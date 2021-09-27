Советы по уборке и уходу вне домом

По дому есть чем заняться. Весной следует убрать следы зимы на террасе, в подъезде и на дорожках. Летом растения следует поливать, регулярно косить газон, стричь живые изгороди, деревья и кусты. Осенью сад необходимо подготовить к зиме, убрать листья и поставить на хранение садовую мебель. Кстати, ваш собственный транспорт тоже нуждается в регулярном обслуживании – будь то велосипед, мотоцикл, автомобиль или фургон.

С этими практическими советами работать будет легко.