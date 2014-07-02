Accesorii
Cu accesoriile originale de la Kärcher puteți să optimizați puterea mașinilor de curățare și să extindeți domeniile de utilizare ale acestora. Kiturile de accesorii sunt soluția ideală pentru aplicațiile speciale cum ar fi sablarea cu aspiratoarele de înaltă presiune.
Home & Garden accesorii pentru aparate cu presiune înaltă
Cel mai bun ajutor spre realizarea tuturor provocărilor de curățarea din jurul casei Dvs.: cu accesoriile Kärcher, extindeți posibilitățile de aplicare ale aparatului de spălat cu presiune înaltă.