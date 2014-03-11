Professional
Профессиональная уборка требует решения самых разнообразных задач и выполнения работ в самых разнообразных условиях. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники.
Отраслевые решения: продукты профессионального назначения
Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.