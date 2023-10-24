ОЧИСТКА BBQ: КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ГРИЛЬ
Нет ничего лучше, чем барбекю летом. Для многих людей готовка на гриле с семьей и друзьями в саду или на террасе — главное событие летнего сезона. Независимо от того, используется ли гриль только в тёплые летние вечера или круглый год, электрические, угольные и газовые грили требуют ухода, чтобы оставаться надёжными на долгое время. Очистка гриля BBQ с помощью этих практичных советов проходит быстро и легко.
Почему важна регулярная чистка гриля?
Чтобы готовить безопасно и комфортно в любое время, гриль необходимо регулярно чистить. Это гарантирует, что оборудование всегда готово к использованию, а регулярная чистка и уход обеспечивают идеальное приготовление пищи. Как часто гриль нужно чистить внутри и снаружи, зависит от частоты использования и степени загрязнения. Простую поддерживающую чистку следует проводить регулярно. Основательная очистка, например, с использованием пароочистителя, занимает больше времени, но требуется обычно всего один-два раза в год — лучше всего один раз до начала сезона и один раз после.
Совет
Перед первым использованием нового гриля его следует нагреть на высокой температуре около 30 минут. Это позволит испариться производственным остаткам и маслу.
Когда лучше чистить гриль: до или после использования?
Перед каждым использованием гриль можно нагреть до высокой температуры в течение 15 минут, а затем очистить проволочной щеткой. Таким образом можно легко удалить остатки пищи или ржавчину. Этот процесс также удаляет бактерии. Прежде чем класть еду на гриль, распылите на решетку немного антипригарного спрея, чтобы пища не прилипала к грилю.
Есть также несколько хитростей, которые помогут свести к минимуму жир и остатки пищи при приготовлении на гриле. Используйте маринад и другие соусы экономно, чтобы они не растекались на гриле. С помощью алюминиевых поддонов можно собирать жир и другие жидкости, предотвращая их попадание на гриль, его поддон или в узкие места.
После использования нагрейте гриль до высокой температуры, желательно с закрытой крышкой, чтобы большая часть остатков внутри сгорела. Для очистки зазоров можно использовать проволочную щетку. Опорожняйте лотки для сбора мусора после использования.
Чистка гриля BBQ с помощью пароочистителя
Чтобы тщательно очистить поверхности из нержавеющей стали, включая крышку гриля, боковые панели и элементы управления, рассмотрите возможность использования пароочистителя. Сначала просто используйте щетку для пароочистителя и повторите то же самое с тканью из микрофибры. Пар растворяет жир и остатки пищи, которые затем впитываются тканью из микрофибры.
Лёгкие жировые загрязнения на нержавеющей стали можно также очистить с помощью тёплой воды, моющего средства и салфетки из микрофибры. В качестве альтернативы также хорошо работают специальные средства для чистки гриля, растворяющие жир, из специализированных магазинов.
Для удаления стойких загрязнений в труднодоступных местах, например, на чугунной плите или решетке из нержавеющей стали, можно использовать пароочиститель в сочетании с небольшой латунной щеткой. В случае с эмалированной решеткой лучше использовать набор круглых пластиковых щеток. Удалите стойкие загрязнения щеткой, применяя давление пара. Вытрите остатки грязи тряпкой. Если гриль встроен в летнюю кухню, пароочиститель также можно использовать для удаления жира и остатков пищи с таких поверхностей, как столешница.
Совет
При чистке барбекю с помощью пароочистителя капли воды могут оставлять пятна на полу, каменных плитах или деревянных террасах. Поэтому рекомендуется защитить поверхность под грилем фольгой или газетой перед чисткой гриля. В качестве альтернативы существуют специальные многоразовые коврики для гриля, которые защищают поверхности под грилем от жира, остатков пищи и воздействия погоды. Если что-то пойдёт не так, очистить плитку на террасе можно быстро с помощью этих советов.
Чистка угольного гриля с помощью пылесоса для золы
В угольных грилях со временем на сковороде и крышке накапливается испарённый жир. Его можно удалить с помощью пароочистителя или средства для растворения жира, как описано выше.
Однако приготовление на углях оставляет не только корку на гриле и жирных поверхностях, но и пепел на сковороде-гриль. После того как угли потушены, они должны остыть в течение ночи (примерно 12 часов). На следующий день их можно просто пропылесосить пылесосом для золы, а затем выбросить, при этом не контактируя напрямую с грязью.
Совет: Правильное хранение гриля
После остывания и чистки гриль необходимо правильно хранить. Если устройство не используется, рекомендуется использовать защитные чехлы. Они защищают гриль от пыли, влаги и царапин. Грили из нержавеющей стали можно оставлять на улице круглый год, если использовать защитный чехол.
Информация по безопасности для электрических, угольных и газовых грилей
Газовые грили
- Всегда зажигайте гриль с открытой крышкой.
- Регулярно проверяйте и очищайте поддоны для жира.
- Всегда выключайте газ сначала на гриле, а затем на баллоне.
- Регулярно проверяйте газовый шланг на наличие утечек, особенно после длительных перерывов.
- Никогда не храните газовые баллоны в закрытых помещениях.
Угольный гриль
- Для розжига угля используйте кубики для розжига вместо жидких средств, так как они представляют опасность.
- Используйте дымоход с выходом вверху, а не на полу.
- После приготовления тушите угли, закрыв вентиляционные отверстия и заслонку.
- Всегда оставляйте угли остывать в течение ночи и утилизируйте их только через 12 часов.
Электрические грили
- Всегда подключайте гриль только к розеткам с отдельными предохранителями.
- Защищайте соединения от влаги.
- Не используйте электрические грили в помещении – они подходят только для использования на открытом воздухе.