Рекомендации по уборке и уходу за домом и садом
В среднем, 3 часа 20 минут в неделю — именно столько согласно результатам проведенного по заказу Kärcher исследования затрачивают люди на уборку во всем мире. Для наведения чистоты в доме применяется всевозможная уборочная техника и домашние средства. Будь то дома или на улице — с рекомендациями по правильному применению и работа пойдет быстрее, и времени на приятные занятия останется больше.
Дом
Рекомендации по наведению чистоты в своем жилище
Уборка кухни, ванной, комнат — домашнему очагу нужна не только ежегодная весенняя уборка. С течением времени грязь в наших собственных четырех стенах накапливается: пятна на полу, обивке и коврах. Пух, пыль и отпечатки пальцев на окнах. Остатки пищи и жирные пятна на кухне. Известковый налёт и мыльные разводы в ванной. Однако, если следовать нескольким рекомендациям по выбору уборочной техники, чистящих и бытовых средств, то можно быстро удалить загрязнения и вернуть жилищу гигиеническую чистоту.
Улица
Советы по уборке и уходу вне домом
По дому есть чем заняться. Весной следует убрать следы зимы на террасе, в подъезде и на дорожках. Летом растения следует поливать, регулярно косить газон, стричь живые изгороди, деревья и кусты. Осенью сад необходимо подготовить к зиме, убрать листья и поставить на хранение садовую мебель. Кстати, ваш собственный транспорт тоже нуждается в регулярном обслуживании – будь то велосипед, мотоцикл, автомобиль или фургон.
С этими практическими советами работать будет легко.