Когда лучше чистить гриль: до или после использования?

Перед каждым использованием гриль можно нагреть до высокой температуры в течение 15 минут, а затем очистить проволочной щеткой. Таким образом можно легко удалить остатки пищи или ржавчину. Этот процесс также удаляет бактерии. Прежде чем класть еду на гриль, распылите на решетку немного антипригарного спрея, чтобы пища не прилипала к грилю.

Есть также несколько хитростей, которые помогут свести к минимуму жир и остатки пищи при приготовлении на гриле. Используйте маринад и другие соусы экономно, чтобы они не растекались на гриле. С помощью алюминиевых поддонов можно собирать жир и другие жидкости, предотвращая их попадание на гриль, его поддон или в узкие места.

После использования нагрейте гриль до высокой температуры, желательно с закрытой крышкой, чтобы большая часть остатков внутри сгорела. Для очистки зазоров можно использовать проволочную щетку. Опорожняйте лотки для сбора мусора после использования.