Принадлежности
Использование фирменных принадлежностей Kärcher позволяет оптимизировать производительность уборочной техники и расширить ее функциональные возможности. При этом специальные комплекты принадлежностей обеспечивают эффективное решение специфических задач (например, мокрой абразивной обработки поверхностей при помощи аппарата высокого давления).
Home & Garden аксессуары к аппаратам высокого давления
Идеальный помощник для решения любой задачи в вашем доме: с аксессуарами Kärcher вы можете расширить возможности применения вашей мойки высокого давления.