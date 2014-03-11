Professional
Fiind cei mai mari producători de mașini de curățat din lume, înțelegem faptul că indiferent de locul în care se află, clienții noștri au propriile cerințe în ceea ce privește curățenia. Și înțelegem și că deseori timpul disponibil pentru efectuarea curățeniei este limitat. Din acest motiv, gama noastră de mașini de curățat profesionale, precum și accesoriile și detergenții, sunt create special pentru a îndeplini nevoile clienților noștri. Indiferent de domeniul de activitate sau de locație, produsele Kärcher oferă rezultate excepționale, economie de timp și resurse și ușurința în utilizare: astfel vă puteți concentra pe ceea ce este cu adevărat important în afacerea dumneavoastră.
Listele de prețuri
Aici puteți face cunoștință cu prețurile curente la toate produsele noastre.
Soluții industriale - produse pentru uz profesional
Găsirea soluțiilor optime pentru efectuarea curățeniei este un factor economic important pentru orice tip de afacere. De asemenea, protecția mediului crește în importanța la nivel global. Din acest motiv am creat gama noastră extinsă de produse care vă va îndeplini toate cerințele.