roților mobile
- Seturi de filtre certificate și disponibile
- Funcționare silențioasă
Cum funcționează purificatorul nostru de aer Kärcher
FILTRE PENTRU ORICE SITUATIE
Sistemele de filtrare din purificatoarele noastre de aer Kärcher se bazează pe tehnologie de ultimă oră. Profită de beneficiile imbatabile ale filtrelor noastre:
- Filtre universale cu o gamă largă de eficiență
- Patru inserții diferite de filtru
- Bacteriile, mirosurile sau alergenii sunt complet eliminate
- Rezultate optime datorită prefiltrului și sistemului de filtrare
- Indicator informativ de stare a filtrului
FIABIL PENTRU UTILIZARE COTIDĂ ȘI PROFESIONALĂ
Faceți ca aerul neplăcut să devină un lucru din trecut – beneficiați de cea mai bună calitate a aerului pentru angajații sau clienții dvs. cu purificatoarele noastre profesionale de aer:
- Reduceți ratele de infecție
- Risc scăzut de transmitere a bolilor
- Îmbunătățiți calitatea aerului
- Eliminați mirosurile
- Niveluri crescute de energie în timpul orelor de lucru
AFIȘAJ INTEGRAT
Afișajul inteligent integrat arată valoarea de praf fin PM2,5 din cameră, precum și durata de viață a filtrului în procente. În modul automat, logica mașinii controlează ventilatorul în funcție de nivelul PM2,5 din aerul ambiant.
Repere ale purificatorului de aer Kärcher AF 100 cu filtru HEPA 14 integrat
Domenii de aplicare: un singur produs – multe aplicații diverse
Fie că este vorba de birou, camere de hotel, școli, săli de așteptare sau săli de ședințe, vrem să respirăm aer curat oriunde ne-am afla. Filtrul de aer Kärcher curăță eficient aerul din spațiile interioare, eliminând aerosolii, virușii, alergenii și multe alte substanțe nocive.
Industrie si spatii de birouri
Aerul curat la locul de muncă este o provocare pentru fiecare companie, fie că este vorba de industrie, birouri mici sau mari, săli de ședințe sau bucătării. Toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță la locul de muncă. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 curăță în mod fiabil aerul din încăperile închise, eliminând substanțele nocive și asigurând un nivel ridicat de siguranță la locul de muncă. Datorită tehnologiei sale unice de filtru de aer, reduce nivelul de aerosoli din aer, ajutând la reducerea riscului de infecție.
Învățământ și instituții publice
Purificatorul de aer Kärcher AF 100 asigură prospețimea aerului și elimină germenii în orice instituție din domeniul educației, în zonele sportive și zonele administrative. Filtrul de aer Kärcher facilitează cea mai bună calitate a aerului chiar și în sălile de clasă sau grădinițele complet ocupate. Îndepărtează substanțele nocive din aer, reducând riscul de infecție cu germeni și aerosoli.
Sectorul ospitalității
Să te simți confortabil este o prioritate de top în sectorul ospitalității profesionale. Siguranța oaspeților și a angajaților este de o importanță majoră. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 elimină în mod fiabil substanțele dăunătoare, virușii și bacteriile din aer în toate zonele comune. Asigură cea mai bună calitate a aerului de la hol până la coridoare, în sectorul gastronomiei, în alte zone comune, precum și în zonele de fitness și wellness. Filtrează oriunde este nevoie. Designul său mobil premiat facilitează utilizarea flexibilă și versatilă.
Gastronomie
Menținerea aerului curat este esențială în unitățile de catering foarte frecventate, cum ar fi restaurantele, cafenelele și cantinele. Aerul curat protejează toți oaspeții, precum și personalul de service. Un număr mare de persoane într-un spațiu închis reduce rapid calitatea aerului, crescând riscul de infecție și răspândire rapidă a agenților patogeni prin aer. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 de ultimă generație nu numai că elimină aerosolii, ci și mirosurile din aerul din spațiile interioare. Poate fi folosit în zonele de luat masa, precum și în zonele sanitare, de bar și de bucătărie.
Facilitati medicale
Purificatorul de aer AF 100 este soluția ideală pentru curățarea profesională a aerului igienic în zonele încărcate cu germeni, cum ar fi spitale, cabinete medicale sau case de îngrijire. Datorită designului său flexibil, poate fi utilizat într-o manieră versatilă și mobilă oriunde este nevoie, făcându-și implementarea atât practică, cât și simplă. Datorită sistemului său puternic de filtrare, acesta asigură în mod fiabil că aerul este curat și sigur pentru pacienți și personalul medical.
Zonele de deservire
Calitatea aerului din spațiile închise joacă un rol major în toate zonele de deservire. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 este perfect pentru utilizare profesională în menținerea standardelor de igienă și eliminarea substanțelor nocive din aer. Datorită designului său compact, flexibil și sistemului de filtrare puternic, este gata de utilizare într-o varietate de locații.
Ce este filtrat?
Purificatorul de aer Kärcher filtrează agenții patogeni, cum ar fi virușii și bacteriile – o soluție pe termen lung care poate face mult mai mult decât pur și simplu filtrarea aerosolilor.
În plus, filtrul nostru de aer Kärcher elimină și praful, polenul, sporii de mucegai și alți compuși nocivi din aer. Datorită filtrului special HEPA, aparatul curăță în mod fiabil aerul din spațiile interioare, permițându-vă să respirați profund încă o dată.
SPORI DE MUCEGAI
POLEN
MIROSURI
PARTICULE FINE
BACTERII ȘI VIRUSURI
COMPUȘI ORGANICI VOLATILI
PRAF
GAZE CHIMICE
Cât de des se schimbă filtrul?
În modul automat, purificatorul de aer măsoară calitatea aerului cu ajutorul unui senzor laser și își adaptează performanțele cu precizie. Acest lucru asigură o calitate constantă a aerului și utilizarea optimă a filtrului. Dacă este necesară înlocuirea filtrului, ne-am asigurat însă că este cât se poate de ușor: deschideți clapeta laterală, înlocuiți filtrul cu cartuș, gata!
Ca regulă, cu cât un utilaj este utilizat mai des, cu atât mai des trebuie înlocuit sau curățat filtrul încorporat pentru a asigura o eficiență fiabilă. O scădere tangibilă a puterii de aspirație în filtrul de aer este un indiciu că filtrul trebuie schimbat. În mod ideal, filtrul HEPA 14 ar trebui înlocuit la fiecare trei luni. În zonele sensibile la igienă, se recomandă schimbarea filtrului în fiecare lună.
Curățați sau înlocuiți filtrul?
Rezistența ridicată constantă a filtrului și înlocuirea regulată a filtrului sunt deosebit de importante pentru cei care suferă de alergii. Un filtru își pierde treptat eficacitatea în funcție de modul în care este utilizat și de tensiunea sub care este plasat – atunci este timpul ca acesta să fie înlocuit. Intervalele regulate de schimbare sunt singura modalitate de a asigura o calitate constantă și o curățenie igienică. Nu se recomandă curățarea filtrului HEPA 14 cu apă.
Puteți afla mai multe despre filtrele noastre HEPA 14 aici
Filtru HEPA 14: soluția de igienă pentru aer curat din interior
Intrăm în contact zilnic cu viruși, bacterii, praf fin și alergeni, care circulă în aerul interior în birouri, hoteluri, spitale, cabinete medicale, școli, precum și în casele și apartamentele noastre, desigur. Afecțiunile respiratorii sunt adesea o consecință pe termen lung.
Filtrele Kärcher HEPA 14 oferă asistență de durată pentru filtrarea aerosolilor din aer în spații închise și pentru îndepărtarea particulelor dăunătoare. Încorporate în dispozitivele de filtrare a aerului și aspiratoarele uscate Kärcher, acestea curăță aerul din interior eficient și fiabil.