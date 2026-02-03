Пароочиститель SC 1 Multi Comfort

Компактный и гибкий ручной пароочиститель SC 1 Multi Comfort с удлинительным шлангом переходит в режим готовности за 30 секунд и обеспечивает комфортную глубокую очистку до самых пор.

Компактный ручной пароочиститель SC 1 Multi Comfort выполняет очистку без использования химических средств и мгновенно переходит в режим готовности к глубокой очистке. В процессе глубокой очистки устраняются до 99,999 % вирусов* и 99,99 % распространенных в быту бактерий** на твердых поверхностях. Дополнительный удлинительный шланг делает работу по дому еще более гибкой и комфортной, даже в труднодоступных местах. Благодаря компактной и эргономичной конструкции аппарат невероятно удобен в использовании и при этом занимает минимум места при хранении. SC 1 Multi Comfort переходит в режим готовности за 30 секунд и просто заполняется водой благодаря съемному бачку – без лишнего ожидания и перерывов в работе. Сменный картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое удаление известкового налета и увеличение срока службы в 5 раз. Светодиодный индикатор с панелью управления упрощает и облегчает использование аппарата. На дисплее постоянно отображаются различные режимы, например, нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа. Опционально возможно преобразование в инновационную многофункциональную паровую швабру «4 в 1».

Особенности и преимущества
Гибкая и комфортная очистка благодаря входящему в комплект удлинительному шлангу
Входящий в комплект удлинительный шланг позволяет без труда очищать даже такие труднодоступные места, как углы и ниши. Различные принадлежности, такие как ручная насадка, легко фиксируются на аппарате.
Компактная и эргономичная конструкция
Компактная конструкция для комфортного использования. Эргономичная форма для неутомительной работы. Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Работа без перерывов и защита от накипи
Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора. Светодиодный индикатор, предупреждающий о необходимости замены картриджа за 1 час.
Светодиодный индикатор с панелью управления
  • Для простого и легкого использования.
  • Для подачи пара нужно слегка коснуться панели управления – без каких-либо усилий.
  • Световой индикатор наглядно показывает режимы работы: нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа в скором времени.
Быстрый нагрев
  • Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Спецификации

Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 30
Мощность нагревателя (Вт) 1300
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (мл) 200
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,56
Вес (с упаковкой) (кг) 2,449
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 345 x 113 x 190

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Scope of supply

  • Дополнительный шланг SC 1
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Антинакипин (картридж): 1 шт.
  • Ручная насадка

Оснащение

  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Видео

Области применения
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
