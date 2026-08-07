Cât de des se schimbă filtrul?

Aer curat, performanță curată

Respirați profund și simțiți-vă în largul dvs.: Kärcher AF 100 asigură ca aerul pe care îl inspirați este curat și lipsit de bacterii în birouri, săli de ședințe, unități de catering și spații comerciale interioare. Aduceți o gură de aer proaspăt și curat în sediul dumneavoastră cu filtrul nostru de aer profesional. Purificatorul de aer AF 100 de ultimă generație îndeplinește, de asemenea, cerințele dumneavoastră.

Sistemul unic de filtrare al AF 100 elimină agenții patogeni, virușii și bacteriile din aer. Șapte filtre specializate, împreună, asigură calitatea aerului - constant curată și controlabilă.

Seturile noastre de filtre „High Protect 13 Solution” și „HEPA 14 Solution” asigură un nivel ridicat de siguranță, protejând împotriva agenților patogeni transmisibili din aer, cum ar fi virușii și bacteriile, care altfel ar putea rămâne suspendate în picături și aerosoli în aerul ambiant timp de ore.