Комплект круглых щеток с латунной щетиной

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого устранения стойких загрязнений, например, пригоревшей грязи с печных решеток. Не подходит для обработки чувствительных поверхностей (дерева, пластика).

Особенности и преимущества
Латунные щетки
  • Прочные щетки для легкого удаления стойких загрязнений
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,018
Вес (с упаковкой) (кг) 0,077
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Области применения
  • Барбекю
  • Духовка
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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