Professional

Fiind cei mai mari producători de mașini de curățat din lume, înțelegem faptul că indiferent de locul în care se află, clienții noștri au propriile cerințe în ceea ce privește curățenia. Și înțelegem și că deseori timpul disponibil pentru efectuarea curățeniei este limitat. Din acest motiv, gama noastră de mașini de curățat profesionale, precum și accesoriile și detergenții, sunt create special pentru a îndeplini nevoile clienților noștri. Indiferent de domeniul de activitate sau de locație, produsele Kärcher oferă rezultate excepționale, economie de timp și resurse și ușurința în utilizare: astfel vă puteți concentra pe ceea ce este cu adevărat important în afacerea dumneavoastră.

Oferta lunii Prof 10/2025

Oferta lunii Prof 09/2025

3 ANI GARANTIE!

90 years Anniversary RO

HD Ro

Service Ro

2700x1125_AF_purifier_RO

    Kärcher Aparate de spălat cu înaltă presiune

    Aparate de spălat cu înaltă presiune

    Kärcher Aspiratoare uscate

    Aspiratoare uscate

    Kärcher Aspiratoare umed-uscate

    Aspiratoare umed-uscate

    Kärcher Aspiratoare pentru geamuri

    Aspiratoare pentru geamuri

    Kärcher Mașini de spălat pardoseli

    Mașini de spălat pardoseli

    Kärcher Aspiratoare cu spălare profesionale

    Aspiratoare cu spălare profesionale

    Kärcher Echipamente pentru curățare manuală

    Echipamente pentru curățare manuală

    Kärcher Mașini de măturat

    Mașini de măturat

    Kärcher Mașini municipale

    Mașini municipale

    Kärcher Echipamente pentru grădină profesionale

    Echipamente pentru grădină profesionale

    Kärcher Spălătorii vehicule

    Spălătorii vehicule

    Kärcher Sisteme de recuperare a apei

    Sisteme de recuperare a apei

    Kärcher Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur

    Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur

    Kärcher Aparate de sablat cu gheață carbonică

    Aparate de sablat cu gheață carbonică

    Kärcher Sisteme de tratare a apei

    Sisteme de tratare a apei

    Kärcher Curățare rezervoare

    Curățare rezervoare

    Kärcher Purificator de aer

    Purificator de aer

    professional zubehör
    professional reinigungsmittel
    Price_list_620x310.jpg

    Listele de prețuri

    Aici puteți face cunoștință cu prețurile curente la toate produsele noastre.

    Otraslevye_reshenia_620x310.jpg

    Soluții industriale - produse pentru uz profesional

    Găsirea soluțiilor optime pentru efectuarea curățeniei este un factor economic important pentru orice tip de afacere. De asemenea, protecția mediului crește în importanța la nivel global. Din acest motiv am creat gama noastră extinsă de produse care vă va îndeplini toate cerințele.

    ecoefficiency2015

    eco!efficiency
    ECO!Cleaning

    ECO!Cleaning
    Blue Competence

    Blue Competence
    INFORMAȚIE UTILĂ

    Date de contact ale Karcher Centrelor

    Magazin online

    Promoțiile noastre

    Karcher know-how

     

    CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

    Codul de conduită Karcher 

    CONTACTE

    Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

    Oficiul Central

    str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
    mun. Chișinău, Republica Moldova
    Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
    Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
    e-mail: info@karcher.md

    REȚELE SOCIALE
    • SSL Secured
    CO₂- NEUTRAL WEBSITE
    © 2025 Kärcher Moldova