Рекомендации по уборке и уходу за домом и садом

В среднем, 3 часа 20 минут в неделю — именно столько согласно результатам проведенного по заказу Kärcher исследования затрачивают люди на уборку во всем мире. Для наведения чистоты в доме применяется всевозможная уборочная техника и домашние средства. Будь то дома или на улице — с рекомендациями по правильному применению и работа пойдет быстрее, и времени на приятные занятия останется больше.
 

Kärcher cleaning tips for a cleaner home

Дом

Рекомендации по наведению чистоты в своем жилище

Уборка кухни, ванной, комнат — домашнему очагу нужна не только ежегодная весенняя уборка. С течением времени грязь в наших собственных четырех стенах накапливается: пятна на полу, обивке и коврах. Пух, пыль и отпечатки пальцев на окнах. Остатки пищи и жирные пятна на кухне. Известковый налёт и мыльные разводы в ванной. Однако, если следовать нескольким рекомендациям по выбору уборочной техники, чистящих и бытовых средств, то можно быстро удалить загрязнения и вернуть жилищу гигиеническую чистоту.

Рекомендации Kärcher по уборке ванной
Рекомендации Kärcher по уборке кухни
Рекомендации Kärcher по уборке жилых помещений
Рекомендации Kärcher по мытью окон
Рекомендации Kärcher по очистке паркета и ламината
Рекомендации Kärcher по очистке ковров
Рекомендации Kärcher по очистке керамической плитки
Рекомендации Kärcher по очистке ПВХ и линолеума
Рекомендации Kärcher по очистке обивки

Улица

Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

Советы по уборке и уходу вне домом

По дому есть чем заняться. Весной следует убрать следы зимы на террасе, в подъезде и на дорожках. Летом растения следует поливать, регулярно косить газон, стричь живые изгороди, деревья и кусты. Осенью сад необходимо подготовить к зиме, убрать листья и поставить на хранение садовую мебель. Кстати, ваш собственный транспорт тоже нуждается в регулярном обслуживании – будь то велосипед, мотоцикл, автомобиль или фургон.

С этими практическими советами работать будет легко.

Kärcher Tips: cleaning wooden terrace
Kärcher Tips: bin cleaning with WBS 3
Kärcher Tips: cleaning patio slabs
Kärcher Tips: Garage cleaning
Kärcher Tips: cleaning pavers
Kärcher Tips: cleaning conservatory
Kärcher Tips for DIY
Kärcher Tips: cleaning camping-equipment
Kärcher Tips: cleaning gutters
Kärcher Tips: removing moss
Kärcher Tips: cleaning a barbecue
Kärcher Tips: removing weeds

Чистка и обслуживание транспортных средств

Kärcher Tips: Car care
Kärcher Tips: Rim cleaning
Kärcher Tips: Car washing
Kärcher Tips: Bike cleaning
Kärcher Tips: Caravan cleaning
Kärcher Tips: Motorcycle cleaning

Уход за садом

Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden
Kärcher tips: Mowing the lawn
Kärcher tips: Cutting hedges
Kärcher tips: Cutting a tree
Kärcher tips: Clearing leaves
Kärcher tips: Pond cleaning
A man is watering flowers in the garden
Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer
Man is removing moss with a Kärcher pressure washer
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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